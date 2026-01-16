MU chỉ đá tối đa 40 trận mùa này, dễ thành "mồi ngon" cho Man City - Arsenal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

MU chỉ đá tối đa 40 trận mùa này, dễ thành "mồi ngon" cho Man City - Arsenal

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Mùa giải của Manchester United tiếp tục trượt dài trong thất vọng sau khi bị Brighton loại ngay từ vòng 3 FA Cup. Thất bại này không chỉ khép lại thêm một cánh cửa giành danh hiệu, mà còn kéo theo hàng loạt con số “kinh dị” chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ lịch sử CLB.

   

📉 Mùa giải ít trận nhất trong hơn 100 năm

Theo thống kê, Man Utd mùa này nhiều khả năng chỉ đá 40 trận trên mọi đấu trường – con số thấp nhất kể từ mùa giải 1914/15. Đây cũng là kịch bản xấu nhất đã được dự báo ngay từ đầu mùa, khi “Quỷ đỏ” không có vé dự cúp châu Âu do chỉ xếp thứ 15 Premier League mùa trước.

MU vừa bại trận ở FA Cup

MU vừa bại trận ở FA Cup

Sau khi bị loại sớm khỏi League Cup bởi Grimsby hồi tháng 8 và nay dừng bước ở FA Cup, Man Utd gần như chắc chắn trắng tay mùa thứ hai liên tiếp. Premier League được xem là hy vọng mong manh duy nhất, nhưng vị trí thứ 7 cùng khoảng cách 17 điểm với Arsenal khiến giấc mơ vô địch gần như bất khả thi.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man Utd tham dự hai cúp quốc nội, bị loại ngay vòng đầu ở cả hai, trong bối cảnh không có bất kỳ đấu trường châu Âu nào để “cứu vãn”. Trước đó, phải quay lại mùa 1981/82 mới thấy họ bị loại sớm ở cả FA Cup lẫn League Cup.

MU chỉ đá tối đa 40 trận mùa này, dễ thành "mồi ngon" cho Man City - Arsenal - 2

⚠️ Sóng gió tiếp diễn, thử thách cực đại phía trước

Chưa kịp gượng dậy, Man Utd sẽ đối mặt với lịch thi đấu “ác mộng”: tiếp Manchester City tại Old Trafford (diễn ra lúc 19h30 ngày 17/1 - giờ Hà Nội), sau đó làm khách trên sân Arsenal (23h30 ngày 25/1).

Chặng tourmalet của MU còn nối dài thêm. Fulham có thể gây ra khó khăn lớn cho "Quỷ đỏ", trong khi cuộc so tài với Tottenham sau đó thực sự là trận đấu của "những người cùng khổ".

Việc sa thải HLV Amorim để lại nhiều hệ lụy với "Quỷ đỏ"

Việc sa thải HLV Amorim để lại nhiều hệ lụy với "Quỷ đỏ"

Man Utd chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa liên tiếp với Wolves, West Ham và Leeds – những đội đang nằm ở nhóm cuối bảng. Sự “mong manh” của đội hình đã được cảnh báo, và bức tranh u ám này thực tế đã manh nha từ đầu tháng 12.

Một mùa giải buồn, những con số lạnh lùng và lịch sử không mong muốn đang bủa vây Old Trafford. Với Man Utd lúc này, hy vọng có lẽ chỉ còn là… cố gắng sống sót qua cơn bão.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 13:53 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN