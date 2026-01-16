MU chỉ đá tối đa 40 trận mùa này, dễ thành "mồi ngon" cho Man City - Arsenal

📉 Mùa giải ít trận nhất trong hơn 100 năm

Theo thống kê, Man Utd mùa này nhiều khả năng chỉ đá 40 trận trên mọi đấu trường – con số thấp nhất kể từ mùa giải 1914/15. Đây cũng là kịch bản xấu nhất đã được dự báo ngay từ đầu mùa, khi “Quỷ đỏ” không có vé dự cúp châu Âu do chỉ xếp thứ 15 Premier League mùa trước.

MU vừa bại trận ở FA Cup

Sau khi bị loại sớm khỏi League Cup bởi Grimsby hồi tháng 8 và nay dừng bước ở FA Cup, Man Utd gần như chắc chắn trắng tay mùa thứ hai liên tiếp. Premier League được xem là hy vọng mong manh duy nhất, nhưng vị trí thứ 7 cùng khoảng cách 17 điểm với Arsenal khiến giấc mơ vô địch gần như bất khả thi.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man Utd tham dự hai cúp quốc nội, bị loại ngay vòng đầu ở cả hai, trong bối cảnh không có bất kỳ đấu trường châu Âu nào để “cứu vãn”. Trước đó, phải quay lại mùa 1981/82 mới thấy họ bị loại sớm ở cả FA Cup lẫn League Cup.

⚠️ Sóng gió tiếp diễn, thử thách cực đại phía trước

Chưa kịp gượng dậy, Man Utd sẽ đối mặt với lịch thi đấu “ác mộng”: tiếp Manchester City tại Old Trafford (diễn ra lúc 19h30 ngày 17/1 - giờ Hà Nội), sau đó làm khách trên sân Arsenal (23h30 ngày 25/1).

Chặng tourmalet của MU còn nối dài thêm. Fulham có thể gây ra khó khăn lớn cho "Quỷ đỏ", trong khi cuộc so tài với Tottenham sau đó thực sự là trận đấu của "những người cùng khổ".

Việc sa thải HLV Amorim để lại nhiều hệ lụy với "Quỷ đỏ"

Man Utd chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa liên tiếp với Wolves, West Ham và Leeds – những đội đang nằm ở nhóm cuối bảng. Sự “mong manh” của đội hình đã được cảnh báo, và bức tranh u ám này thực tế đã manh nha từ đầu tháng 12.

Một mùa giải buồn, những con số lạnh lùng và lịch sử không mong muốn đang bủa vây Old Trafford. Với Man Utd lúc này, hy vọng có lẽ chỉ còn là… cố gắng sống sót qua cơn bão.