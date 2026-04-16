Bayern Munich có tỷ lệ vô địch cúp C1 cao nhất, nhưng thống kê ủng hộ Arsenal

Thống kê Opta gọi tên Arsenal

Theo dữ liệu Opta mới nhất, Arsenal đang là ứng viên số một với 38,58% khả năng đăng quang. Đội bóng của HLV Mikel Arteta được tưởng thưởng xứng đáng cho hành trình ấn tượng, khi vẫn duy trì thành tích bất bại và nằm trong số ít đội vượt qua vòng phân hạng một cách hoàn hảo.

Arsenal (áo đỏ trắng) được Opta đánh giá cao nhất

Xếp ngay sau Arsenal là Bayern Munich với 33,34% cơ hội vô địch. Đại diện Bundesliga gây ấn tượng mạnh khi ghi tới 10 bàn vào lưới Atalanta ở vòng 1/8, trước khi vượt qua Real Madrid trong cặp đấu đỉnh cao.

Đương kim vô địch PSG đứng thứ ba với 19,10% cơ hội bảo vệ danh hiệu. Thầy trò Luis Enrique đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 4-0. Lợi thế của đội bóng nước Pháp nằm ở lịch thi đấu quốc nội nhẹ nhàng, giúp các trụ cột duy trì thể lực cho Champions League, dù xác suất đăng quang vẫn thấp hơn Arsenal và Bayern.

Atletico Madrid là đội bị đánh giá thấp nhất với 8,98%, nhưng lại cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sau khi loại Tottenham ở vòng 1/8, đại diện La Liga tiếp tục gây sốc khi vượt qua Barcelona ở tứ kết. Dưới thời Diego Simeone, Atletico luôn là đối thủ khó lường ở các trận knock-out.

Bayern xếp số 1 về tỷ lệ

Bán kết Champions League sắp tới hứa hẹn căng thẳng khi Arsenal đối đầu Atletico, còn Bayern chạm trán PSG. Dù Opta đánh giá Arsenal có lợi thế lớn nhất, khoảng cách không quá chênh lệch giữa các đội khiến cuộc đua vẫn hoàn toàn rộng mở.

Bayern Munich vượt qua Real Madrid

Ngược lại, các hãng cá cược châu Âu đánh giá Bayern Munich có cơ sở vô địch cao hơn Arsenal. Theo đó, tỷ lệ cho khả năng đăng quang của "Hùm xám" là 7/4. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự bùng nổ của Harry Kane cùng các vệ tinh như Luis Diaz và Michael Olise giúp Bayern sở hữu hàng công cực kỳ đáng gờm, dù hàng thủ đôi lúc vẫn để lộ những khoảng trống.

Arsenal xếp thứ hai với tỷ lệ 9/4. “Pháo thủ” tiến vào bán kết bằng lối chơi thực dụng, vượt qua Sporting với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận. Sự chắc chắn nơi hàng thủ đang trở thành nền tảng vững chắc cho tham vọng chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Nhà đương kim vô địch dù thắng thuyết phục Liverpool cả 2 lượt trận, lại chỉ được xếp thứ ba với tỷ lệ 5/2. Ở bán kết, PSG phải đối đầu Bayern Munich, và đây là lý do khiến họ bị đánh giá có tỷ lệ đăng quang thấp hơn Arsenal. Atletico Madrid là đội bị đánh giá thấp nhất ở vòng bán kết với tỷ lệ cho khả năng lên ngôi châu Âu là 13/2.

Trận lượt đi của vòng bán kết sẽ diễn vào lúc 2h ngày 29 và 30/4 trong khi trận lượt về diễn ra một tuần sau đó (5 và 6/5).

Tỷ lệ vô địch Champions League 2025/26 trước vòng bán kết