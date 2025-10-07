Liverpool thua 3 trận liền: Vô địch mùa trước là "ăn may", Arne Slot liệu có thực tài?

Mùa trước, Liverpool không được chờ đợi là sẽ tranh ngôi vô địch, nhưng họ thành công ngoài mong đợi. Đấy là thành quả cao hơn khả năng thực. Còn bây giờ, họ thua liên tiếp 3 trận (tính chung cả hai giải đấu Premier League, Champions League) và vừa rơi xuống vị trí nhì bảng sau 7 vòng đấu ở Premier League. Đấy chẳng qua là nỗi thất vọng so với hình ảnh vô địch hơi “ảo” ở mùa trước, và so với số tiền chuyển nhượng khủng khiếp trong mùa hè vừa qua.

Liverpool vô địch mùa trước có yếu tố may mắn?

Ai chẳng có lúc thất bại!

Tư cách ĐKVĐ Premier League của Liverpool nào đã đáng kể so với tư cách ĐKVĐ... suốt 4 năm liền của Man City trong mùa vừa qua! Man City là đội đầu tiên và duy nhất kể từ khi quê hương bóng đá khai sinh giải VĐQG, hồi thế kỷ 19, lên ngôi vô địch trong 4 mùa bóng liên tiếp.

Giữa giai đoạn vinh quang tột bậc ấy, họ còn có “cú ăn ba” lịch sử. Suốt nhiều năm liền, đấy luôn mặc nhiên là ứng cử viên vô địch số 1 mỗi khi khai diễn giải đấu danh giá nhất thế giới, Champions League (chứ khoan nói đến Premier League). Vậy mà Man City của Pep Guardiola còn sụp đổ, huống hồ là Liverpool trong lúc này!

Quả có may mắn khi Arne Slot bất ngờ dẫn dắt Liverpool lên ngôi vô địch Premier League trong mùa vừa qua, ngay trong lần đầu sang Anh huấn luyện. Nhưng, may mắn ấy không phải là việc ông được thừa hưởng “gia sản kếch xù” do người tiền nhiệm Juergen Klopp để lại.

Kỳ thực, Liverpool mà còn tương lai huy hoàng thì Klopp đâu đã vội ra đi! Các cầu thủ hay nhất trong đội như Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold đều sẽ hết hợp đồng trong mùa hè 2025 và không ai hứa hẹn gia hạn. Ở mùa bóng cuối cùng của Klopp, Liverpool đứng dưới cả Arsenal ở trận địa quốc nội, và chỉ được dự Europa League do trước đó không vào nổi top 4 Premier League.

May mắn lớn nhất giúp Slot thành công trong mùa vừa qua chính là sự sụp đổ bất ngờ của Man City, trong hoàn cảnh ngoài Man City thì Premier League coi như không còn ứng viên vô địch rõ ràng nào nữa. Tất nhiên, Slot cũng phải có thực tài.

Ông thay đổi cách chơi (Liverpool không còn tấn công ào ạt như thời Klopp nữa), chuyển Ryan Gravenberch thành tiền vệ trụ, chơi thấp hơn trước đó, luôn thay người hợp lý và huấn luyện ngay trong trận đấu nhiều hơn Klopp... Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống nói chung, ai cũng cần đến may mắn để có thành công, ngoài yếu tố thực tài.

Áp lực lớn dành cho HLV Slot ở mùa giải năm nay

Vận may đảo chiều

Bây giờ, Nữ thần May Mắn lại đang quay lưng với Arne Slot, trong mọi chuyện.

Nếu như mùa trước, đối thủ lớn duy nhất là Man City bất ngờ “trật đường ray” (chủ yếu vì thủ lĩnh Rodri chấn thương, phải nghỉ gần như suốt mùa), thì mùa này, Liverpool gặp đối thủ mạnh từ mọi phía. Chelsea trong trận gặp Liverpool chính là đội Chelsea hay nhất kể từ đầu mùa. Crystal Palace trong trận gặp Liverpool cũng là Palace hay nhất (họ vừa tự phá kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử CLB). Galatasaray trong trận gặp Liverpool ở Champions League cũng là Galatasaray hay nhất mùa này.

Đã hai thập kỷ trôi qua, người ta mới thấy một đội thua liền 2 trận ở Premier League vì những bàn thua quyết định trong phút bù giờ - và đội ấy chính là Liverpool trong những ngày qua. Tất nhiên, mọi sự mổ xẻ về mặt chuyên môn đều không sai. Cũng chẳng cần có kiến thức chuyên môn uyên bác để thấy rằng Mohamed Salah không hề tham gia phòng ngự trong tình huống Chelsea ghi bàn.

Còn nhiều chi tiết khác nữa đã được phân tích, đều đúng. Nhưng tóm lại, thua liền 2 trận ở các phút 90+7 và 90+5, thì trước tiên, cứ phải nói rằng đấy là cái “xui tận mạng”. Gặp lúc “hên”, Salah sẽ ghi bàn từ tình huống phản công, và người ta sẽ khen rằng anh sẵn sàng tung ngay phản đòn khi đối phương còn đang tấn công đội mình!

Đầu mùa, Liverpool thắng liền 7 trận tính chung mọi giải. Họ ghi bàn thắng muộn ở 6/7 trận ấy. Bây giờ là 3 trận thua liên tiếp và thủng lưới trong những phút bù giờ ở 2/3 trận ấy. “FIFA Days” đến thật đúng lúc, để bóng đá tầm CLB phải tạm nghỉ 2 tuần. Bằng không, biết đâu thầy trò Slot sẽ còn thua nữa, theo cái kiểu như thế, cho vận may rủi thật sự cân bằng!

Ai đó từng nói, và đây dĩ nhiên là câu nói thuộc về niềm tin chứ chẳng phải đúng/sai: có những ngày, gặp vận rủi, bạn làm gì cũng thất bại. Với Slot, trận gặp Galatasaray ở Champions League chính là một ngày như vậy. Ông để Mohamed Salah ngồi ghế dự bị, đẩy hậu vệ phải Jeremie Frimpong lên đá tiền đạo cánh, và Liverpool lần đầu tiên không ghi bàn trong mùa bóng này. Ông để Dominik Szoboszlai đá hậu vệ, và anh phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền khiến Liverpool thua bàn duy nhất.

Liverpool đã thua 3 trận liên tiếp ở mọi đấu trường

Cần thêm thời gian, nhưng bao nhiêu là đủ?

Nói về Liverpool mùa này là phải nói đến số tiền chuyển nhượng gần nửa tỷ bảng bỏ ra trong mùa hè 2025. Quá khủng khiếp, nếu không muốn nói là điên rồ. Bất quá, Slot chỉ tham gia bàn bạc, chứ ông không đủ tư cách quyết định vấn đề chuyển nhượng.

Mặt khác: còn tùy quan điểm, nhưng có lẽ đẳng cấp chuyên môn của Alexander Isak và Florian Wirtz là không tương xứng với giá chuyển nhượng tổng cộng 225 triệu bảng (chưa kể phụ phí). Nhưng có một điều chắc chắn: Slot phải chịu áp lực lớn. Việc của ông là phải làm sao để Wirtz và Isak đem về cho Liverpool những thành tích “xứng đáng đồng tiền bát gạo”.

Tất nhiên, đấy không thể là những cầu thủ vứt đi. Nhưng cứ nói thẳng: coi như Wirtz và Isak chưa làm được trò trống gì, tính đến lúc này. Và đấy mới là vấn đề lớn nhất của Liverpool. Giả sử không có những pha thủng lưới ở phút bù giờ, và Liverpool không thua Palace, Chelsea, thì chắc chẳng ai bàn về “cơn khủng hoảng mini” tại Liverpool hiện thời. Nhưng trong hoàn cảnh giả định ấy, vấn đề về Wirtz và Isak vẫn cứ tồn tại, không thay đổi, và phải nói đấy là vấn đề quá khó đối với Slot.

Cần có thời gian để Slot nghiền ngẫm thêm các phương án, chiến thuật, giải pháp chuyên môn liên quan đến hai cầu thủ tấn công quá đắt giá mà ông đang có và “phải” dùng. Mở rộng vấn đề, còn có quá nhiều cái tên nữa. Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong đều là các cầu thủ mới. Muốn pha trộn họ (cùng Wirtz và Isak) với các hảo thủ sẵn có, thì ngoài giải pháp hợp lý, còn phải tập cật lực nữa. Vấn đề là bao lâu? Thời gian xem ra không muốn đồng hành với Slot.

Không dễ để Liverpool bảo vệ danh hiệu vô địch ở mùa giải này

Mới thua 3 trận, hoặc chỉ là 2 trận ở Premier League, Slot đã khổ sở với dư luận rồi. Đấy dĩ nhiên là vì tiêu chuẩn quá cao mà giới bình luận áp đặt vào Liverpool, theo tư cách ĐKVĐ Premier League của họ. Lại còn đặc biệt ở chỗ, Slot có ngay tư thế vô địch ấy ngay khi ông vừa chân ướt chân ráo sang Anh.

Trong khi đó, vấn đề của Liverpool là một vấn đề mang tính lâu dài. Salah mùa này sa sút phong độ và đấy điều chẳng lạ đối với một tiền đạo đã 33 tuổi. Rồi đây, cũng phải đến lúc Van Dijk xuống cấp. Tái thiết Liverpool là điều bắt buộc. Và công việc này không thể có ngay kết quả.

Thật ra, Liverpool cũng đã tỏ ra chật vật ngay khi họ đang chiến thắng tuyệt đối trong những trận đầu tiên của mùa bóng này. Đấy mới là chỗ đáng chỉ trích, hơn các trận thua vừa qua. Nhưng vẫn vậy: chỗ tương đồng là Wirtz, Isak, hoặc lực lượng mới nói chung, chưa phát huy được điều gì, trong khi lực lượng cũ xuống cấp nhanh hơn dự kiến.