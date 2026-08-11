Trực tiếp chuyển nhượng 11/8: Liverpool tính bán Gakpo nếu chiêu mộ Barcola
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 11/8.
Manchester United đang nhắm tới hai tài năng trẻ gồm hậu vệ trái Joaquin Seys của Club Brugge và tiền vệ Louis Page thuộc Leicester City. Hiện Seys cũng lọt vào tầm ngắm của Arsenal, Aston Villa, Newcastle, Benfica và Porto, nhưng The Sun cho biết MU đang dẫn đầu cuộc đua khi muốn tăng chiều sâu hàng thủ.
Trong khi đó, BBC tiết lộ đội chủ sân Old Trafford đang tích cực đàm phán để chiêu mộ Page. Hai bên đã bắt đầu bàn về mức phí chuyển nhượng. Tiền vệ 18 tuổi đang từng bước chen chân vào đội một Leicester và mùa trước có 5 lần đá chính.
Theo Football Insider, Liverpool có thể để Cody Gakpo ra đi nếu chiêu mộ thành công Bradley Barcola hoặc Ibrahim Mbaye từ Paris Saint-Germain. Ở tuổi 27, Gakpo được cho là không hài lòng sau khi HLV Arne Slot bị sa thải và sẵn sàng rời Anfield nếu Liverpool nhận được khoảng 70 triệu bảng.
Tottenham đang là đội quan tâm nhất tới tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên, Liverpool hiện thiếu nhân sự ở hai cánh sau khi Mohamed Salah chuyển tới Trabzonspor. Vì vậy, đội bóng vùng Merseyside cần bổ sung ít nhất một vài cầu thủ trước khi cân nhắc chia tay Gakpo.
Theo TEAMtalk, David Raum sẵn sàng gia nhập MU và cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Luke Shaw. Tuyển thủ Đức được cho là từng có cuộc trao đổi với "Quỷ đỏ", đội bóng được cho là rất ngưỡng mộ Raum và xem anh là một trong những lựa chọn hàng đầu trong danh sách mục tiêu. Các bên trung gian tin rằng thương vụ này có thể được hoàn tất với mức phí dưới 30 triệu bảng.
Liverpool đã hoàn tất việc chiêu mộ Ronald Araujo từ Barcelona theo dạng cho mượn ban đầu, kèm tùy chọn mua đứt với mức phí khoảng 47,13 triệu bảng. "Lữ đoàn đỏ" sẽ chi trả toàn bộ tiền lương của trung vệ người Uruguay trong mùa giải. Theo tìm hiểu, Araujo đã chấp nhận giảm lương để tạo điều kiện cho thương vụ được hoàn tất.
Barcelona sẽ giảm được khoản tiền lương của Araujo khỏi quỹ lương, nhưng không nhận phí cho mượn trong thỏa thuận này. Tuyển thủ Uruguay có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải và trung vệ, qua đó giúp Liverpool bổ sung nhân sự cho hai khu vực đang thiếu người.
Theo nhà báo Matteo Moretto, Barcelona đang ngày càng tiến gần tới việc chiêu mộ Rodri, với mức phí có thể vào khoảng 70 triệu euro. Đội bóng xứ Catalunya được cho là muốn hoàn tất các cuộc đàm phán trước khi tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại tập luyện cùng Man City vào ngày 14/8.
Theo Moretto, thương vụ Rodri gia nhập Barcelona có thể được hoàn tất trong vài ngày tới. Các cuộc đàm phán giữa Man City và đội bóng xứ Catalonia đang có những tiến triển.
Thông tin mới nhất từ phóng viên Lyall Thomas của Sky Sports, PSG đang tiến gần hơn tới việc đạt thỏa thuận với Barcelona về thương vụ chiêu mộ tiền đạo Ferran Torres.
PSG trước đó đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu euro nhưng bị Barcelona từ chối. Hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán và một lời đề nghị mới được dự kiến sẽ được đưa ra.
Torres, người ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup, là một trong những mục tiêu hàng đầu của PSG ở vị trí tiền đạo cánh, bất chấp việc đội bóng Pháp đã có thêm những tân binh ở vị trí này, trong đó có Maghnes Akliouche.
Chelsea đang tiến gần tới thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ trái Pep Chavarria từ Rayo Vallecano.
Theo The Standard (Anh), Chelsea sẽ trả khoảng 16,3 triệu bảng cho cầu thủ 28 tuổi, với mức phí có thể tăng thêm thông qua các điều khoản phụ.
Chavarria là cầu thủ người Tây Ban Nha và chưa từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.
Newcastle một lần nữa nhận thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Pierre Emile Hojbjerg khi tiền vệ người Đan Mạch quyết định từ chối "Chích chòe".
Thương vụ Hojbjerg chuyển đến Newcastle hiện đã đổ bể sau những cuộc đàm phán mới diễn ra trong vài giờ qua.
Newcastle sẵn sàng đáp ứng mức phí mà Marseille yêu cầu, nhưng Hojbjerg đã quyết định từ chối đề nghị và tiếp tục ở lại Pháp.
Joao Palhinha vẫn là một trong những mục tiêu của Newcastle.
Bayern Munich chính thức hoàn tất việc mua đứt tiền vệ 18 tuổi Bara Sapoko Ndiaye từ học viện Gambinos Stars Africa của Gambia. Tuyển thủ Senegal đã ký hợp đồng dài hạn với Bayern, có thời hạn đến tháng 6/2031. Theo thông tin được tiết lộ, thương vụ này có giá trị 3,5 triệu euro.
Ndiaye ban đầu gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn vào tháng 1 và nhanh chóng gây ấn tượng với ban huấn luyện "Hùm xám". Đà phát triển của Ndiaye từng bị gián đoạn bởi chấn thương khớp vào tháng 3, nhưng anh kịp bình phục để có trận ra mắt Bundesliga khi vào sân từ băng ghế dự bị ở cuối trận trong chiến thắng 5-0 của Bayern trước St. Pauli tại vòng 29. Sau đó, Ndiaye có thêm 3 lần ra sân tại Bundesliga, trong đó có 2 trận đá chính.
Darwin Nunez sẽ rời Al Hilal để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn, sau khi CLB Saudi Arabia đồng ý để tiền đạo người Uruguay ra đi.
Theo nguồn tin từ tờ The Sun (Anh), Trabzonspor sẽ chi trả khoảng 8 triệu euro trong tổng mức lương 22 triệu euro của Nunez, con số thậm chí cao hơn mức thu nhập hiện tại của Mohamed Salah.
Nunez và Salah từng có 122 lần sát cánh cùng nhau trong màu áo Liverpool từ năm 2022 đến 2025. Giờ đây, hai cầu thủ này chuẩn bị tái hợp tại Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm mùa giải mới.
MU đối diện với thử thách lớn trong nỗ lực chiêu mộ sao trẻ Brazil Endrick về sân Old Trafford.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 23:34 PM (GMT+7)