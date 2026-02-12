Man City thắng đậm: Haaland tìm lại bản năng sát thủ, đua vô địch nóng lên

Man City phả hơi nóng vào gáy Arsenal

Man City đã gia tăng sức nóng trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh khi dễ dàng vùi dập Fulham 3-0 trên sân nhà Etihad, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống chỉ còn 3 điểm. Sau khi trải qua chuỗi 4 trận không thắng vào đầu năm, đoàn quân của Pep Guardiola đã đáp trả mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Trận hòa 2-2 trên sân Tottenham là vết gợn duy nhất của “The Citizens” trong giai đoạn này.

Pep Guardiola ăn mừng đầy phấn khích ngoài đường biên

Chiến thắng trước Fulham tiếp tục biến Etihad thành “pháo đài” bất khả xâm phạm. Man City đã nối dài mạch bất bại trên sân nhà lên con số 12 trận, đồng thời giành 47/54 điểm tối đa, một hiệu suất đủ sức tạo khác biệt lớn trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Bản hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng Antoine Semenyo hòa nhập cực nhanh kể từ khi gia nhập Man City từ Bournemouth. Anh ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần ở trận này, nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa lên 17, con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

Semenyo chính xác là mẫu cầu thủ Pep Guardiola cần, một người có thể san sẻ gánh nặng tấn công với Haaland. Cầu thủ chạy cánh người Ghana biết đánh hơi khoảng trống, đủ kỹ thuật nhưng không rườm rà, luôn sẵn sàng trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của hàng thủ đối phương.

Dĩ nhiên, những thử thách khắc nghiệt hơn đang chờ đợi thầy trò Pep Guardiola. Lý do bởi trận đấu này đúng với nhận định trước giờ bóng lăn, là một trong những cặp đấu chênh lệch nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Đây đã là chiến thắng thứ 20 liên tiếp của Man City trước Fulham trên mọi đấu trường, trong đó có 17 trận tại Ngoại hạng Anh, và thực tế, đoàn quân của Marco Silva chưa bao giờ cho thấy họ đủ khả năng chấm dứt chuỗi thành tích đối đầu tệ hại đó.

Haaland tìm lại bản năng sát thủ

Cơn “khát bàn thắng” đeo bám Erling Haaland kể từ Giáng sinh giờ đây chính thức chấm dứt. Pep Guardiola đã nhận thấy ánh lửa quen thuộc trở lại trong mắt cậu học trò khi tiền đạo người Na Uy lạnh lùng thực hiện quả phạt đền quyết định ở những phút cuối trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield hồi cuối tuần qua.

Sau giai đoạn sa sút phong độ, Haaland dường như đã tìm lại bản năng ghi bàn

Chiến lược gia người Tây Ban Nha kỳ vọng đó sẽ là khoảnh khắc tái khởi động Haaland sau vài tuần im ắng so với tiêu chuẩn cực cao mà anh tự đặt ra. Và đúng như vậy, ngay trước giờ nghỉ trận gặp Fulham, Haaland đã ghi bàn thắng đầu tiên từ tình huống bóng sống tại Ngoại hạng Anh kể từ Giáng sinh, chấm dứt chuỗi 8 trận chỉ có 2 pha lập công từ chấm 11m.

Pha lập công này nâng tổng số bàn của Haaland cho Man City lên 153, giúp anh vươn lên đồng hạng tư trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, ngang bằng huyền thoại Colin Bell. Colin Bell mất 13 năm (492 trận) thi đấu cho Man City để chạm tới cột mốc ấy. Còn Haaland chỉ cần ba năm rưỡi, tương đương 183 trận.

Nếu chưa được tôn vinh là “ông hoàng” tại Etihad, tiền đạo người Na Uy chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ đó nếu có thể giúp Man City xoay chuyển cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Mikel Arteta và Arsenal hẳn hiểu rõ rằng khi chân sút chủ lực của Man City tìm lại bản năng sát thủ, mọi kịch bản vẫn còn nguyên trong ba tháng cuối mùa.

Thống kê trận đấu