"Chung kết" Ngoại hạng Anh: Pep Guardiola - Man City tự tin đánh bại Arsenal

Phòng thay đồ Man City tự tin hạ Arsenal

Sau 32 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 điểm, hơn Man City 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Hai đội sẽ chạm trán vào ngày 19/4 trong trận cầu có thể mang tính quyết định tới cuộc đua vô địch.

Trận đấu giữa Man City và Arsenal có ý nghĩa quan trọng cho chức vô địch Ngoại hạng Anh

Man City bước vào trận đấu với phong độ ấn tượng. Đoàn quân của Pep Guardiola vừa thắng Chelsea 3-0 ngay tại Stamford Bridge ở vòng 32, sau khi đè bẹp Liverpool 4-0 tại Etihad ở tứ kết FA Cup. Trước đó, Man City cũng đánh bại chính Arsenal trong trận chung kết League Cup hồi tháng trước.

Ngược lại, Arsenal đang có dấu hiệu chững lại. Đoàn quân của Mikel Arteta vừa để thua 1-2 trước Bournemouth trên sân nhà Emirates. Trước đó, “Pháo thủ” cũng bị Southampton loại khỏi tứ kết FA Cup với thất bại 1-2 trên sân khách. Những kết quả này làm dấy lên nghi ngờ về bản lĩnh của Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Theo The Touchline (Anh), bầu không khí trong phòng thay đồ Man City đang rất tự tin. Nguồn tin này cho biết Pep Guardiola và các học trò tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng trước Arsenal, đồng thời có thêm động lực sau khi dừng bước ở Champions League.

Trong khi Man City có trọn một tuần chuẩn bị cho trận “chung kết” tại Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn phải căng sức cho đấu trường châu Âu. Đội bóng thành London sẽ tiếp đón Sporting Lisbon tại Emirates vào giữa tuần trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League. “Pháo thủ” đang nắm lợi thế sau chiến thắng 1-0 ở lượt đi trên đất Bồ Đào Nha.

Arteta trấn an CĐV Arsenal

Phát biểu trước trận tiếp đón Sporting Lisbon, HLV Arteta thừa nhận thất bại trước Bournemouth là cú sốc lớn, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Rõ ràng đó là một thất bại đáng thất vọng, đặc biệt khi chúng tôi chơi trên sân nhà và có cơ hội nới rộng khoảng cách. Những gì chúng tôi đang làm là rất khó khăn, đầy thử thách và không hề bằng phẳng, và đó là điều tất yếu.

Chúng tôi đang cố gắng làm điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 140 năm của CLB, điều đó cho thấy mức độ khó khăn. Việc vào tứ kết Champions League ba mùa liên tiếp cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng. Với nhiều CLB khác, đó là điều bình thường, nhưng với chúng tôi thì không. Chúng tôi trân trọng vị trí hiện tại và đang có cơ hội vào bán kết.

Đồng thời, Arsenal vẫn đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với vị thế rất tốt sau 22 năm chờ đợi. Chúng tôi hiểu rõ thử thách, nhưng chính sự khó khăn đó lại là điều khiến chúng tôi quyết tâm hơn bao giờ hết”.