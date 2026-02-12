Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Sunderland - Liverpool: Người hùng Van Dijk (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Video highlight Ngoại hạng Anh Sunderland A.F.C

(Vòng 26 Ngoại hạng Anh) Liverpool ghi bàn duy nhất trước Sunderland nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Van Dijk.

   

Liverpool cầm bóng vượt trội so với Sunderland và dứt điểm rất nhiều trong hiệp đấu thứ nhất. Trong đó, Wirtz có nhiều cơ hội hơn cả.

Thời cơ ngon ăn nhất mà ngôi sao người Đức tạo ra đến vào phút 33. Anh xoay người dứt điểm rất hay trong vòng cấm của Sunderland, nhưng tiếc thay bóng lại tìm đến cột dọc. 

Sự thiếu may mắn của Wirtz khiến cho Liverpool không thể ghi bàn trong hiệp một. Còn Sunderland tập trung phòng ngự ở 45 phút thi đấu đầu tiên nên cũng chẳng mang tới khác biệt. 

Sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Thành quả đến với "The Kop" vào phút 61. Salah đá phạt góc, Van Dijk bật lên đánh đầu mở tỷ số. Diarra đứng ở vạch vôi nỗ lực cản phá cú đánh đầu đó nhưng không thành. 

Van Dijk tỏa sáng đúng lúc

Van Dijk tỏa sáng đúng lúc

Trong thời gian còn lại của hiệp hai, Liverpool còn tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý khác. Nhưng Salah cho đến Ekitike đều không tận dụng được. 

Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng họ không phải trả giá. Sunderland trong hiệp hai chơi thiếu hiệu quả, qua đó chấp nhận thua 0-1 trước Liverpool. 

Tỷ số chung cuộc: Sunderland 0-1 Liverpool (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Liverpool: Van Dijk 61' (Salah)

Đội hình xuất phát: 

Sunderland: Roefs, Mandava, Ballard, Alderete, Mukiele, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fee, Angulo, Brobbey

Liverpool: Alisson, Endo, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

