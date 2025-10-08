Bayern Munich choáng vì phí lót tay của Upamecano, MU & Liverpool chờ "xâu xé"

🔥 Cả Liverpool và Man Utd cùng quan tâm

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng lên khi Dayot Upamecano - trung vệ trụ cột của Bayern Munich lọt vào tầm ngắm của hàng loạt “ông lớn” như Real Madrid, Liverpool và Man Utd.

Upamecano đang là mục tiêu theo đuổi của cả Liverpool, MU và Real Madrid

Theo tờ Bild, cả ba đội bóng đều “rất nóng lòng” trong việc theo đuổi cầu thủ người Pháp, trong bối cảnh hợp đồng giữa anh và Bayern sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2026.

Dù Bayern Munich đang nỗ lực giữ chân ngôi sao 26 tuổi, nhưng quá trình thương lượng trở nên vô cùng phức tạp, khi hai bên chưa thống nhất về khoản phí lót tay - điểm mấu chốt khiến việc gia hạn rơi vào bế tắc.

💰 Phí lót tay “khủng” và bài toán khiến Bayern đau đầu

Nguồn tin từ Đức cho biết Bayern và Upamecano đã đạt thỏa thuận về mức lương cơ bản, nhưng không tìm được tiếng nói chung ở phí ký hợp đồng.

Phía đại diện cầu thủ đang dựa vào tiền lệ Alphonso Davies, người vừa gia hạn và nhận khoảng 17-20 triệu euro tiền lót tay, để yêu cầu một mức tương tự cho trung vệ người Pháp. Tuy nhiên, Bayern Munich không muốn chi ra con số cao đến vậy, đặc biệt sau những bài học tài chính trước đây.

Dù vậy, khả năng gia hạn vẫn chưa bị loại bỏ, bởi Upamecano cảm thấy hạnh phúc ở Munich, cả trong và ngoài sân cỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với AZ, Chủ tịch CLB Herbert Hainer lên tiếng xác nhận: “Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra để hoàn tất hợp đồng mới cho Dayot Upamecano. Tất nhiên, tôi hy vọng Dayot sẽ ở lại với chúng tôi thật lâu”.

Hainer đồng thời tiết lộ rằng hai giám đốc thể thao Max Eberl và Christoph Freund đang trực tiếp dẫn dắt các cuộc thương lượng, với mục tiêu đảm bảo tương lai của Upamecano tại Allianz Arena.

⚽ Vai trò quan trọng dưới thời HLV Vincent Kompany

Kể từ khi Vincent Kompany tiếp quản ghế HLV trưởng, Upamecano đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành mắt xích vững chắc nhất nơi hàng thủ Bayern.

Bayern Munich đang nỗ lực đàm phán để giữ chân trung vệ người Pháp

Với tốc độ, khả năng không chiến và khả năng luân chuyển bóng mượt mà từ tuyến dưới, anh được xem là trụ cột không thể thiếu trong hệ thống kiểm soát bóng mà Kompany đang triển khai.

Mùa giải 2025/26, Upamecano đã ra sân 9 trận, giữ sạch lưới 4 lần và cùng Bayern toàn thắng cả 9 trận, theo thống kê từ Transfermarkt. Anh cũng dẫn đầu đội hình về số pha tắc bóng thành công mỗi 90 phút và lọt top 5 cầu thủ chuyền bóng hiệu quả nhất Bundesliga.

Không chỉ là những con số ấn tượng, sự điềm tĩnh và tố chất thủ lĩnh của trung vệ người Pháp giúp anh trở thành xương sống trong hàng phòng ngự "Hùm xám".

🧱 Bayern muốn giữ Upamecano vì tương lai hàng thủ

Sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè nhiều biến động, khi liên tiếp thất bại trong việc chiêu mộ các mục tiêu lớn như Florian Wirtz và Nick Woltemade, Bayern Munich đang rất cần giữ sự ổn định ở tuyến phòng ngự.

Sự xuất hiện của Jonathan Tah được xem là thương vụ “then chốt”, và Upamecano chính là đối tác ăn ý nhất của anh trong hệ thống phòng ngự mới.

CLB vẫn đánh giá cao tiềm năng của Kim Min Jae, nhưng nếu phải lựa chọn, cầu thủ Hàn Quốc có khả năng bị bán cao hơn, bởi Bayern xem Upamecano là nền tảng cho tương lai lâu dài của hàng thủ.