Dự đoán tỷ số vòng 22 Ngoại hạng Anh: MU - Carrick gặp kiếp nạn ở derby, Arsenal dễ thở

🔴 Cơ hội nào cho MU - Carrick ở derby?

Vào ngày 14/1, MU chính thức bổ nhiệm Michael Carrick đảm nhận vai trò HLV tạm quyền tới hết mùa. Dù vậy, niềm vui của Carrick khi trở lại đội bóng cũ không kéo dài lâu, bởi trước mắt ông là trận derby Manchester gặp Man City, trong khuôn khổ vòng 22 Ngoại hạng Anh (19h30, 17/1).

MU khó gây bất ngờ trước Man City trong trận ra mắt HLV Carrick

Trên thực tế, Carrick chỉ có vài ngày chuẩn bị, dẫn dắt tập thể thắng vỏn vẹn 2/9 trận trên mọi đấu trường từ tháng 12/2025 và chưa "thử lửa" qua trận đấu chính thức nào. Rõ ràng, quá khó để kỳ vọng MU giành điểm ở derby sắp tới.

Nếu MU là "công trình" ngổn ngang, Man City thi đấu tương đối ổn định, thậm chí như "hổ mọc thêm cánh" nhờ bổ sung siêu tân binh Antoine Semenyo. Bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng nhanh chóng ghi dấu ấn bằng 2 bàn, 2 kiến tạo chỉ trong 2 trận ra mắt (thắng Exeter 10-1 ở FA Cup và Newcastle 2-0 ở League Cup).

Mặt khác, mục tiêu thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng Arsenal trở thành động lực để thầy trò Pep Guardiola bước vào trận đấu với tinh thần cao.

📊 Arsenal - Liverpool "dễ thở", hiểm họa chờ Chelsea

Man City đối đầu MU, còn đội đầu bảng Arsenal thi đấu muộn hơn 2 tiếng rưỡi và gặp Nottingham Forest, đội đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 (0h30, 18/1).

Đoàn quân do HLV Sean Dyche dẫn dắt thua 6 trận gần nhất, thậm chí bị đội hạng dưới Wrexham loại khỏi FA Cup. Ngay cả trường hợp Man City thắng, thầy trò HLV Mikel Arteta khó có thể sảy chân để đánh mất lợi thế 6 điểm.

Arsenal có thể hưởng lợi từ derby Manchester

Trong khi đó, Chelsea gặp đội hạng 5 Brentford (22h, 17/1). Brentford là "hiện tượng" thú vị nhất Ngoại hạng Anh mùa này, chễm chệ ở vị trí thứ 5 và sở hữu Igor Thiago, chân sút xếp thứ nhì danh sách Vua phá lưới (16 bàn, chỉ kém Erling Haaland 4 bàn).

Trải qua 2 trận nắm Chelsea (thắng Charlton 5-1 và thua Arsenal 2-3), tân HLV trưởng Liam Rosenior phần nào gây ấn tượng bằng triết lí bóng đá cống hiến, giàu năng lượng. Nhưng đối đầu Brentford lọc lõi và thực dụng, sự ngây thơ có thể khiến "The Blues" ôm hận, như cách họ bị Arsenal khuất phục tại bán kết League Cup cách đây vài ngày.

Cũng ở vòng 22, Liverpool có cơ hội củng cố top 4 nếu đánh bại đội xếp hạng 19 Burnley (22h, 17/1). Trong khi đó, Tottenham đối đầu West Ham (22h, 17/1) trong trận đấu có thể định đoạt tương lai của 2 HLV Thomas Frank và Nuno Santo, trong bối cảnh đội bóng chủ quản trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng.