Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City áp sát Arsenal, Liverpool bằng điểm MU

5 trận đấu của vòng 28 Premier League đã diễn ra trong buổi tối thứ Bảy và điểm nóng đến tại Elland Road. Man City đến thăm Leeds United mà không có người con sinh ra tại Leeds là Erling Haaland trong đội hình.

Semenyo mang lại 3 điểm vất vả nhưng quý giá cho Man City

Tuy nhiên Antoine Semenyo vẫn có được bàn thắng duy nhất cho Man City để "The Citizens" ra về với chiến thắng 1-0. Một lần nữa Man City rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, và hai đội lúc này đã đá bằng số trận.

Trước khi Man City thi đấu, Liverpool đã đón tiếp West Ham tại Anfield và giành chiến thắng đậm 5-2 để vươn lên bằng điểm với MU (đứng dưới do kém đúng 1 đơn vị hiệu số), trong khi đã vượt qua Chelsea.

Các kết quả trên chắc chắn tạo nên áp lực lớn cho Arsenal và Chelsea trước thềm màn đụng độ tại Emirates đêm nay (23h30, 1/3). Không những vậy, Aston Villa thua sốc Wolves đêm thứ Sáu nên cách biệt chỉ còn là 3 điểm giữa họ với Liverpool, mà vòng sau Aston Villa sẽ gặp Chelsea nên Liverpool và MU chắc chắn đang xoa tay chờ cơ hội bứt lên.

Liverpool tạm vươn lên thứ 5 sau trận thắng West Ham

Chelsea cũng nên cảm thấy "lạnh gáy", bởi ở vòng này 2 đội bóng bám đuổi họ phía sau đều đã thắng rất kịch tính. Everton đánh bại Newcastle tại St. James Park nhờ bàn thắng phút 83 của Thierno Barry, trong khi Mikkel Damsgaard mang lại chiến thắng 4-3 cho Brentford trước Burnley ở phút 90+3, xui cho Burnley khi họ có một bàn thắng cuối trận không được công nhận.

Kết quả này khiến Chelsea giờ chỉ hơn Brentford 2 điểm và Everton 5 điểm, nên ngay cả cuộc cạnh tranh suất Europa League cũng sẽ hứa hẹn khó khăn.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Bournemouth và Sunderland hòa nhau 1-1 tại Vitality khiến hai đội đều dậm chân tại chỗ ở giữa BXH. Bournemouth lẫn Sunderland cách khu vực dự Conference League không quá 6 điểm vào lúc này, nhưng vòng sau Bournemouth sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt khi gặp chính Brentford đang đứng ở vị trí đó.

BXH Premier League sau ngày thi đấu 28/2