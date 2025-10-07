Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Phòng thay đồ Liverpool dậy sóng: Salah & Van Dijk bị nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp

Sự kiện: Premier League 2025-26 Mohamed Salah Virgil van Dijk
Sau ba thất bại liên tiếp, Liverpool đang phải đối mặt với những câu hỏi lớn không chỉ về chuyên môn mà còn về tinh thần nội bộ. Wayne Rooney đã lên tiếng chỉ trích Mohamed Salah và Virgil van Dijk, cho rằng các thủ lĩnh của “The Kop” đang đánh mất bản lĩnh và kỷ luật trong phòng thay đồ.

   

🔥 Rooney “châm ngòi”: Đạo đức nghề nghiệp của Salah bị đặt dấu hỏi

Sau trận thua 1–2 trước Chelsea, thất bại thứ ba liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường  Wayne Rooney đã thẳng thắn chỉ trích Mohamed Salah. Cựu tiền đạo của Man United cho rằng ngôi sao người Ai Cập không còn thể hiện tinh thần chiến đấu vốn có, đặc biệt khi đội bóng gặp khó khăn.

Salah đang bị truyền thông chỉ trích sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Chelsea

Salah đang bị truyền thông chỉ trích sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Chelsea

Rooney nhận định: “Tôi nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của Salah trong tuần qua. Khi mọi chuyện thuận lợi, ai cũng dễ tỏa sáng, nhưng khi gặp nghịch cảnh, đó mới là lúc bản lĩnh thực sự được thử thách”.

Theo Rooney, Salah không còn hỗ trợ phòng ngự như trước và nhiều lần để hậu vệ cánh của mình một mình chống đỡ trong trận gặp Chelsea. Điều này theo Rooney, là minh chứng cho việc cầu thủ số 11 đang “lạc nhịp” trong tập thể mà anh từng là linh hồn.

Bàn thua ở phút bù giờ do Estevao ghi càng khiến chỉ trích dồn về phía các trụ cột. Với thất bại này, Liverpool đã đánh mất cơ hội trở lại ngôi đầu Premier League, tạo điều kiện cho Arsenal vượt lên.

⚽ Van Dijk và các thủ lĩnh: Khi tiếng nói trong phòng thay đồ mờ nhạt

Không chỉ Salah, Rooney còn “gọi tên” Virgil van Dijk cùng những cầu thủ giữ vai trò lãnh đạo. Theo huyền thoại người Anh, chính họ phải là những người đứng ra chấn chỉnh tinh thần toàn đội, nhất là trong thời điểm sa sút hiện tại.

"Lữ đoàn đỏ" đã thua liên tiếp 3 trận trên mọi đấu trường

"Lữ đoàn đỏ" đã thua liên tiếp 3 trận trên mọi đấu trường

Rooney nói, nhấn mạnh sự thiếu lửa trong nội bộ Liverpool: “Những người như Van Dijk và Alisson phải nhắc nhở Salah rằng anh cần hỗ trợ phòng ngự. Nhưng có vẻ họ không làm điều đó”.

Trong bối cảnh HLV Arne Slot đang cố gắng định hình triết lý mới, việc các trụ cột không còn duy trì tiếng nói thống lĩnh phòng thay đồ là điều đáng lo ngại. “The Kop” đang có dấu hiệu mất kiểm soát tâm lý điều từng là sức mạnh lớn nhất của họ dưới thời Jurgen Klopp.

Giới chuyên môn cho rằng, nếu không sớm khôi phục tinh thần đoàn kết, Liverpool có thể đánh mất nhiều hơn đó là bản sắc chiến đấu từng khiến cả châu Âu phải e dè.

⚡ Ngọn lửa cạnh tranh: Khi “cái tôi” của Salah bị thách thức

Một phần nguyên nhân, theo Rooney, đến từ sự xuất hiện của những tân binh đắt giá như Alexander Isak, Hugo Ekitike và Florian Wirtz. Sự bổ sung này vô tình tạo ra “vết nứt” trong tâm lý các trụ cột, đặc biệt là Salah người vốn quen với vị thế không thể thay thế ở Anfield.

Rooney thừa nhận: “Với những cầu thủ hàng đầu, cái tôi luôn rất lớn. Salah đã là ngôi sao sáng của Liverpool trong nhiều năm, và khi đội bóng mang về Isak, anh ấy chắc chắn cảm thấy bị đe dọa”.

Cựu đội trưởng tuyển Anh còn so sánh với giai đoạn Man United ký hợp đồng với Carlos Tevez. Khi đó, Rooney cũng từng cảm nhận sức ép tương tự, nhưng anh chọn cách cạnh tranh lành mạnh thay vì tỏ ra khó chịu. Rooney nói: “Tôi luôn nghĩ không ai có thể lấy vị trí của tôi nếu tôi đủ tốt”.

Nếu những nhận định của Rooney là đúng, HLV Arne Slot sẽ phải đối mặt với một thử thách không nhỏ vừa cân bằng chiến thuật, vừa kiểm soát “cái tôi” trong phòng thay đồ  nơi mà mọi vết rạn, dù nhỏ, cũng có thể phá vỡ cả mùa giải.

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

07/10/2025 07:50 AM (GMT+7)
