ASEAN Cup 2026: Đình Bắc là Vua phá lưới vòng bảng nhưng vẫn xếp sau cầu thủ này

Vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã khép lại với nhiều màn trình diễn đáng chú ý. Bên cạnh cuộc đua giành vé vào Bán kết, những thống kê cá nhân cũng mang đến không ít bất ngờ.

Theo bảng xếp hạng do Sofa Score công bố, Maung Maung Lwin của ĐT Myanmar là cầu thủ có điểm số trung bình cao nhất vòng bảng với 8,07 điểm. Đình Bắc đứng ngay phía sau với 8,05 điểm. Điều đáng nói, Đình Bắc lại đang là Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng và góp công lớn giúp ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng A.

Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua ghi bàn nhưng chưa đạt điểm cao nhất

Đình Bắc đã có một vòng bảng đặc biệt ấn tượng. Tiền đạo của ĐT Việt Nam ghi tổng cộng 5 bàn thắng, qua đó dẫn đầu danh sách Vua phá lưới sau vòng bảng. Trong đó, Đình Bắc lập hat-trick ở trận ra quân gặp Timor-Leste trước khi tiếp tục ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước ĐT Campuchia ở lượt trận cuối.

Đáng chú ý, cú đúp vào lưới ĐT Campuchia giúp Đình Bắc khép lại vòng bảng theo cách đầy ấn tượng. Tiền đạo này liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm và trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Cầu thủ Đình Bắc là Vua phá lưới vòng bảng ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Quang Tiến)

Thế nhưng, nếu tính theo hệ thống chấm điểm của Sofa Score, Đình Bắc vẫn phải đứng sau một cái tên khác. 8,05 điểm là con số giúp Đình Bắc đứng thứ hai trong danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng ASEAN Cup 2026. Người dẫn đầu là Maung Maung Lwin với 8,07 điểm. Khoảng cách giữa hai cầu thủ chỉ vỏn vẹn 0,02 điểm, cho thấy cuộc đua ở vị trí số một diễn ra cực kỳ sít sao.

Maung Maung Lwin: Ghi 1 bàn nhưng có tới 4 kiến tạo

Nếu Đình Bắc gây ấn tượng bằng khả năng săn bàn, Maung Maung Lwin lại nổi bật nhờ khả năng tạo cơ hội cho đồng đội. Trung vệ của ĐT Myanmar thi đấu 3 trận tại vòng bảng, lần lượt gặp ĐT Malaysia, Philippines và Lào. Nam cầu thủ ghi 1 bàn thắng nhưng có tới 4 đường kiến tạo thành bàn. Chính hiệu suất đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng này giúp Maung Maung Lwin đạt điểm số trung bình rất cao trên SofaScore, qua đó vượt qua Đình Bắc để đứng đầu bảng xếp hạng.

Đây cũng là minh chứng cho việc điểm số của SofaScore không đơn thuần được quyết định bởi số bàn thắng. Hệ thống chấm điểm dựa trên nhiều thông số liên quan đến màn trình diễn của cầu thủ trong từng trận đấu.

Vì vậy, việc Đình Bắc là Vua phá lưới nhưng chỉ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng SofaScore không phải điều quá bất ngờ. Một cầu thủ có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng người khác lại có đóng góp toàn diện hơn thông qua kiến tạo, tạo cơ hội và những chỉ số chuyên môn khác.

Maung Maung Lwin cũng để lại một dấu ấn đáng tiếc ở vòng bảng. Trong trận gặp ĐT Lào, anh nhận thẻ đỏ và không thể góp mặt ở trận cuối cùng khi Myanmar đối đầu với ĐT Thái Lan. Không có sự phục vụ của cầu thủ này, Myanmar để thua Thái Lan 0-2 và phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Việt Nam có tới 4 cầu thủ trong Top 10

Không chỉ Đình Bắc, đội tuyển Việt Nam còn gây ấn tượng mạnh khi có tới 4 cầu thủ góp mặt trong Top 10 của SofaScore.

Sau Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long đứng thứ 4 với 7,80 điểm. Tiền vệ này được xem là một trong những quân bài đáng chú ý của HLV Kim Sang Sik tại vòng bảng. Thành Long được trao cơ hội đá chính trong các trận đấu quan trọng và để lại dấu ấn bằng lối chơi năng nổ, khả năng tranh chấp cũng như hỗ trợ tuyến giữa.

Hoàng Đức đứng thứ 6 với 7,65 điểm, tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong cách vận hành tuyến giữa của ĐT Việt Nam. Với khả năng điều tiết và tổ chức lối chơi, tiền vệ này vẫn là một trong những mắt xích quan trọng của HLV Kim Sang Sik.

Cầu thủ Hoàng Đức đứng thứ 6 với 7,65 điểm. (Ảnh: Quang Tiến)

Trong khi đó, Hoàng Hên đứng thứ 8 với 7,50 điểm. Sự kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son trên hàng công cũng là một trong những điểm đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

Ngoài 4 cầu thủ Việt Nam, Top 10 của SofaScore còn có Thom Haye của Indonesia với 7,98 điểm, Sarach Yooyen của Thái Lan với 7,63 điểm, Kakana Khamyok của Thái Lan với 7,43 điểm và Sergio Aguero của Malaysia với 7,40 điểm.

Như vậy, ĐT Việt Nam là đội tuyển đóng góp nhiều cầu thủ nhất vào Top 10 của SofaScore sau vòng bảng.

Đình Bắc cũng đang đứng trước cơ hội tiếp tục cải thiện những con số của mình. Với việc ĐT Việt Nam giành quyền vào Bán kết, chân sút 5 bàn hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn và cạnh tranh vị trí dẫn đầu ở cả hai bảng xếp hạng trong những trận đấu sắp tới.