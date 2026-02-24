Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT Bangladesh dự kiến diễn ra vào lúc 19h00 ngày 26/3 trong khuôn khổ dịp FIFA Days tháng 3/2026.

ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh so tài trong dịp FIFA Days tháng 3/2026. (Ảnh: Hải Hoàng)

Dù bị đánh giá thấp hơn, ĐT Bangladesh vẫn đủ tầm để thầy trò HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình, rà soát chiến thuật và kiểm chứng sự vận hành của bộ khung đang được định hình cho mục tiêu dài hạn.

Ở màn so tài này, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tạo điều kiện cho các nhân tố mới bên cạnh việc duy trì sự ổn định của nhóm trụ cột như Xuân Son, Hoàng Đức, Quang Hải hay Thành Chung nhằm đảm bảo tính gắn kết.

Các tài năng trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Lê Viktor cùng những gương mặt vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch như Patrik Lê Giang hay Hoàng Hên cũng đứng trước cơ hội ghi điểm trong cuộc cạnh tranh suất đá chính.

Sau trận gặp ĐT Bangladesh, toàn đội sẽ di chuyển từ Hà Nội về Nam Định (tỉnh Ninh Bình) để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận quyết đấu với ĐT Malaysia.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia ở lượt trận cuối bảng F Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3 trên sân vận động Thiên Trường.