Video tennis Zverev - Hanfmann: Tie-break định đoạt, bản lĩnh lên tiếng (Halle Open)

Zverev và Hanfmann mang đến thế trận khá hấp dẫn ở set 1. Đôi bên liên tục giằng co điểm số, nhưng cuối cùng bước ngoặt đến ở game 8. Zverev đoạt break point quan trọng, qua đó tiến thẳng tới chiến thắng trong set 1 với tỷ số 6-3.

Zverev thể hiện bản lĩnh vượt trội

Bước sang set 2, Hanfmann thi đấu quyết tâm hơn. Anh không còn để mất break trước Zverev và kéo đối thủ tới loạt tie-break. Nhưng ở loạt đấu cân não này, Zverev lại thi đấu vô cùng bản lĩnh để thắng 7-4 Hanfmann.

Chiến thắng sau 2 set đấu trước Hanfmann giúp Zverev tiến thẳng đến vòng tứ kết Halle Open. Đối thủ sắp tới của anh sẽ là người thắng ở trận đấu giữa Collignon và Bellucci.