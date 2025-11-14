Xuân Son đã giữ lời hứa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sự kiện: Nguyễn Xuân Son Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
TPO - Ngày trở lại đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son khẳng định bình phục 100% và sẵn sàng mang đến màn trình diễn tốt nhất. Trong buổi tập chiều 13/11, anh đã chứng minh điều đó.

Chiều 13/11,đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây lần đầu tiên trong đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik có đầy đủ quân số 23 cầu thủ trên sân tập. Sau những lo lắng về việc Đặng Văn Lâm bị căng cơ đùi còn Nguyễn Hai Long đau vai, cả hai đã trở lại tập luyện.

Xuân Son rạng rỡ trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HT

Trên sân tập, HLV Kim Sang-sik yêu cầu các tiền đạo phải nâng cao kỹ năng dứt điểm, di chuyển phù hợp với triết lý của đội.Tương tự những buổi tập trước, Nguyễn Xuân Son vẫn cho thấy sự mạnh mẽ với các tình huống bứt tốc hay sút bóng. Điều này khiến anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ các đồng đội.

Tiền đạo Gia Hưng ca ngợi, "sự hiện diện của Xuân Son chắc chắn giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn". "Dù mới trở lại sau 11 tháng chấn thương nhưng Xuân Son hòa nhập và bắt nhịp rất nhanh", cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình FC chia sẻ, "Anh ấy giúp đỡ đội tuyển rất nhiều. Xuân Son ở một đẳng cấp khác và chúng tôi có thể học hỏi từ anh ấy về cách di chuyển, tư duy của một tiền đạo thực thụ. Cá nhân tôi phải Xuân Son rất nhiều”.

Còn nhớ hôm đầu tiên tập trung đội tuyển, Xuân Son đã trấn an người hâm mộ khi khẳng định đang ở trạng thái tốt nhất sau 11 tháng dưỡng thương. Với những gì đã thể hiện trên sân tập, chân sút của Thép Xanh Nam Định đã giữ lời hứa, rằng anh "bình phục 100% và sẵn sàng thi đấu, thậm chí đủ khả năng đá hết một trận đấu mà không e ngại rủi ro".

Mặc dù vậy, việc Xuân Son có ra sân ở trận gặp Lào hay không vẫn phải chờ quyết định từ HLV Kim Sang Sik. Cũng trong chia sẻ chiều 13/11, Gia Hưng tiết lộ chiến lược gia người Hàn Quốc "rất vui tính, gây dựng tình đoàn kết và luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ, mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi tuyển thủ. Về phần mình, Gia Hưng cho biết sẽ cố gắng có được vị trí chính thức ở đội tuyển.

Trên sân tập, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã công bố ban cán sự ở đợt tập trung lần này. Theo đó, đội trưởng là Duy Mạnh, trong khi 2 đội phó là Quang Hải và Hoàng Đức. Đây đều là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, có uy tín, là trụ cột không thể thiếu ở tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào vào ngày 15/11, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11 trên SVĐ Quốc gia Lào.

13/11/2025 20:55 PM (GMT+7)
