Arsenal "ru ngủ" từ NHA tới Cúp C1, có cân nổi 3 "cỗ máy hủy diệt" để vô địch?

Thêm một màn trình diễn "buồn ngủ" của Arsenal

Arsenal đã hoàn thành nhiệm vụ khi cầm hòa Sporting CP 0-0 trên sân Emirates, qua đó đi tiếp tại Champions League với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta nuôi hy vọng giành cú đúp danh hiệu Ngoại hạng Anh và Champions League mùa giải năm nay.

Arsenal vào bán kết nhưng vẫn gây ra nhiều lo lắng

Trước trận đấu này, Arsenal đã thua 3/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nên không chỉ kết quả mà cả lối chơi của họ cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Kết quả, đại diện nước Anh trải qua trận đấu không hoàn toàn dễ dàng. Sporting CP tạo ra không ít cơ hội, có những thời điểm xuyên phá hàng thủ Arsenal khá dễ dàng, thậm chí "Pháo thủ" phải nhờ tới... cột dọc để giữ sạch lưới.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Noni Madueke có pha dứt điểm trúng cạnh lưới trong hiệp hai, trong tình huống anh có thể chuyền cho Gabriel Martinelli ở vị trí thuận lợi hơn. Đây cũng là dấu ấn cuối cùng của Madueke trước khi anh phải rời sân vì chấn thương.

Với lợi thế dẫn trước sau lượt đi, Arsenal không cần đẩy cao đội hình từ đầu. Họ kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng lại thiếu chính xác trong việc đưa ra quyết định cuối cùng, từ những đường chuyền "vô hại" tới lựa chọn dứt điểm thiếu hợp lý. Sự thiếu dứt khoát trong cách xử lý bóng khiến Arsenal không tạo được nhiều sức ép thực sự.

Chờ đợi thử thách Atletico Madrid

Dù chưa có màn trình diễn thực sự thuyết phục, việc lần thứ 2 liên tiếp lọt vào bán kết Champions League là cột mốc đáng chú ý dành cho Arsenal. Đây là dấu hiệu cho thấy đội bóng đang dần lấy lại vị thế tại đấu trường châu Âu sau nhiều năm vắng bóng.

Arsenal dần lấy lại vị thế ở châu Âu với mùa giải thứ 2 liên tiếp vào bán kết

Kể từ khi trở lại Champions League mùa 2023/24, "Pháo thủ" đã tiến bộ qua từng mùa giải. Nếu trước đây, họ chỉ chơi tốt trên sân nhà và thiếu ổn định trong mỗi chuyến làm khách, thì hiện tại sự cân bằng đã được cải thiện rõ rệt.

Ở bán kết, Arsenal sẽ chạm trán Atletico Madrid – đối thủ lọc lõi, giàu kinh nghiệm ở các trận đấu knock-out và đã loại ứng viên vô địch Barcelona từ tứ kết. Trường hợp ghi danh vào chung kết, thách thức với thầy trò Arteta còn lớn hơn gấp bội: Bayern Munich hoặc nhà đương kim vô địch PSG.

Trước khi nghĩ về trận bán kết lượt đi vào ngày 29/4, Arsenal còn các trận quan trọng tại Ngoại hạng Anh, trong đó có cuộc đối đầu Man City (19/4) - trận đấu có ý nghĩa quyết định cuộc đua ngôi vương. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng lấy lại phong độ tốt nhất, đồng thời chờ đợi các trụ cột bình phục chấn thương.

Có cân nổi 3 "cỗ máy" hủy diệt?

Bất chấp những nghi ngờ và chỉ trích, Arsenal vẫn là đại diện Ngoại hạng Anh duy nhất vào bán kết Champions League với phong cách mà họ theo đuổi: thực dụng, xấu xí đến tàn nhẫn. Thực tế chỉ ra, họ cũng là đội có số bàn thua ít nhất (5) lẫn số trận giữ sạch lưới nhiều nhất giải (8).

Arsenal có thể vượt qua 3 "cỗ máy ghi bàn" để xưng vương Champions League?

Giờ đây, trước mắt Arsenal sẽ là 3 đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu: Bayern Munich, PSG (cùng 38 bàn), Atletico (34 bàn). Ở vòng bảng, "Pháo thủ" lần lượt vùi dập Bayern 3-1 và Atletico, nhưng tính chất các trận đấu thuộc vòng knock-out sẽ rất khác, chưa kể nhiều yếu tố ảnh hưởng như thể trạng, nhân sự vào cuối mùa giải.

Liệu Arsenal có thể vượt qua mọi thử thách để xưng vương, qua đó trở thành "nét đẹp" còn sót lại của thứ bóng đá thực dụng, hay bất lực nhìn triết lí bóng đá tấn công ào ạt, presssing trực diện tiếp tục thống trị châu Âu?