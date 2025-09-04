Liverpool, Man United khổ vì tiêu quá nhiều tiền chuyển nhượng?

Sửng sốt Liverpool và MU mua sắm hè 2025

Các nhà đương kim vô địch Premier League, Liverpool đang trải qua một trong những mùa hè rực rỡ nhất lịch sử CLB. Phiên chợ chuyển nhượng tại Premier League đóng cửa, “The Kop” vô đối hoàn toàn sau khi chấp nhận chi gần 450 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của 7 tân binh: Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Armin Pecsi và Alexander Isak.

Dù mang mác “đại gia” tại Premier League nhưng “Lữ đoàn đỏ” hiếm khi nào trở thành đội bóng chi nhiều tiền nhất trong một kỳ chuyển nhượng. Vì thế, động thái mạnh tay từ ban lãnh đạo đội bóng chủ sân sân Anfield hè này đã khiến dư luận châu Âu “sửng sốt”.

Không kém cạnh đại kình địch lớn nhất bóng đá Anh, Man United, dù đối mặt không ít khó khăn từ nền tảng tài chính thiếu bền vững vài năm gần đây, nhưng với kế hoạch phục hưng cùng HLV Amorim, đến phiên chợ hè này, “Quỷ đỏ” vẫn chấp nhận móc hầu bao 220 triệu bảng nhằm tân trang triệt để hàng công. Họ tạo nên cây đinh ba đáng chú ý, gồm Bryan Mbeumo - Benjamin Sesko và Matheus Cunha. Ngoài ra, MU còn có sự xuất hiện của thủ môn tài năng mới đến từ Bỉ, Senne Lammens.

Man United và hàng công mới toanh cho mùa giải 2025/26.

“Chạy đua vũ trang” khốc liệt là vậy nhưng thị trường chuyển nhượng lâu nay luôn được ví như một “canh bạc” với bất kỳ đội bóng nào, Liverpool và Man United không phải ngoại lệ. Mua nhiều chưa chắc đã đúng, 2 đội bóng giàu truyền thống nhất bóng đá xứ sương mù đang gặp không ít khó khăn đối với một số khoản đầu tư “tiền tấn”.

Premier League chưa bao giờ “dễ” với các tân binh

Tại Liverpool, cập bến giải đấu khốc liệt nhất hành tinh với danh xưng “Bản hợp đồng đắt đỏ nhất lịch sử” Ngoại hạng Anh, Florian Wirtz chưa ra sân cũng đã phải đối mặt với hàng tá áp lực, như sự kỳ vọng từ người hâm mộ Liverpool và ánh mắt soi xét từ truyền thông.

Chuyển đến từ Bundesliga, giải đấu có nhịp độ, tiết tấu các trận đấu chậm hơn, Wirtz lập tức bị “ngợp” trước lối đá rắn, cường độ hoạt động chóng mặt đặc trưng tại Premier League. Hai vòng đầu tiên, ngôi sao người Đức là nhân tố kém cỏi nhất hàng tiền vệ “The Kop”. Không còn nhiều không gian, thời gian, để tạo nên những pha rê dắt lắt léo, tiền vệ 21 tuổi bị theo kèm rát, va chạm liên tục, dẫn đến tình trạng anh thường xuyên xử lý lỗi, làm mất nhịp điệu tấn công của đội nhà.

Trong trận thắng Newcastle United ở vòng 2, đối đầu hàng tiền vệ được đánh giá thiện chiến và giàu thể chất bậc nhất giải, Wirtz phơi bày toàn bộ khiếm khuyết về thể lực, khả năng tranh chấp, cũng như xoay sở trong không gian hẹp. Theo dữ liệu từ Sofascore, 80 phút góp mặt trên sân, cầu thủ sinh năm 2003 chạm bóng 41 lần, thực hiện thành công 25/26 đường chuyền, dứt điểm 1 lần và chỉ thắng 3/10 ở các pha tranh chấp tay đôi. Cựu sao Bayer Leverkusen nhận về 6.2 điểm đánh giá chung cuộc, thấp nhất đội hình đá chính Liverpool.

Wirtz chưa thể thích nghi với Premier League.

Tiếp đến ở màn thư hùng với Arsenal, sự thất vọng dành cho tiền vệ sinh năm 2003 lên đến đỉnh điểm. Vẫn là những phút lạc lõng, mờ nhạt của Wirtz: không ghi bàn, không kiến tạo, thậm chí ở phút 89, ngôi sao trị giá 120 triệu euro còn bất đắc dĩ rời sân vì 1 chấn thương. May mắn thay, theo cập nhật từ HLV Arne Slot, cầu thủ người Đức chỉ bị căng cơ, quyết định thay anh ra sớm chủ yếu mang tính chất phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh Wirtz, 1 tân binh khác của Liverpool hè này, hậu vệ cánh Frimping cũng chưa thực sự đem đến sự yên tâm cần thiết.

Dù mới chỉ là giai đoạn đầu mùa bóng, Frimpong đã lập tức gặp các vấn đề sức khỏe, phải nghỉ thi đấu ở chuyến làm khách đến vùng Đông Bắc, vô tình đẩy HLV Slot vào cơn khủng hoảng hậu vệ phải khi phương án dự phòng Conor Bradley trước đó cũng dính chấn thương, chỉ mới trở lại tập luyện ít ngày. Hệ quả, tiền vệ Dominik Szoboszlai buộc phải “chữa cháy”, đảm nhiệm vai trò bất đắc dĩ này trong 2 trận cầu gần nhất.

MU đối diện “ác mộng” từ tân binh

Còn với Man United, dù đã chi đậm hơn 200 triệu bảng để nâng cấp hàng công trong mùa hè, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt nào sau 3 vòng mở màn. Đội chủ sân Old Trafford thắng hú vía CLB mới lên hạng Burnley, ngoài ra họ còn nhận về 1 trận hòa và 1 trận thua.

Trên hàng công, bản hợp đồng “bom tấn” Benjamin Sesko trị giá gần 74 triệu bảng đang phải đối diện với áp lực khổng lồ. Được đưa về từ RB Leipzig để giải quyết bài toán số 9 kéo dài nhiều năm, Sesko lại chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào. Trong trận hòa 1-1 với Fulham, anh được tung vào sân từ phút 54 khi tỉ số còn 0-0, nhưng suốt 38 phút thi đấu, tiền đạo người Slovenia không có nổi một cú sút, không tạo cơ hội nào, không rê bóng thành công và chỉ thắng 2 pha tranh chấp tay đôi.

Những thống kê nghèo nàn ấy khiến CĐV MU trên mạng xã hội chỉ trích dữ dội, thậm chí ví anh như “một cọc tiêu tập luyện”. Gary Neville cũng thẳng thắn cho rằng Sesko chưa bắt kịp tốc độ Premier League, đồng thời khuyến nghị HLV Amorim nên cho anh đá chính nhiều hơn, ít nhất là ở Carabao Cup, thay vì chỉ ngồi dự bị.

Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng tại Man United.

Cunha là bản hợp đồng khác đem đến cảm xúc hào hứng ban đầu cho người hâm mộ bên cạnh Sesko. Đã trải qua nhiều năm chơi bóng tại Premier League, là đầu tàu gồng gánh Wolverhampton Wanderers, nhưng đến lúc này, Cunha vẫn đang chật vật khẳng định tên tuổi tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Được HLV Amorim xếp đá chính cả 4 trận của Man United từ đầu mùa nhưng đáp lại, ngôi sao người Brazil vẫn chưa đóng góp bất kỳ bàn thắng nào cho đội bóng mới. Dù hoạt động năng nổ và phần nào tạo mối liên kết tốt với Mbeumo nhưng trên hết, giá trị của 1 tiền đạo là bàn thắng, Cunha lại chưa đem đến sự yên tâm cần thiết.

Giữa tình cảnh rối ren, cơn ác mộng chấn thương dính phải ở trận thắng Burnley cuối tuần qua càng khiến khuôn mặt Cunha thêm “méo mó”. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Man United, Cunha gặp vấn đề ở gân kheo, nhiều khả năng rời xa sân cỏ trong vài tuần.

Nghỉ thi đấu trong giai đoạn đang cố gắng hòa hợp với lối chơi CLB mới càng khiến chặng đường chinh phục hào quang chói lọi tại Old Trafford của Cunha thêm chông gai. An ủi cho cầu thủ 26 tuổi bởi sau vòng 3, Premier League sẽ tạm nghỉ 2 tuần, nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG, quãng thời gian cần thiết giúp Cunha tập trung dưỡng thương, đồng thời tìm lại nhịp đập quen thuộc nhằm chuẩn bị cho màn tái xuất bùng nổ hơn.

Điểm sáng hiếm hoi của cả Liverpool lẫn MU

Giữa bộn bề hoài nghi, người hâm mộ 2 đội phần nào vẫn giữ được thái độ lạc quan về một số “lính mới”.

Trung phong đắt giá Hugo Ekitike đang bay cao tại Anfield trong giai đoạn khởi đầu Premier League 2025/26. Tân binh người Pháp không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị, khi ghi bàn ở cả hai vòng đầu tiên tại giải.

Sau khi “mở tài khoản” bằng pha lập công vào lưới Crystal Palace tại Siêu cúp Anh, Ekitike bước vào Premier League với sự tự tin cao độ. Ở trận ra mắt trước Bournemouth, tiền đạo sinh năm 2002 không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp một kiến tạo, trực tiếp mang về chiến thắng nghẹt thở cho Liverpool. Đến vòng 2, tuy phải hành quân đến sân St James’ Park đầy áp lực, Ekitike tiếp tục sắm vai người hùng với bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp 2, góp công lớn giúp “The Kop” hạ gục Newcastle trong trận cầu căng thẳng.

Ekitike đang khiến cả Premier League e ngại.

Với việc liên tiếp “nổ súng” trong hai trận đầu tiên Premier League, Ekitike đã tạo nên cột mốc đặc biệt: trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ sau Daniel Sturridge năm 2013 ghi bàn trong cả ba trận ra mắt Liverpool trên mọi đấu trường. HLV Arne Slot đã dành lời khen ngợi học trò, khẳng định Ekitike đã mang đến ảnh hưởng to lớn và là mảnh ghép hoàn hảo trên hàng công.

Ekitike làm người Merseyside tự hào, còn tại Old Trafford lúc này, Mbeumo là điểm sáng trong bức tranh u ám. Bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng phần nào thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận và phần nào thắp lên hy vọng cho hàng công “Quỷ đỏ”.

Trong trận thắng Burnley tại Old Trafford, Mbeumo ghi bàn thắng quý hơn vàng trong hiệp 2, trở thành cầu thủ Man United đầu tiên lập công tại Premier League mùa này. Không dừng lại, Mbeumo chơi đầy nhiệt huyết trong các tình huống gây áp lực tầm cao lên hàng thủ đối phương. Ánh mắt của chân sút người Cameroon luôn tràn đầy sinh lực, khát khao vươn tầm và mưu cầu phục hưng đội bóng mà anh từng tuyên bố là cả tuổi thơ của mình. Mbeumo hò hét, chạy không ngừng, chiến đấu bền bỉ như 1 võ sĩ giác đấu mà HLV Amorim có thể nở nụ cười sau khi chi đậm cho cựu sao Brentford.