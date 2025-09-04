Liverpool chi 514 triệu euro mua "bom tấn", Chiesa bị loại khỏi đội hình dự Cúp C1

⚽ Cú sốc với Federico Chiesa

Federico Chiesa vừa phải nhận thêm một cú giáng mạnh vào sự nghiệp tại Liverpool khi bị loại khỏi danh sách tham dự Champions League mùa giải 2025/26.

Đây là thông tin gây thất vọng cho tiền đạo người Italia, đặc biệt trong bối cảnh anh vừa ghi bàn quan trọng trước Bournemouth ở vòng mở màn và đã góp mặt đủ cả ba trận Premier League từ đầu mùa.

Chiesa không được đăng ký dự Champions League 2024/25

📝 Kỳ vọng dang dở

Mùa trước, Chiesa phải tới tháng 4 mới đạt cột mốc 4 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh – phần lớn do chấn thương. Ở lại Liverpool sau kỳ chuyển nhượng hè, ngôi sao người Italia được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên, HLV Arne Slot quyết định không điền tên Chiesa vào danh sách dự châu Âu lại cho thấy điều ngược lại.

Nhà cầm quân người Hà Lan vẫn có thể đảo ngược quyết định ở giai đoạn hai của Champions League, một khi Chiesa chơi đủ tốt ở mặt trận quốc nội. Vấn đề ở chỗ, Liverpool vừa chi tới 514 triệu euro để đón hàng loạt ngôi sao "bom tấn", đặc biệt là ở mặt trận tấn công với Florian Wirtz, Hugo Ekitike và đặc biệt là Alexander Isak. Do vậy, cơ hội ra sân ở đấu trường Ngoại hạng Anh có Chiesa thời gian tới lại càng bó hẹp.

🌟 Ngumoha – lựa chọn bất ngờ

Thay vì Chiesa, HLV Arne Slot lại chọn Rio Ngumoha – tài năng mới 17 tuổi vừa chuyển đến từ Chelsea. Điều này càng gây ngạc nhiên khi Liverpool vẫn còn tới 3 suất trống trong danh sách A.

Đáng nói, đa phần cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện không cần đăng ký nhờ quy định về “cầu thủ đào tạo tại CLB”. Đáng tiếc, Ngumoha lại không nằm trong diện này do mới gia nhập và chưa đủ thời gian đào tạo ở Anh.

Sao trẻ Ngumoha được ban huấn luyện Liverpool đánh giá cao

📊 Quy định rắc rối của UEFA

Theo quy định, mỗi CLB có thể đăng ký 25 cầu thủ trong danh sách A, trong đó tối đa 17 người là cầu thủ ngoại và ít nhất 8 người phải là “cầu thủ địa phương”.

Danh sách B cho phép bổ sung cầu thủ U21 đã gắn bó tối thiểu 2 năm liên tục với CLB. Ngumoha mới đến năm ngoái nên chưa đủ điều kiện, buộc Slot phải tính toán lựa chọn giữa anh và Chiesa.

🔮 Tương lai mờ mịt của Chiesa

Cuối cùng, Arne Slot quyết định gạch tên Chiesa. Động thái này không chỉ khiến nhà vô địch EURO 2020 mất cơ hội thi đấu ở Champions League, mà còn dấy lên nghi ngờ lớn về vị thế cũng như tương lai lâu dài của anh tại Anfield.