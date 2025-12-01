Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Nghi án sao West Ham cố ý ăn thẻ đỏ trước Liverpool, bị kêu gọi điều tra bán độ

Sự kiện: West Ham United Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lucas Paqueta của West Ham đang bị nghi đã cố ý ăn thẻ đỏ trước Liverpool.

   

Hành động cố ý?

Tiền vệ Lucas Paqueta của West Ham đang gây nên rất nhiều sự xì xào và nghi ngờ từ dư luận sau khi bị thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của đội nhà trước Liverpool. Paqueta đã bị rút thẻ vàng thứ 2 ở phút 84 sau khi tranh cãi với trọng tài.

Paqueta ăn thẻ đỏ và dư luận nghi ngờ đây là hành vi bán độ

Paqueta ăn thẻ đỏ và dư luận nghi ngờ đây là hành vi bán độ

Điều đáng ngờ với tình huống này là Paqueta dường như đã cố ý gây sự để bị trọng tài rút thẻ. Pha bóng trước đó thậm chí còn chẳng liên quan đến cá nhân Paqueta, nhưng cầu thủ này đi về phía trọng tài chính và nói vài câu. Ngay cả sau khi bị đồng đội West Ham, thậm chí cả thủ môn đồng hương Alisson của Liverpool, kéo ra một bên, Paqueta vẫn tiếp tục cố nói vọng lại.

Trọng tài chính của trận đấu lúc đầu đã tỏ ra rất nhẫn nại giải thích gì đó, và sau đó tìm cách đi ra chỗ khác để tiếp tục công việc, nhưng Paqueta vẫn tiếp tục. Người xem thậm chí có thể cảm nhận rằng trọng tài biết (và xin nhấn mạnh chữ “biết”) Paqueta đang có ý đồ gì và do đó ông không muốn rút thẻ, nhưng rốt cuộc đã phải làm điều đó vì đấy là quy tắc làm việc.

Chứng nào tật nấy?

Sau khi bị thẻ đỏ, Paqueta sau trận đã nói trong một cuộc phỏng vấn nhanh với Sky Sports, với thông điệp chỉ trích Premier League.

Thông điệp có nội dung như sau: “Thật nực cười khi sự nghiệp và cuộc sống của một con người bị ảnh hưởng trong 2 năm mà không có sự hỗ trợ từ liên đoàn. Có lẽ hành vi nực cười của trọng tài phản ánh mọi thứ tôi đã phải trải qua, và có lẽ tôi vẫn đang phải trải qua! Tôi xin lỗi nếu tôi không hoàn hảo”.

Paqueta đã bị khởi tố hành vi bán độ nhưng được xóa án trong năm nay

Paqueta đã bị khởi tố hành vi bán độ nhưng được xóa án trong năm nay

Thông điệp của Paqueta có ý nhắc đến việc anh đã từng bị tạm treo giò để phục vụ công tác điều tra nghi án cầu thủ này bán độ. Paqueta đã bị cáo buộc 4 tội danh cố ý ăn thẻ trong các trận đấu để phục vụ lợi ích đặt cược của một số cá nhân nào đó, nhưng sau đó Paqueta đã được trả tự do.

Vụ kiện cáo đó là một thất bại từ phía bên công tố, khi họ đã tìm cách kết tội Paqueta với lập luận cầu thủ này là người đứng đầu một đường dây cá cược, nhưng không đủ bằng chứng. Bên công tố, bằng một cách nào đó, lại bỏ lọt tình tiết đã có hơn 20 tài khoản cá cược đáng ngờ được tạo nên chỉ nhằm mục đích duy nhất là đặt cược với số tiền cao nhất dành cho khả năng Paqueta ăn thẻ.

Sự cố mới đây lại khiến dư luận nghi ngờ Paqueta vẫn dính dáng đến cá cược. Trên tờ Daily Mail, một độc giả viết: “Bowen, đội trưởng của West Ham, thậm chí còn không buồn kéo Paqueta ra chỗ khác để tránh bị thẻ. Có lẽ các cầu thủ West Ham biết rõ anh ta bán độ nên chán không thèm động tay đến nữa”.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ
Kết quả bóng đá West Ham - Liverpool: Isak "mở tài khoản", chặn đà khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá West Ham - Liverpool: Isak "mở tài khoản", chặn đà khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 13) Liverpool dồn ép West Ham trong ngày HLV Arne Slot bất ngờ gạch tên một ngôi sao khỏi đội hình xuất phát.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/12/2025 07:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
West Ham United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN