Alexander Isak trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League khi gia nhập Liverpool từ Newcastle với mức phí chuyển nhượng 125 triệu bảng Anh vào mùa hè vừa qua. Nhưng lịch sử cho thấy những bản hợp đồng như thế này khó có thể giành được danh hiệu Premier League như kỳ vọng tại Liverpool. Lời nguyền đe dọa ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Premier League là Isak.

Tiền bạc lớn đi kèm kỳ vọng lớn, nhưng ở Ngoại hạng Anh, những cầu thủ đắt giá nhất thường không mang lại thành quả xứng đáng. Không CLB hàng đầu nào chi số tiền kỷ lục để đưa họ lên vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Nhưng trong những năm gần đây, một số thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất đã không thể đưa CLB của họ lên đỉnh cao của bóng đá Anh. Liverpool biến Florian Wirtz thành kỷ lục chuyển nhượng của Anh khi chiêu mộ anh từ Bayer Leverkusen vào mùa hè với giá 116 triệu bảng Anh.

Chỉ vài tuần sau, Liverpool phá vỡ kỷ lục của chính mình khi chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle với giá 125 triệu bảng Anh. Giờ đây, áp lực đang đè nặng lên ngôi sao người Thụy Điển, người được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, để đảm bảo Liverpool vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu Premier League.

Lịch sử cho thấy, ít nhất là trong những năm gần đây, những bản hợp đồng đắt giá nhất thường không mang về danh hiệu cho CLB của mình. Thực tế, nếu nhìn vào 10 thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất sang một đội bóng Anh, bạn sẽ chỉ thấy hai người có huy chương vô địch Ngoại hạng Anh - nhưng ngay cả họ cũng chật vật để đạt được thành tích như mong đợi.

Lời nguyền đe dọa ngôi sao đắt giá nhất lịch sử Premier League là Isak. ẢNH: EPA

Họ là Jack Grealish và Darwin Nunez. Cựu ngôi sao Aston Villa sở hữu ba danh hiệu Premier League sau khi chuyển đến Manchester City với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh. Nunez rời Liverpool vào mùa hè vừa qua, ba năm sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 85 triệu bảng Anh từ Benfica, một thương vụ gây thất vọng hơn là thành công.

Isak hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn là thất vọng. Anh gia nhập một đội bóng là cỗ máy vận hành trơn tru mùa trước, nhưng lại không được như vậy trong những tuần gần đây của mùa giải này. Arne Slot hiện đang phải tìm cách khai thác tối đa tiềm năng của tiền đạo người Thụy Điển, trong bối cảnh có rất nhiều tranh cãi về cách sử dụng anh và hàng loạt cái tên chất lượng trong hàng công dày đặc của Liverpool.

Isak và Wirtz, đã vượt qua kỷ lục chuyển nhượng của Anh thuộc về Enzo Fernandez. Cầu thủ người Argentina chuyển từ Benfica sang Chelsea chỉ vài tháng sau khi vô địch World Cup. Tại Qatar, Enzo Fernandez được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022 và ngay lập tức anh thu hút sự chú ý từ nhiều CLB lớn.

Enzo Fernandez chuyển đến Stamford Bridge vào tháng 1 năm 2023 với mức giá kỷ lục khi đó là 105 triệu bảng Anh. Cho đến nay, Enzo Fernandez có một danh hiệu Europa Conference League và một FIFA Club World Cup. Đồng đội Moises Caicedo gia nhập Chelsea chỉ vài tháng sau đó với giá 100 triệu bảng Anh.

Moises Caicedo có thể tiêu tốn của Chelsea đến 115 triệu bảng Anh nếu tính cả phụ phí. Anh đã tạo nên một cặp tiền vệ ấn tượng với Enzo Fernandez, nhưng cả hai vẫn chưa thể giúp Chelsea trở thành ứng cử viên cho chức vô địch Premier League.

Một cầu thủ đã chứng tỏ được sức hút lớn là Declan Rice. Anh chuyển đến Arsenal sau nhiều năm gây ấn tượng tại West Ham, với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng Anh, tăng lên 105 triệu bảng Anh kèm theo các khoản phụ phí. Tiền vệ người Anh hiện được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League ở vị trí của mình.

Declan Rice có những khoảnh khắc tuyệt vời ở "pháo thủ" thành London nhưng vẫn chưa thể giành được danh hiệu Premier League mà anh và các đồng đội khao khát. Trong hai năm Rice ở Arsenal, họ đã hai lần về nhì Premier League, nhưng hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng ở giai đoạn đầu mùa giải này.

Trở lại năm 2021, Chelsea khi đó vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của chủ tịch Roman Abramovich, đã chi ra mức phí kỷ lục của CLB là 97,5 triệu bảng để đưa Romelu Lukaku trở lại từ Inter Milan. Lukaku được coi là tiền đạo có thể đưa đội bóng của Thomas Tuchel đến chức vô địch Premier League.

Lukaku đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt Chelsea và những dấu hiệu ban đầu khá ấn tượng, nhưng anh nhanh chóng sa sút phong độ, phải đối mặt với sự chỉ trích công khai từ HLV. Cầu thủ người Bỉ sau đó chuyển đến Napoli, nơi anh tiếp tục giành thêm một danh hiệu Serie A, nhưng danh hiệu ở Anh chắc chắn vẫn còn lẩn tránh anh.

Paul Pogba từng nắm giữ danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong một thời gian ngắn khi anh trở lại Manchester United. Tiền vệ người Pháp là bản hợp đồng đình đám của Jose Mourinho tại Old Trafford vào năm 2016.

Pogba đã giành được hai danh hiệu trong mùa giải đầu tiên tại Manchester, nhưng sau đó trắng tay trong 5 năm tiếp theo trước khi ra đi trong cay đắng. Việc Antony chuyển đến MU từ Ajax vào năm 2022 là một trong những vụ chuyển nhượng thất bại nhất trong lịch sử MU và cả Premier League. Khỏi phải nói, Antony và MU chưa bao giờ tiến gần đến chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Những bản hợp đồng đắt giá nhất của Anh:

1. Alexander Isak đến Liverpool - 125 triệu bảng Anh

2. Florian Wirtz đến Liverpool - 116 triệu bảng Anh

3. Moises Caicedo đến Chelsea - 115 triệu bảng Anh

4. Enzo Fernandez đến Chelsea - 105 triệu bảng Anh

5. Declan Rice đến Arsenal - 105 triệu bảng Anh

6. Jack Grealish đến Man City - 100 triệu bảng Anh

7. Romelu Lukaku đến Chelsea - 97,5 triệu bảng Anh

8. Paul Pogba đến Man Utd - 89 triệu bảng Anh

9. Darwin Nunez đến Liverpool - 85 triệu bảng Anh

10. Antony đến Man Utd - 82 triệu bảng Anh