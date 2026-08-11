Trực tiếp chuyển nhượng 11/8: Liverpool tính bán Gakpo nếu chiêu mộ Barcola

MU theo đuổi hai tài năng trẻ

Manchester United đang nhắm tới hai tài năng trẻ gồm hậu vệ trái Joaquin Seys của Club Brugge và tiền vệ Louis Page thuộc Leicester City. Hiện Seys cũng lọt vào tầm ngắm của Arsenal, Aston Villa, Newcastle, Benfica và Porto, nhưng The Sun cho biết MU đang dẫn đầu cuộc đua khi muốn tăng chiều sâu hàng thủ.

Trong khi đó, BBC tiết lộ đội chủ sân Old Trafford đang tích cực đàm phán để chiêu mộ Page. Hai bên đã bắt đầu bàn về mức phí chuyển nhượng. Tiền vệ 18 tuổi đang từng bước chen chân vào đội một Leicester và mùa trước có 5 lần đá chính.