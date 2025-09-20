Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Everton: Derby hứa hẹn rực cháy (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Everton F.C Premier League 2025-26

(18h30, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh) Liverpool đang có những chiến thắng muộn liên tiếp, còn Everton tỏ ra rất đáng gờm nhờ phong độ của Grealish.

   

Premier League | 18h30, 20/9 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Everton: Derby hứa hẹn rực cháy (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Everton: Derby hứa hẹn rực cháy (Ngoại hạng Anh) - 1
Everton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Everton: Derby hứa hẹn rực cháy (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Robertson, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Salah, Isak
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Everton: Derby hứa hẹn rực cháy (Ngoại hạng Anh) - 1
Pickford, Garner, Tarkowski, Keane, O'Brien, Gueye, Iroegbunam, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto

Liverpool liên tục thắng muộn

Liverpool đã lần thứ 5 liên tiếp giành chiến thắng một trận đấu với bàn thắng quyết định ghi sau phút 80, khi họ cần Van Dijk lập công ở phút 90+2 để đánh bại Atletico Madrid 3-2 ở Champions League, trong thế đã dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút. Kết hợp với quả penalty ở sân của Burnley, và Liverpool đang là đội bóng Anh duy nhất có thành tích toàn thắng ở cả 2 mặt trận chính.

Từ đầu mùa Liverpool thắng trận nào cũng đều ghi bàn rất muộn

Từ đầu mùa Liverpool thắng trận nào cũng đều ghi bàn rất muộn

Bên cạnh việc hàng phòng ngự có nhiều khoảnh khắc lơi lỏng dẫn tới đánh mất thế dẫn bàn, Liverpool cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rất nhiều khi đang dẫn trước, dẫn tới đối thủ có cơ hội vùng dậy. Tuy nhiên khả năng tạo cơ hội của Liverpool là rất ổn định, do đó họ không bao giờ thiếu khả năng ghi bàn ở những thời điểm cuối trận đấu.

Isak tiếp tục gây ấn tượng?

Dù chỉ đá khoảng 1 giờ trong trận gặp Atletico, nhưng Alexander Isak đã để lại ấn tượng ban đầu rất tốt trong trận đầu tiên đá chính cho Liverpool. Một pha tranh bóng dẫn tới cơ hội của Salah ở hiệp 1, pha bật tường với Florian Wirtz trước khi Frimpong sút hụt bóng, và một cú giật gót ở giữa sân đưa Wirtz thoát xuống ở hiệp 2, v.v... Isak đã cho thấy khả năng tạo đột biến rất tốt dù thể lực chưa đảm bảo để đá trọn 90 phút.

Isak có thể sẽ tiếp tục đá chính trong trận đấu hôm nay, với mục tiêu khoan phá hàng phòng ngự Everton dự kiến sẽ lùi rất sâu và ép Liverpool phải chơi tạt bổng. Wirtz và Isak có thể sẽ chơi gần nhau hơn nữa để thể hiện khả năng phối hợp.

Everton tiếp đà thăng hoa nhờ Grealish

Everton đã bất bại 4 trận liên tiếp sau ngày ra quân thua sốc trước Leeds. Họ hạ Brighton và Wolves trước khi cầm hòa Aston Villa ở vòng trước, cũng như thắng nhẹ Mansfield 2-0 ở vòng 2 League Cup.

Grealish đã kiến tạo 4/5 bàn của Everton ở Premier League từ đầu mùa

Grealish đã kiến tạo 4/5 bàn của Everton ở Premier League từ đầu mùa

Bên cạnh sự chắc chắn ở tuyến sau, Everton đang chơi tấn công khá tốt nhờ sự tỏa sáng của tân binh Jack Grealish mượn từ Man City. 5 bàn ghi được ở Premier League thì tới 4 bàn của Everton là do Grealish kiến tạo.

Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: MU khó qua ải Chelsea, Liverpool mơ thắng lớn
Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: MU khó qua ải Chelsea, Liverpool mơ thắng lớn

(Liverpool - Everton, 18h30, 20/9; MU - Chelsea, 23h30, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh) MU và Chelsea gặp nhau trong bối cảnh 2 đội đều không có phong độ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

20/09/2025 11:57 AM (GMT+7)
