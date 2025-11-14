CLB Nam Định công bố HLV trưởng người Bồ Đào Nha làm thầy Xuân Son

⚽ HLV trẻ người Bồ Đào Nha tiếp quản ghế nóng tại Thiên Trường

Chiều ngày 14/11, CLB Thép Xanh Nam Định chính thức giới thiệu HLV trưởng mới Mauro Jeronimo, cựu HLV của CLB PVF-CAND. Nhà cầm quân sinh năm 1987 người Bồ Đào Nha nhận quyết định bổ nhiệm từ Giám đốc điều hành Vũ Hồng Việt ngay trên sân Thiên Trường, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đội bóng thành Nam sau chuỗi trận bết bát.

Thép Xanh Nam Định công bố tân HLV trưởng người Bồ Đào Nha.

Phát biểu trong buổi ra mắt, HLV Mauro khẳng định: “Tôi rất vinh dự được làm việc tại Thép Xanh Nam Định, đội bóng được đầu tư tốt và có nhiều cầu thủ chất lượng. Mùa này chúng tôi dự 4 đấu trường, đó là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để khẳng định bản thân. Tôi tin tập thể này sẽ chiến đấu để giành kết quả tốt nhất”.

Như vậy, tiền đạo Nguyễn Xuân Son và các đồng đội ở CLB Thép Xanh Nam Định sẽ bước vào giai đoạn mới cùng thầy ngoại trẻ tuổi, giàu khát vọng.

🔥 Ra mắt ngày 23/11 – Cơ hội “đổi vận” trước Long An

HLV Mauro Jeronimo sẽ có màn chào sân Thiên Trường trong trận đấu gặp Long An tại Cúp Quốc gia 2025/26 ngày 23/11. Đây được xem là thời điểm thích hợp để Thép Xanh Nam Định lấy lại tinh thần sau chuỗi 7 trận không thắng tại V-League.

Ông Vũ Hồng Việt lên làm Tổng giám đốc công ty và Giám đốc điều hành CLB Thép Xanh Nam Định.

Hiện tại, đội bóng thành Nam, nhà đương kim vô địch chỉ đứng thứ 10 với 10 điểm sau 10 trận, kém đội đầu bảng Ninh Bình tới 17 điểm. Những xáo trộn ở thượng tầng thời gian qua, bao gồm việc hoán đổi vị trí giữa HLV trưởng Vũ Hồng Việt và Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên, vẫn chưa mang lại hiệu quả.

🏟️ Thay đổi mạnh bộ máy: Thép Xanh Nam Định “đại tu” để vực dậy mùa giải

Để vận hành hiệu quả hơn, CLB Thép Xanh Nam Định còn tiếp tục có những thay đổi ở bộ máy lãnh đạo. Cụ thể, ông Vũ Hồng Việt kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty và Giám đốc điều hành CLB. Ông Nguyễn Quốc Phong và Lâm Văn Thỏa giữ chức Phó Giám đốc điều hành. Trong khi HLV Nguyễn Trung Kiên trở lại đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Những thay đổi này được kỳ vọng tạo luồng sinh khí mới, giúp đội bóng trở lại đúng vị thế của nhà vô địch hai mùa giải V-League liên tiếp.