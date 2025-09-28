AFC chính thức thông báo "nóng" về bê bối nhập tịch “lậu” cầu thủ của Malaysia

⚽ FIFA phanh phui bê bối nhập tịch của Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa phát đi thông cáo chính thức, ghi nhận án phạt nặng mà Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ban hành với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Vụ việc đang làm chao đảo cả bóng đá khu vực khi kết quả trận Malaysia 4-0 Việt Nam có nguy cơ bị hủy bỏ.

Các cầu thủ Malaysia thi đấu ở trận thắng Việt Nam 4-0 hôm 10/6.

Theo quyết định công bố ngày 26/9/2025, FIFA xác định FAM đã nộp hồ sơ đăng ký kèm tài liệu giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ ngoại, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Tất cả đều đã ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6 tại sân Bukit Jalil, nơi Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0.

📢 Thông cáo chính thức của AFC

Trong thông báo gửi truyền thông tối ngày 27/9, AFC cho biết: “Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ghi nhận quyết định do Ủy ban kỷ luật FIFA công bố vào ngày 26 tháng 9 năm 2025 liên quan đến Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ liên quan đến hành vi vi phạm Bộ luật kỷ luật của FIFA.

AFC thừa nhận tính nghiêm trọng của vấn đề này và những tác động tiềm tàng của quyết định này đối với các giải đấu của mình. AFC sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình theo các quy định hiện hành sau khi quá trình tố tụng của FIFA kết thúc.

AFC không bình luận về các cuộc điều tra và/hoặc thủ tục đã hoàn tất và/hoặc đang diễn ra, thuộc thẩm quyền của Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC”.

AFC thông báo về bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

💸 Án phạt nặng nề dành cho FAM và cầu thủ

Cùng với việc bị phát hiện sai phạm, Malaysia hứng chịu hình phạt tài chính cực lớn. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ CHF (tương đương gần 400.000 USD). Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch nói trên mỗi người bị phạt 2.000 CHF (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đáng chú ý, AFC là đơn vị tổ chức vòng loại Asian Cup 2027 nên Liên đoàn bóng đá châu Á chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết về kết quả trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam hôm 10/6. Theo một số nguồn tin, sau khi quá trình tố tụng giữa FAM và FIFA kết thúc, Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC sẽ xem xét tính hợp lệ kết quả trận đấu.

🔥 Việt Nam có thể “hưởng lợi”

Nếu FIFA tiếp tục kết luận Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ, đội bóng này có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, bất chấp tỷ số 4-0 trên sân Bukit Jalil hôm 10/6. Đây sẽ là cú sốc lớn cho bóng đá Malaysia và mở ra cơ hội mới cho tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại, FAM đã tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng AFC khẳng định sẽ “tuân thủ tuyệt đối” quyết định cuối cùng từ FIFA.