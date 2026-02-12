Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City gây sức ép tới Arsenal, Liverpool đeo bám MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Manchester City

Man City và Liverpool đều thắng ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, qua đó duy trì cuộc đua của riêng họ trên bảng xếp hạng.

   

Một khi Man City đạt phong độ thăng hoa, khó có đội bóng nào so bì lại. Fulham cảm nhận rõ nhất sức mạnh của "The Citizens" ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, khi họ nhận tới 3 bàn thua ngay trong hiệp một. 

Sang hiệp hai, Man City đá như dạo chơi để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0. Kết quả ấn tượng trước Fulham giúp cho đoàn quân HLV Pep Guardiola tích lũy được 53 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 3 điểm. 

Man City quá mạnh

Man City quá mạnh

Man City đang gây ra sức ép không hề nhỏ đến Arsenal. "Pháo thủ" chưa thi đấu vòng 26. Họ còn đó chuyến hành quân đến sân của Brentford (3h, 13/2). 

Trong khi đó, Liverpool cũng thắng ở vòng đấu này. "The Kop" hạ Sunderland với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách khi Van Dijk ghi bàn duy nhất. 

Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng

Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng

Trận thắng kể trên của Liverpool diễn ra rất đúng thời điểm, bởi những đối thủ cạnh tranh top 5 với họ là Chelsea và MU chỉ giành được 1 điểm ở vòng đấu này. Hiện đoàn quân HLV Slot nắm trong tay 42 điểm, kém vị trí thứ 4 của MU 3 điểm, kém đội xếp thứ 5 Chelsea khoảng cách 2 điểm. 

Trong nhóm dẫn đầu, Aston Villa cũng thắng trận. Họ khuất phục Brighton với tỷ số 1-0. Nhờ đó, Aston Villa xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 50 điểm trong tay, kém đội đầu bảng Arsenal 6 điểm. 

Top 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện nay

Top 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện nay

12/02/2026 05:07 AM (GMT+7)
