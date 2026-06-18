Video bóng đá Bồ Đào Nha - CHDC Congo: "Không chiến" đỉnh cao, Ronaldo 2 lần bùng nổ (World Cup)

Bàn mở tỷ số của Bồ Đào Nha (bản quyền thuộc VTV)

Bàn gỡ hòa của CHDC Congo (bản quyền thuộc VTV)

Chạm trán CHDC Congo, Bồ Đào Nha nhập cuộc vô cùng hứng khởi. Thậm chí ngay từ phút thứ 6, cựu vương châu Âu đã vươn lên dẫn bàn sau khoảnh khắc Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ.

Ronaldo "tịt ngòi", Bồ Đào Nha bị cầm hòa ở trận ra quân

Có bàn thắng sớm, Bồ Đào Nha bộc lộ dấu hiệu chủ quan. Khoảng thời gian tiếp theo, dàn sao đại diện châu Âu thi đấu có phần thong dong và thiếu tập trung, bóng chủ yếu được đưa sang 2 cánh để tạt vào cho Ronaldo. Lối chơi đơn điệu này dễ dàng bị hàng thủ CHDC Congo "bắt bài".

Thậm chí, những pha xử lí lóng ngóng của các tiền vệ, trung vệ lẫn thủ môn Diogo Costa không ít lần đặt khung thành Bồ Đào Nha vào tình trạng nguy hiểm.

Tấn công nhiều không ghi bàn, Bồ Đào Nha đã phải trả giá. Phút 45+5, tiền đạo thuộc biên chế Newcastle, Wissa bật cao đánh đầu tung lưới đại diện châu Âu, gỡ hòa 1-1 cho CHDC Congo.

Bước sang hiệp 2, ban huấn luyện Bồ Đào Nha thực hiện hàng loạt sự điêu chỉnh về nhân sự nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Phút 55, Cancelo thực hiện pha dứt điểm "xe đạp chổng ngược" đẹp mắt tung lưới CHDC Congo, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Với cá nhân Ronaldo, CR7 vẫn miệt mài di chuyển để tìm kiếm cơ hội dứt điểm bất chấp vì các hậu vệ CHDC Congo kèm chặt. Thậm chí, anh có tới 2 cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành ở phút 69 và 74.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Như vậy, Ronaldo và đồng đội có màn ra quân kém suôn sẻ ở bảng K World Cup.

Chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo

Ghi bàn (Kiến tạo):

Bồ Đào Nha: Neves 6' (Neto)

CHDC Congo: Wissa 45+5' (Masuaku)

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes, Fernandes, Neves, Vitinha, Silva, Neto, Ronaldo

CHDC Congo: Nzau, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapaudi, Masuaku, Kayembe, Moutoussamy, Mukau, Wissa, Bakambu