MU sao chép công thức chiến thắng của "Vua châu Âu" PSG, Mainoo nhận vai trò mới

MU muốn xây tuyến giữa như "Vua châu Âu" PSG

MU đang lên kế hoạch định hình lại tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick, với cảm hứng đến từ bộ ba tiền vệ đã góp công lớn vào thành công của PSG - nhà vô địch Champions League 2 năm liên tiếp.

Theo Sun Sports, Carrick đánh giá bộ ba Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves là chuẩn mực cho một hàng tiền vệ hiện đại. Nhà cầm quân người Anh muốn xây dựng hệ thống có khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của ông tại Old Trafford.

MU sẽ "sao chép" công thức thành công của PSG

PSG vận hành với sơ đồ 4-3-3, trong khi Carrick hiện sử dụng hệ thống 4-2-3-1, với Bruno Fernandes đảm nhiệm vai trò hộ công phía sau tiền đạo cắm. Dù vậy, mục tiêu của Carrick là giúp MU thi đấu chủ động và áp đặt hơn so với mùa giải vừa qua.

Trong 17 trận dẫn dắt đội bóng mùa trước, Carrick cùng MU giành 12 chiến thắng và chỉ thua hai trận. Tuy nhiên, đội bóng vẫn chưa thể hiện được bản sắc chiến thuật rõ nét khi ưu tiên hàng đầu là kết quả trong giai đoạn cuối mùa.

Mainoo nhận vai trò mới

Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở Kobbie Mainoo. Tiền vệ 21 tuổi đã đảm nhận nhiều trách nhiệm phòng ngự hơn dưới thời Carrick, đồng thời đóng góp vào mặt trận tấn công.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh muốn Mainoo tích cực xâm nhập khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương nhiều hơn nhằm trở thành một tiền vệ toàn diện. Mùa giải vừa qua, cầu thủ trẻ này chỉ ghi được một bàn thắng.

Mainoo đôi khi bị chỉ trích vì những tình huống phòng ngự thiếu tập trung. Dù vậy, Carrick đánh giá màn trình diễn thiên về phòng ngự của Mainoo trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea hồi tháng 4 là trận đấu hay nhất của anh dưới sự dẫn dắt của ông. Đó cũng là trận đấu mà MU chỉ có một cú sút trúng đích trên sân Stamford Bridge.

Kế hoạch "đại tu" tuyến giữa

Về khía cạnh chuyển nhượng, MU đã đạt thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta, sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Mainoo.

Ederson là mẫu tiền vệ phòng ngự và được kỳ vọng sẽ tạo lớp chắn phía trước hàng thủ, qua đó giúp Mainoo có nhiều tự do hơn để dâng cao tham gia tấn công. Ngoài Ederson, "Quỷ đỏ" còn dự định bổ sung ít nhất một tiền vệ nữa trong kỳ chuyển nhượng, thậm chí có thể chiêu mộ thêm người thứ 3 nếu Manuel Ugarte rời câu lạc bộ.

Kế hoạch chiêu mộ tiền vệ của MU chưa dừng lại

Bên cạnh đó, Mason Mount cũng sẵn sàng tiếp tục thi đấu tiền vệ trung tâm lùi sâu hơn. Dưới thời Carrick, cựu cầu thủ Chelsea có 2 lần hiếm hoi đá chính đều ở vị trí này trong các trận gặp Sunderland và Brighton tháng trước.

Về phần Bruno Fernandes, MU tin rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ sau mùa giải thành công. Tiền vệ 31 tuổi góp công lớn giúp đội bóng giành vé trở lại Champions League sau 2 năm vắng mặt. Anh cũng giành hàng loạt danh hiệu cá nhân, bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh bình chọn, Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby và Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League.

Ngoài ra, Fernandes cũng có tên trong danh sách đề cử giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn.