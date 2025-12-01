Nghi án sao West Ham cố ý ăn thẻ đỏ trước Liverpool, bị kêu gọi điều tra bán độ

Hành động cố ý?

Tiền vệ Lucas Paqueta của West Ham đang gây nên rất nhiều sự xì xào và nghi ngờ từ dư luận sau khi bị thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của đội nhà trước Liverpool. Paqueta đã bị rút thẻ vàng thứ 2 ở phút 84 sau khi tranh cãi với trọng tài.

Paqueta ăn thẻ đỏ và dư luận nghi ngờ đây là hành vi bán độ

Điều đáng ngờ với tình huống này là Paqueta dường như đã cố ý gây sự để bị trọng tài rút thẻ. Pha bóng trước đó thậm chí còn chẳng liên quan đến cá nhân Paqueta, nhưng cầu thủ này đi về phía trọng tài chính và nói vài câu. Ngay cả sau khi bị đồng đội West Ham, thậm chí cả thủ môn đồng hương Alisson của Liverpool, kéo ra một bên, Paqueta vẫn tiếp tục cố nói vọng lại.

Trọng tài chính của trận đấu lúc đầu đã tỏ ra rất nhẫn nại giải thích gì đó, và sau đó tìm cách đi ra chỗ khác để tiếp tục công việc, nhưng Paqueta vẫn tiếp tục. Người xem thậm chí có thể cảm nhận rằng trọng tài biết (và xin nhấn mạnh chữ “biết”) Paqueta đang có ý đồ gì và do đó ông không muốn rút thẻ, nhưng rốt cuộc đã phải làm điều đó vì đấy là quy tắc làm việc.

Chứng nào tật nấy?

Sau khi bị thẻ đỏ, Paqueta sau trận đã nói trong một cuộc phỏng vấn nhanh với Sky Sports, với thông điệp chỉ trích Premier League.

Thông điệp có nội dung như sau: “Thật nực cười khi sự nghiệp và cuộc sống của một con người bị ảnh hưởng trong 2 năm mà không có sự hỗ trợ từ liên đoàn. Có lẽ hành vi nực cười của trọng tài phản ánh mọi thứ tôi đã phải trải qua, và có lẽ tôi vẫn đang phải trải qua! Tôi xin lỗi nếu tôi không hoàn hảo”.

Paqueta đã bị khởi tố hành vi bán độ nhưng được xóa án trong năm nay

Thông điệp của Paqueta có ý nhắc đến việc anh đã từng bị tạm treo giò để phục vụ công tác điều tra nghi án cầu thủ này bán độ. Paqueta đã bị cáo buộc 4 tội danh cố ý ăn thẻ trong các trận đấu để phục vụ lợi ích đặt cược của một số cá nhân nào đó, nhưng sau đó Paqueta đã được trả tự do.

Vụ kiện cáo đó là một thất bại từ phía bên công tố, khi họ đã tìm cách kết tội Paqueta với lập luận cầu thủ này là người đứng đầu một đường dây cá cược, nhưng không đủ bằng chứng. Bên công tố, bằng một cách nào đó, lại bỏ lọt tình tiết đã có hơn 20 tài khoản cá cược đáng ngờ được tạo nên chỉ nhằm mục đích duy nhất là đặt cược với số tiền cao nhất dành cho khả năng Paqueta ăn thẻ.

Sự cố mới đây lại khiến dư luận nghi ngờ Paqueta vẫn dính dáng đến cá cược. Trên tờ Daily Mail, một độc giả viết: “Bowen, đội trưởng của West Ham, thậm chí còn không buồn kéo Paqueta ra chỗ khác để tránh bị thẻ. Có lẽ các cầu thủ West Ham biết rõ anh ta bán độ nên chán không thèm động tay đến nữa”.