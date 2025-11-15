Lỡ hẹn với ĐT Việt Nam, Minh Khoa cưới ngay cô chủ tiệm vàng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Lỡ hẹn với ĐT Việt Nam, Minh Khoa cưới ngay cô chủ tiệm vàng

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Becamex TP.HCM
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa vừa gây xôn xao làng bóng đá Việt Nam khi tổ chức lễ cưới vào ngày 13/11 với cô chủ tiệm vàng.

🤵👰 Đám cưới ấm cúng và lời tuyên bố "chắc chắn đúng người" không cần VAR

Dù vắng mặt tại ĐT Việt Nam vì chấn thương, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP.HCM) lại đón tin vui lớn trong đời. Minh Khoa vừa chính thức tổ chức lễ cưới cùng cô dâu Nguyễn Thanh Ngân tại quê nhà Bình Dương.

Minh Khoa và cô dâu Thanh Ngân.

Minh Khoa và cô dâu Thanh Ngân.

Câu chuyện tình yêu kéo dài suốt từ thời học sinh của cặp đôi này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức ấm cúng vào ngày 13/11. Tận dụng quãng thời gian V-League tạm nghỉ và đang dưỡng thương, chú rể Minh Khoa đã kịp thời tổ chức sự kiện trọng đại này.

Trên trang cá nhân, tiền vệ sinh năm 2001 này đã gây chú ý khi hài hước chia sẻ dòng trạng thái viral (lan truyền mạnh mẽ) khiến nhiều người ngưỡng mộ: “Trận này không cần VAR, vì chắc chắn là đúng người rồi. Cảm ơn em đã về chung một đội”. Dòng chia sẻ này nhanh chóng nhận được "bão like" từ đồng đội và người hâm mộ, thể hiện tình cảm lãng mạn nhưng cũng rất chất “quần đùi áo số” của Minh Khoa.

💍 Hậu phương vững chắc: Cô dâu là chủ tiệm vàng

Chuyện tình của Minh Khoa và Thanh Ngân đã khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó bền chặt kéo dài suốt gần 10 năm. Họ quen nhau từ năm 17 tuổi, khi cả hai còn là học sinh trung học. Cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7 trước đó.

Cô dâu Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 2002), tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, không chỉ xinh đẹp mà còn có gia thế vững chắc. Cô hiện đang phụ giúp gia đình kinh doanh tiệm vàng tại Bình Dương và được người hâm mộ gọi trìu mến là "cô chủ tiệm vàng".

Minh Khoa cưới cô chủ tiệm vàng.

Minh Khoa cưới cô chủ tiệm vàng.

🇻🇳 Tiền vệ giàu triển vọng và sự vắng mặt đáng tiếc tại ĐT Việt Nam

Võ Hoàng Minh Khoa (sinh năm 2001) hiện là cầu thủ của Becamex TP.HCM, một trong những tiền vệ trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam. Minh Khoa hay được ví như “Vaverde Việt Nam”. Đáng tiếc, anh đã không thể góp mặt trong chuyến làm khách gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 do dính chấn thương trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội ở vòng 8 V-League.

Tuy nhiên, việc "rước nàng về dinh" chắc chắn sẽ là động lực lớn giúp Võ Hoàng Minh Khoa nhanh chóng bình phục và trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất để cạnh tranh vị trí tại ĐTQG trong tương lai không xa.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Tiền đạo ĐT Việt Nam thán phục Xuân Son: "Anh ấy ở đẳng cấp khác"
Tiền đạo ĐT Việt Nam thán phục Xuân Son: "Anh ấy ở đẳng cấp khác"

Tiền đạo Phạm Gia Hưng đã không giấu được sự thán phục khi nói về người đàn anh Xuân Son, thừa nhận mình còn phải học hỏi rất nhiều từ tiền đạo nhập...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/11/2025 00:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN