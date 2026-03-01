Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City áp sát Arsenal, Liverpool bằng điểm MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City áp sát Arsenal, Liverpool bằng điểm MU

Sự kiện: Premier League 2025-26

Man City không có Haaland vẫn có được chiến thắng để gây áp lực cho Arsenal trước khi gặp Chelsea.

   

5 trận đấu của vòng 28 Premier League đã diễn ra trong buổi tối thứ Bảy và điểm nóng đến tại Elland Road. Man City đến thăm Leeds United mà không có người con sinh ra tại Leeds là Erling Haaland trong đội hình.

Semenyo mang lại 3 điểm vất vả nhưng quý giá cho Man City

Semenyo mang lại 3 điểm vất vả nhưng quý giá cho Man City

Tuy nhiên Antoine Semenyo vẫn có được bàn thắng duy nhất cho Man City để "The Citizens" ra về với chiến thắng 1-0. Một lần nữa Man City rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, và hai đội lúc này đã đá bằng số trận.

Trước khi Man City thi đấu, Liverpool đã đón tiếp West Ham tại Anfield và giành chiến thắng đậm 5-2 để vươn lên bằng điểm với MU (đứng dưới do kém đúng 1 đơn vị hiệu số), trong khi đã vượt qua Chelsea.

Các kết quả trên chắc chắn tạo nên áp lực lớn cho Arsenal và Chelsea trước thềm màn đụng độ tại Emirates đêm nay (23h30, 1/3). Không những vậy, Aston Villa thua sốc Wolves đêm thứ Sáu nên cách biệt chỉ còn là 3 điểm giữa họ với Liverpool, mà vòng sau Aston Villa sẽ gặp Chelsea nên Liverpool và MU chắc chắn đang xoa tay chờ cơ hội bứt lên.

Liverpool tạm vươn lên thứ 5 sau trận thắng West Ham

Liverpool tạm vươn lên thứ 5 sau trận thắng West Ham

Chelsea cũng nên cảm thấy "lạnh gáy", bởi ở vòng này 2 đội bóng bám đuổi họ phía sau đều đã thắng rất kịch tính. Everton đánh bại Newcastle tại St. James Park nhờ bàn thắng phút 83 của Thierno Barry, trong khi Mikkel Damsgaard mang lại chiến thắng 4-3 cho Brentford trước Burnley ở phút 90+3, xui cho Burnley khi họ có một bàn thắng cuối trận không được công nhận.

Kết quả này khiến Chelsea giờ chỉ hơn Brentford 2 điểm và Everton 5 điểm, nên ngay cả cuộc cạnh tranh suất Europa League cũng sẽ hứa hẹn khó khăn. 

Ở trận đấu còn lại trong ngày, BournemouthSunderland hòa nhau 1-1 tại Vitality khiến hai đội đều dậm chân tại chỗ ở giữa BXH. Bournemouth lẫn Sunderland cách khu vực dự Conference League không quá 6 điểm vào lúc này, nhưng vòng sau Bournemouth sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt khi gặp chính Brentford đang đứng ở vị trí đó.

BXH Premier League sau ngày thi đấu 28/2

BXH Premier League sau ngày thi đấu 28/2

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Video bóng đá Liverpool - West Ham: "Cơn mưa" 7 bàn, khác biệt ở phạt góc (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Liverpool - West Ham: "Cơn mưa" 7 bàn, khác biệt ở phạt góc (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 28 Ngoại hạng Anh) 7 bàn đã được ghi tại Anfield và hơn một nửa đến từ phạt góc.

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

01/03/2026 01:35 AM (GMT+7)
