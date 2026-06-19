Nóng nhất thể thao sáng 19/6: "Vua đất nện" Nadal cảm ơn Messi vì phát ngôn gây sốt

"Vua đất nện" Nadal cảm ơn Messi vì phát ngôn gây sốt

Trên Instagram, huyền thoại tennis Rafael Nadal đã chia sẻ hình ảnh Lionel Messi trả lời phỏng vấn sau khi lập hat-trick giúp ĐT Argentina đánh bại ĐT Algeria 3-0 ở vòng bảng World Cup. Đáng chú ý, M10 còn trực tiếp nhắc đến Nadal và chỉ ra điểm chung giữa 2 người:

Nadal gửi lời cảm ơn Messi

"Hiện tại chúng tôi đang xem lại loạt trận đấu của Rafa Nadal và tôi thực sự đồng cảm với anh ấy. Tôi nghĩ chúng tôi rất giống nhau ở điểm đó. Tôi luôn muốn cống hiến hết mình, luôn muốn cảm thấy thoải mái, và đó là cách tôi tận hưởng cuộc sống. Chỉ cần đủ sức khỏe, tôi sẽ luôn thi đấu".

Phát biểu của Messi lập tức "gây sốt" mạng xã hội, trong khi Nadal cũng không quên gửi lời cảm ơn tới siêu sao người Argentina: "Cảm ơn cậu, Messi. Chúc mừng cậu vì khởi đầu tốt tại World Cup".

Sao tennis kêu gọi tổ chức Masters 1000 trên mặt sân cỏ

Trả lời phỏng vấn Tennis365 sau khi tiến vào tứ kết giải ATP 500Queen's Club Championships, Tommy Paul thừa nhận anh muốn mùa giải sân cỏ kéo dài hơn, đồng thời tổ chức giải đấu cấp độ Masters 1000 trên mặt sân này - điều chưa từng có từ trước đến nay:

Điều đó sẽ thật tuyệt vời. Sân cỏ là mặt sân duy nhất mà chúng ta không có giải Masters 1000 nào cả. Chúng ta phàn nàn về việc có quá nhiều giải đấu, nhưng giờ đây tôi lại đang yêu cầu được tham gia một giải Masters 1000 trên sân cỏ. Không thấy lý do gì mà chúng ta không nên làm vậy. Sân cỏ chính là nơi mà tennis bắt đầu. Chúng ta nên tổ chức mọi cấp độ giải đấu trên mặt sân này".

Tyson Fury đấu Anthony Joshua, bố ruột từ chối dự đoán kết quả

Trên Fight Your Corner, ông John Fury, bố của Tyson Fury không tin rằng nhà cựu vô địch boxing hạng nặng có thể dễ dàng đánh bại Anthony Joshua, sau khi 2 võ sĩ đạt thỏa thuận thượng đài vào tháng 11 (chưa có địa điểm, lịch trình cụ thể).

"Cơ hội cho 2 người là 50/50. Chẳng có gì chênh lệch giữa họ cả. Joshua là đối thủ đáng gờm. Tôi muốn trận đấu sắp tới sẽ mang tính quyết định. Thắng, thua hay hòa đều được".

Ferrari được khuyên ưu ái Hamilton thay vì Leclerc

Phát biểu trên chương trình podcast Sky F1, nhà vô địch thế giới năm 1997 Jacques Villeneuve đã khuyên đội đua Ferrari ưu tiên Lewis Hamilton hơn Charles Leclerc trong cuộc đua vô địch mùa giải 2026: “Lewis biết cách chiến thắng và hiểu cần phải làm gì để giành chiến thắng. Và nếu nhìn thấy cơ hội, anh ấy sẽ không nhượng bộ bất kỳ ai.

Nếu muốn có dù chỉ một cơ hội nhỏ để vô địch, Ferrari phải tập trung vào Lewis. Vì vậy, quyết định này khá dễ dàng, bởi Leclerc hiện đã bị bỏ lại khá xa trên bảng xếp hạng".