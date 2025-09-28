AFC chính thức thông báo "nóng" về bê bối nhập tịch “lậu” cầu thủ của Malaysia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Juventus vs Atalanta 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
0
Logo Atalanta - ATA Atalanta
1
Nottingham Forest vs Sunderland 27/09/25 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Sunderland - SUN Sunderland
1
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
PSG vs Auxerre
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Ninh Bình
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Aston Villa vs Fulham
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

AFC chính thức thông báo "nóng" về bê bối nhập tịch "lậu" cầu thủ của Malaysia

Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức ra thông báo mới nhất về vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia và các tuyển thủ bị FIFA phạt nặng vì giả mạo giấy tờ nhập tịch.

⚽ FIFA phanh phui bê bối nhập tịch của Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á vừa phát đi thông cáo chính thức, ghi nhận án phạt nặng mà Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ban hành với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Vụ việc đang làm chao đảo cả bóng đá khu vực khi kết quả trận Malaysia 4-0 Việt Nam có nguy cơ bị hủy bỏ.

Các cầu thủ Malaysia thi đấu ở trận thắng Việt Nam 4-0 hôm 10/6.

Các cầu thủ Malaysia thi đấu ở trận thắng Việt Nam 4-0 hôm 10/6.

Theo quyết định công bố ngày 26/9/2025, FIFA xác định FAM đã nộp hồ sơ đăng ký kèm tài liệu giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ ngoại, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Tất cả đều đã ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 hôm 10/6 tại sân Bukit Jalil, nơi Malaysia thắng đậm Việt Nam 4-0.

📢 Thông cáo chính thức của AFC

Trong thông báo gửi truyền thông tối ngày 27/9, AFC cho biết: “Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ghi nhận quyết định do Ủy ban kỷ luật FIFA công bố vào ngày 26 tháng 9 năm 2025 liên quan đến Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ liên quan đến hành vi vi phạm Bộ luật kỷ luật của FIFA.

AFC thừa nhận tính nghiêm trọng của vấn đề này và những tác động tiềm tàng của quyết định này đối với các giải đấu của mình. AFC sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình theo các quy định hiện hành sau khi quá trình tố tụng của FIFA kết thúc.

AFC không bình luận về các cuộc điều tra và/hoặc thủ tục đã hoàn tất và/hoặc đang diễn ra, thuộc thẩm quyền của Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC”.

AFC thông báo về bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

AFC thông báo về bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

💸 Án phạt nặng nề dành cho FAM và cầu thủ

Cùng với việc bị phát hiện sai phạm, Malaysia hứng chịu hình phạt tài chính cực lớn. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ CHF (tương đương gần 400.000 USD). Trong khi đó, 7 cầu thủ nhập tịch nói trên mỗi người bị phạt 2.000 CHF (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Đáng chú ý, AFC là đơn vị tổ chức vòng loại Asian Cup 2027 nên Liên đoàn bóng đá châu Á chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết về kết quả trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam hôm 10/6. Theo một số nguồn tin, sau khi quá trình tố tụng giữa FAM và FIFA kết thúc, Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC sẽ xem xét tính hợp lệ kết quả trận đấu.

🔥 Việt Nam có thể “hưởng lợi”

Nếu FIFA tiếp tục kết luận Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ, đội bóng này có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, bất chấp tỷ số 4-0 trên sân Bukit Jalil hôm 10/6. Đây sẽ là cú sốc lớn cho bóng đá Malaysia và mở ra cơ hội mới cho tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hiện tại, FAM đã tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng AFC khẳng định sẽ “tuân thủ tuyệt đối” quyết định cuối cùng từ FIFA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

27/09/2025 22:51 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Asian Cup 2027
