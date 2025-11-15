Lỡ hẹn với ĐT Việt Nam, Minh Khoa cưới ngay cô chủ tiệm vàng

🤵👰 Đám cưới ấm cúng và lời tuyên bố "chắc chắn đúng người" không cần VAR

Dù vắng mặt tại ĐT Việt Nam vì chấn thương, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP.HCM) lại đón tin vui lớn trong đời. Minh Khoa vừa chính thức tổ chức lễ cưới cùng cô dâu Nguyễn Thanh Ngân tại quê nhà Bình Dương.

Minh Khoa và cô dâu Thanh Ngân.

Câu chuyện tình yêu kéo dài suốt từ thời học sinh của cặp đôi này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức ấm cúng vào ngày 13/11. Tận dụng quãng thời gian V-League tạm nghỉ và đang dưỡng thương, chú rể Minh Khoa đã kịp thời tổ chức sự kiện trọng đại này.

Trên trang cá nhân, tiền vệ sinh năm 2001 này đã gây chú ý khi hài hước chia sẻ dòng trạng thái viral (lan truyền mạnh mẽ) khiến nhiều người ngưỡng mộ: “Trận này không cần VAR, vì chắc chắn là đúng người rồi. Cảm ơn em đã về chung một đội”. Dòng chia sẻ này nhanh chóng nhận được "bão like" từ đồng đội và người hâm mộ, thể hiện tình cảm lãng mạn nhưng cũng rất chất “quần đùi áo số” của Minh Khoa.

💍 Hậu phương vững chắc: Cô dâu là chủ tiệm vàng

Chuyện tình của Minh Khoa và Thanh Ngân đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó bền chặt kéo dài suốt gần 10 năm. Họ quen nhau từ năm 17 tuổi, khi cả hai còn là học sinh trung học. Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7 trước đó.

Cô dâu Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 2002), tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, không chỉ xinh đẹp mà còn có gia thế vững chắc. Cô hiện đang phụ giúp gia đình kinh doanh tiệm vàng tại Bình Dương và được người hâm mộ gọi trìu mến là "cô chủ tiệm vàng".

Minh Khoa cưới cô chủ tiệm vàng.

🇻🇳 Tiền vệ giàu triển vọng và sự vắng mặt đáng tiếc tại ĐT Việt Nam

Võ Hoàng Minh Khoa (sinh năm 2001) hiện là cầu thủ của Becamex TP.HCM, một trong những tiền vệ trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Minh Khoa hay được ví như “Vaverde Việt Nam”. Đáng tiếc, anh đã không thể góp mặt trong chuyến làm khách gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 do dính chấn thương trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội ở vòng 8 V-League.

Tuy nhiên, việc "rước nàng về dinh" chắc chắn sẽ là động lực lớn giúp Võ Hoàng Minh Khoa nhanh chóng bình phục và trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất để cạnh tranh vị trí tại ĐTQG trong tương lai không xa.