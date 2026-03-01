Liverpool "hóa rồng" với các quả đá phạt, tạo chuỗi ghi bàn kỷ lục lịch sử Ngoại hạng Anh

Liverpool có chiến thắng đậm 5-2 trước West Ham trong buổi tối thứ Bảy để tạm bằng điểm MU trong cuộc đua top 5 Premier League. Đáng chú ý là trận đấu này chứng kiến rất nhiều pha ghi bàn từ các quả phạt góc, trong đó điểm nhấn đến ở hiệp 1.

Các quả phạt góc đã mang lại 3 bàn thắng cho Liverpool trước West Ham chỉ trong hiệp 1

Hugo Ekitike ghi bàn mở điểm ngay ở phút thứ 5 sau một tình huống phạt góc, và Liverpool ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 24 & 43 nhờ công của Van Dijk lẫn Mac Allister, cả 2 bàn cũng đều từ phạt góc nốt. Sau pha nâng tỷ số lên 3-0, Liverpool đã có chuỗi ghi liên tiếp 7 bàn ở Premier League đều từ các pha bóng cố định.

Đó không những là chuỗi bàn thắng từ bóng chết dài nhất của mùa 2025/26, đó thậm chí là chuỗi dài nhất trong lịch sử Premier League. Nó không chỉ gồm các quả đá phạt góc mà còn thêm cú sút phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai trước Man City.

Đây là một sự chuyển mình khó tin, bởi nửa đầu mùa giải này Liverpool là một trong những đội kém nhất ở các pha bóng cố định, ghi bàn thì ít trong khi thủng lưới thì nhiều. Liverpool thực tế đã lọt lưới 8 bàn từ phạt góc từ đầu mùa, tính cả bàn thắng rút ngắn 2-4 của West Ham trong trận vừa qua, họ chỉ lọt lưới từ phạt góc ít hơn 3 CLB khác ở Premier League (West Ham, Bournemouth, Burnley).

Sự tiến bộ của Liverpool trong các quả đá phạt bắt đầu từ lúc họ sa thải HLV chuyên về mảng này

Việc Liverpool kém trong các pha bóng cố định đã khiến hồi cuối tháng 12, CLB quyết định sa thải Aaron Briggs khỏi vị trí HLV các tình huống bóng chết. Briggs được bổ nhiệm hồi tháng 9/2025 nhưng thực ra bóng chết không phải chuyên ngành của HLV này (Liverpool nhắm người khác nhưng không tuyển được do vấn đề với visa), nên có thể nói ban lãnh đạo Liverpool đã hại CLB với một sự lựa chọn sai lầm.

Hiện Liverpool đã chuyển trách nhiệm xếp đặt các quả đá phạt sang cho người khác, và Liverpool từ đầu năm mới 2026 đang rất lợi hại trong các pha bóng cố định. Đây là sự bù trừ cho nhiều vấn đề trong tấn công của Liverpool, trong đó phong độ của Cody Gakpo và Mohamed Salah vẫn không thuyết phục.

Gakpo ít nhất đã ghi bàn trước West Ham (dù có phần may mắn), nhưng Salah không tạo ra được nguy hiểm gì dù được đá đến hết trận. Thậm chí Jeremie Frimpong và Trey Nyoni còn có cơ hội ghi bàn trong thời gian ít ỏi họ vào sân từ ghế dự bị.