HLV Slot quyết xóa bỏ "tàn tích" của Klopp, Liverpool nguy cơ khủng hoảng

🔴 Ba thất bại liên tiếp – vùng đất lạ cho Arne Slot

Thất bại 1-2 trên sân của Chelsea ở vòng 7 Ngoại hạng Anh là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, Arne Slot phải hứng chịu ba trận thua liên tiếp. Đi kèm với chuỗi trận bết bát đó là cả một “núi” vấn đề ở Liverpool.

Liverpool (áo đỏ) bại trận trước Chelsea

Sau khi Estevao ghi bàn quyết định phút bù giờ tại Stamford Bridge, đội bóng của Slot lại thêm một cú sốc. Lúc này, kỳ nghỉ quốc tế dường như đến đúng lúc, vì Liverpool chẳng còn động lực nào để tiếc nuối.

Hai tuần nghỉ tới sẽ là khoảng thời gian để Slot đánh giá lại toàn bộ và tìm cách kéo Liverpool ra khỏi “vũng lầy” do chính họ tạo ra. Nếu trong tháng đầu mùa giải, kết quả tạm thời che mờ màn trình diễn thiếu thuyết phục, thì sau một tuần đầy chấn động, tấm màn ấy đã bị giật xuống, phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại.

⚡ Cơ hội bị bỏ lỡ và hàng thủ mong manh

Một Chelsea chắp vá nghiêm trọng là cơ hội vàng cho Liverpool, nhất là sau khi Cody Gakpo gỡ hòa bàn mở tỷ số của Moises Caicedo. Nhưng đội bóng áo đỏ phung phí cơ hội ở đầu sân này và mở toang khung thành ở đầu sân kia.

Slot từng muốn Liverpool “tiến hóa” trong mùa hè: kiểm soát bóng tốt hơn, phá vỡ khối phòng ngự thấp dễ hơn. Đó là lý do vì sao 450 triệu bảng được đổ vào các ngôi sao tấn công như Alexander Isak, Florian Wirtz và Hugo Ekitike.

Tuy nhiên, cùng với những thay đổi ấy, Liverpool lại đánh mất bản sắc giúp họ vô địch mùa trước: không còn kiểm soát, không cân bằng, không chắc chắn và không khí thế.

Có một con số thống kê phũ phàng liên quan đến "Lữ đoàn đỏ": 11 trận mùa này, họ bị thủng lưới từ hai bàn trở lên tới 6 lần – trong khi mùa trước phải đến cuối tháng 10 mới có đối thủ đầu tiên làm được điều đó.

Đội bóng của HLV Slot đang gặp vấn đề về phong độ

🧩 Quá trình chuyển giao khó khăn

Một giai đoạn đau đớn ngắn hạn là điều khó tránh sau công cuộc tái thiết, khi các tân binh cần thời gian hòa nhập. Đây mới là “thời kỳ chuyển tiếp thực sự” mà nhiều người đã dự đoán ngay từ khi Slot kế nhiệm Jurgen Klopp cách đây 16 tháng.

Thế nhưng, thử thách càng lớn hơn khi những trụ cột sa sút phong độ:

- Mohamed Salah trở lại Stamford Bridge nhưng thi đấu mờ nhạt.

- Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo – tất cả đều vật lộn tìm lại chính mình.

Nếu mùa trước đội hình mạnh nhất của Liverpool gần như cố định, thì nay mọi thứ rối tung.

🛠️ Bài toán hậu vệ và sự vá víu đáng lo

HLV Slot đang “đau đầu” với vị trí hậu vệ phải – nơi ông vẫn loay hoay tìm cách lấp chỗ trống của Trent Alexander-Arnold. Phía trái, Milos Kerkez vẫn chỉ là “dự án tiềm năng”, còn Andy Robertson – người mắc lỗi ở bàn thua quyết định – lại tập tễnh rời sân vì chấn thương.

Thậm chí, Liverpool đã phải kết thúc trận đấu với hai tiền vệ chơi ở hàng thủ: Dominik Szoboszlai đá hậu vệ phải - Ryan Gravenberch chơi trung vệ cạnh Virgil van Dijk.

Và trong khi Joe Gomez ngồi dự bị trận thứ tư liên tiếp, Slot vẫn đưa ra những quyết định khiến giới chuyên môn phải cau mày:

- Thay Florian Wirtz vào sân cho Conor Bradley – táo bạo.

- Rút Konate ra và đưa Curtis Jones vào – gây tranh cãi.

- Điều khó hiểu hơn cả là Federico Chiesa – cầu thủ hiếm hoi chơi với sự tự tin – lại không được tung vào sân.

Màn trình diễn của Isak còn cách rất xa mức kỳ vọng của Liverpool

💥 Hàng công thiếu sắc bén và nỗi nhớ Luis Diaz

Không thể phủ nhận một thực tế là Liverpool đang nhớ Luis Diaz. Thương vụ bán ngôi sao người Uruguay cho Bayern Munich giá 65,5 triệu bảng hợp lý về mặt kinh tế, nhưng rõ ràng để lại khoảng trống lớn về năng lượng và đột biến.

Trong khi đó, Gakpo không thể bứt phá, còn việc xoay tua giữa Isak và Ekitike khiến tuyến đầu thiếu ổn định. Cú đánh đầu bỏ lỡ của Isak trong hiệp một trước Chelsea là minh chứng cho một tiền đạo vẫn đang vật lộn tìm lại bản năng sát thủ sau mùa hè “đình công” để được chuyển nhượng.

💔 Mất mát không thể đong đếm: Diogo Jota

Mùa hè u ám của Liverpool còn bị phủ bóng bởi bi kịch của Diogo Jota hồi tháng 7. Ảnh hưởng tinh thần là điều không thể đo bằng thống kê. Chưa đầy ba tháng kể từ khoảnh khắc đẫm nước mắt ở Preston, việc trở lại sân cỏ đã là nỗ lực phi thường với nhiều cầu thủ.

🗣️ Van Dijk: “Đây không phải là khủng hoảng”

Thủ quân Virgil van Dijk lên tiếng nhấn mạnh rằng Liverpool đang trải qua một mùa giải khó khăn, cả trong lẫn ngoài sân cỏ: “Không chỉ vì những gì xảy ra trên sân, mà còn vì những chuyện bên ngoài nữa”.

Trung vệ người Hà Lan kêu gọi toàn đội, ban huấn luyện và người hâm mộ cùng nhau vượt qua giai đoạn này: “Chúng ta phải cùng nhau đi qua giai đoạn này – cầu thủ, ban huấn luyện, và cả người hâm mộ từng ăn mừng khi chúng ta vô địch. Tuần qua thật khó khăn, nhưng chúng ta có thể xoay chuyển tình thế".

Van Dijk khẳng định Liverpool không rơi vào khủng hoảng, đơn giản vì họ chỉ cách ngôi đầu đúng một điểm. “Giờ ai cũng đi làm nhiệm vụ đội tuyển, nhưng khi trở lại, chúng ta sẽ có trận đại chiến với Man United. Và tôi đang thực sự háo hức chờ đợi" - Van Dijk khẳng định.