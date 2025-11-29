Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liverpool định đoạt ghế nóng trận gặp West Ham, Slot trở thành Ten Hag 2.0?

Premier League 2025-26 HLV Arne Slot Liverpool
Vào lúc 21h05 ngày 30/11 (giờ Hà Nội), Liverpool hành quân đến sân của West Ham trong khuôn khổ vòng 13 Ngoại hạng Anh. Rất có thể đây sẽ là trận đấu trực tiếp định đoạt chiếc ghế của HLV Arne Slot - người đang phải đối diện muôn vàn áp lực từ mọi hướng.

   

🔥 Arne Slot chỉ còn một tuần để cứu ghế tại Liverpool

Câu chuyện khó tin đang diễn ra tại Anfield: HLV Arne Slot chỉ còn đúng ba trận để chứng minh năng lực, với các đối thủ lần lượt là West Ham, Sunderland và Leeds. Nếu thu về ít hơn 7 điểm, tình hình vốn đã báo động sẽ trở nên không thể cứu vãn.

Chiếc ghế của HLV Slot có 4 chân thì đến hiện tại đã rụng đến 3!

Chiếc ghế của HLV Slot có 4 chân thì đến hiện tại đã rụng đến 3!

Một câu hỏi được đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra nếu đội bóng của Slot thất bại ở ngay nhiệm vụ đầu tiên? Nếu thua West Ham, kế hoạch giành 7/9 điểm tối đa ở 3 trận tới đương nhiên không thể hoàn thành.

Vòng 19 Ngoại hạng Anh mùa trước, Liverpool đại thăng 5-0 rời sân của West Ham. Đó là ngày 30/12/2024. 5 cầu thủ ghi bàn cho "Lữ đoàn đỏ" lần lượt là Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold và cố cầu thủ Diogo Jota. Chỉ 1 tuần sau thất bại tan nát ấy, West Ham sa thải HLV Julen Lopetegui. Giờ đây, 11 tháng kể từ ký ức kinh hoàng đó, đội bóng Đông London đang có cơ hội bằng vàng để trả món nợ đã vay trước người Merseyside.

⚡ Hiệu suất đi xuống không thể duy trì

Dù Slot có được thiện cảm thế nào, Liverpool không thể tiếp tục chứng kiến mức độ sa sút như ba tháng qua. Sự thật này đang làm tổn thương tất cả những ai gắn bó với CLB. Từ thời Bill Shankly năm 1959, Liverpool hiếm khi sa thải HLV, nhất là những người mang về thành công rực rỡ. Nhưng hiện tại, Slot đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn chưa từng có.

Màn trình diễn kém thuyết phục bắt đầu từ mùa trước, như trận làm khách PSG hay thất bại ở chung kết League Cup trước Newcastle. Tại Wembley, Liverpool không chỉ thua, mà còn bị đối thủ áp đảo cả về chiến thuật lẫn thể lực, khiến CĐV ra về với suy nghĩ: “Đây không phải Liverpool”.

Hàng loạt thất bại đẩy Liverpool vào tình cảnh hoảng loạn

Hàng loạt thất bại đẩy Liverpool vào tình cảnh hoảng loạn

💰 Sai lầm trong chuyển nhượng

Liverpool đã chi 450 triệu bảng trong mùa hè 2025 nhưng vẫn chưa khắc phục được những lỗ hổng ở mọi tuyến. Việc ký hai tiền đạo đắt đỏ cùng vị trí, bán Diaz mà không có phương án thay thế và không chi đủ để mua Marc Guehi, đang đặt CLB trước nguy cơ không có suất Champions League mùa tới nếu không bổ sung trung vệ trong tháng 1.

Slot cần một quá trình hồi phục thần kỳ để chiến đấu và giữ ghế. Chuỗi đối thủ hiện tại là cơ hội tốt nhất để lấy lại niềm tin. Nhưng nếu tình hình tệ hơn và ông không tìm ra giải pháp, Liverpool sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm người thay thế.

HLV Ten Hag bị MU sa thải sau thất bại oan uổng trên sân của West Ham cách đây hơn 1 năm

HLV Ten Hag bị MU sa thải sau thất bại oan uổng trên sân của West Ham cách đây hơn 1 năm

⏳ Slot có đi vào vết xe đổ của Ten Hag?

Ngày 28/10/2024, MU sa thải Erik Ten Hag sau một chuỗi kết quả tệ hại. Quyết định này đến ngay ngày hôm sau, do "Quỷ đỏ" thất bại cay đắng 1-2 trước West Ham.

Đáng chú ý, tình huống then chốt dẫn đến việc West Ham được hưởng penalty sau này chính ban tổ chức Ngoại hạng Anh ghi nhận là một sai lầm của đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu. Dù vậy, Ten Hag vẫn mất việc, dù đã mang về sân Old Trafford 2 danh hiệu là League Cup và FA Cup.

Giờ đây cái tên West Ham lại hiện ra trong giai đoạn then chốt với một HLV người Hà Lan khác - Arne Slot. Thật đáng buồn khi Liverpool với tư cách là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, lại đang có chuỗi trận thảm hại, thua đến 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Theo tờ Daily Mail, mặc dù Slot được trao 3 cơ hội trước West Ham, Sunderland và Leeds, nhưng nếu Liverpool tiếp tục trắng tay rời sân London Stadium, thì quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sớm hơn dự liệu. Ở bối cảnh hiện tại, có lẽ chỉ phép màu mới giúp Slot tránh được vết xe đổ như Ten Hag đã từng.

29/11/2025 15:52 PM (GMT+7)
Premier League 2025-26
