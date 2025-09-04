"Hỏa lực" khủng nhất Ngoại hạng Anh: Liverpool hay Arsenal mạnh hơn?

🚀Liverpool ít nhưng chất

Khác với xu thế chung, Liverpool ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chỉ có 5 tiền đạo đích thực cộng thêm Florian Wirtz, nhưng bộ khung này đã ghi tổng cộng 119 bàn sau 250 trận mùa 2024/25 (hiệu suất 0,476 bàn/trận), cao hơn bất kỳ đối thủ nào.

Hugo Ekitike, Wirtz và Isak tăng cường hỏa lực tấn công cho Liverpool, nhưng sự gắn kết vẫn là dấu hỏi

Trong đó, Federico Chiesa chỉ ghi 2 bàn, nhưng Mohamed Salah một mình ghi tới 29 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa 2024/25, nhiều hơn 6 bàn so với tân binh Alexander Isak. Dù vậy, thách thức với HLV Arne Slot là dung hòa 3 tân binh đắt giá (Ekitike, Wirtz và Isak), tất cả đều kỳ vọng đá chính nhưng chẳng ai có thể vượt qua Salah. Và nếu Liverpool mất 1-2 mũi nhọn vì chấn thương, phương án dự phòng chỉ là tài năng 16 tuổi Rio Ngumoha.

🎯Arsenal có chiều sâu đáng nể

Arsenal có tới 7 cầu thủ tấn công ghi ít nhất 10 bàn mùa trước, bên cạnh Gabriel Jesus (7 bàn/27 trận) trước khi nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối. Viktor Gyokeres, tân binh ghi 54 bàn cho Sporting Lisbon, là niềm hy vọng mới, song HLV Mikel Arteta đã đau đầu khi Bukayo Saka và Kai Havertz chấn thương, Jesus vẫn chưa thể trở lại.

Gyokeres bổ sung sức mạnh chiều sâu cho hàng công của Arsenal

Nếu tính 6 cầu thủ tấn công chủ lực mùa trước, loại Jesus và Leandro Trossard (10 bàn/56 trận), Arsenal ghi 116 bàn sau 260 trận đạt hiệu suất 0,446 bàn/trận, chỉ kém Liverpool đôi chút.

Gyokeres, Eberechi Eze và Noni Madueke được mang về nhằm giải quyết câu hỏi: “Ai sẽ ghi bàn ngoài các tình huống cố định?”. Khi Saka, Havertz, Jesus trở lại và Trossard không rời CLB, Arsenal sẽ sở hữu tới 8 mũi tấn công hàng đầu.

Đội hình mới của “Pháo thủ” hứa hẹn sức mạnh đáng gờm, có chiều sâu, kinh nghiệm, và khả năng ghi bàn đa dạng, dù HLV Arteta cần thời gian để tìm nhịp điệu mới.

⚽Man City vẫn phụ thuộc Haaland

Erling Haaland vẫn là đầu tàu của Man City với 31 bàn trên mọi đấu trường, trong khi bản hợp đồng mùa đông Omar Marmoush cũng ghi 28 bàn, chỉ kém Haaland 3 pha lập công. Tuy nhiên, ngoài bộ đôi này, Man City thiếu nhân tố ghi bàn ổn định.

Haaland vẫn là "ngòi nổ" chủ lực của Man City nhưng đội bóng cần thêm những mũi nhọn đáng tin cậy khác

Rayan Cherki (12 bàn cho Lyon) chấn thương 2 tháng, Phil Foden có mùa giải 2024/25 mờ nhạt với 10 bàn. Jeremy Doku và Savinho kéo tổng hiệu suất xuống 0,337 bàn/trận, thua xa Liverpool và Arsenal. HLV Pep Guardiola kỳ vọng sự trở lại của Rodri sẽ cân bằng lối chơi, giải phóng hàng công nhiều hơn.

🍿Chelsea nhiều nhưng chưa tinh

Chelsea tiếp tục biến động với Joao Pedro, Liam Delap, Jamie Gittens, Alejandro Garnacho đến thay Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Jadon Sancho và Madueke. Ngoài ra, “The Blues” còn có tài năng Brazil Estevao, Facundo Buonanotte cùng 9 cái tên tấn công, chưa kể những tiền vệ như Enzo Fernandez.

Đội bóng Tổng bàn thắng Tổng trận Hiệu suất (bàn/trận) Các chân sút chủ lực (bàn/trận) Liverpool 119 250 0,476 Salah 34/52, Isak 27/42, Ekitike 22/48, Gakpo 18/49, Wirtz 16/45, Chiesa 2/14 Arsenal 116 260 0,446 Gyokeres 54/52, Havertz 15/36, Eze 14/43, Saka 12/37, Madueke 11/41, Martinelli 10/51 Man City 89 264 0,337 Haaland 31/44, Marmoush 28/48, Cherki 12/44, Foden 10/45, Doku 6/38, Savinho 2/45 Spurs 70 236 0,297 Johnson 18/51, Solanke 16/45, Simons 11/33, Kolo Muani 10/33, Kulusevski 10/50, Richarlison 5/24 Newcastle 70 239 0,293 Wissa 20/39, Woltemade 17/33, Barnes 9/40, Murphy 9/41, Gordon 9/42, Elanga 6/43 Chelsea 66 267 0,247 Palmer 15/46, Delap 12/40, Garnacho 11/58, Joao Pedro 10/30, Gittens 12/48, Neto 6/45

So sánh sức mạnh ghi bàn của các đội dựa trên 6 cầu thủ tấn công hàng đầu cùng số bàn và số trận mùa 2024/25

Dù thường bị chỉ trích với mô hình mua bán liên tục, lực lượng dồi dào giúp HLV Enzo Maresca xoay tua trong mùa giải khắc nghiệt 2024/25, với 64 trận đấu, đỉnh cao là chung kết FIFA Club World Cup tháng 7. Cole Palmer ra sân nhiều nhất với 55 trận, còn Garnacho thậm chí còn đá nhiều hơn cho MU.

🔥Tottenham - Newcastle: Xây lại “hỏa lực”

Newcastle chia tay Isak và Callum Wilson (tổng cộng 28 bàn), bổ sung Yoane Wissa và Nick Woltemade (tổng cộng 37 bàn). Trong khi đó, Tottenham mất Son Heung Min (sang LAFC), James Maddison (nghỉ dài hạn) và Dejan Kulusevski (ngồi ngoài đến tháng 12).

“Gà trống” đầu tư mạnh tay để mang về Randal Kolo Muani, Xavi Simons và Mohamed Kudus. HLV Thomas Frank hiện có 8 tiền đạo trong tay, con số có thể lên 10 khi Maddison và Kulusevski bình phục. Dù vậy, đội bóng thành London chỉ được đăng ký 22 cầu thủ cho Champions League vì không đủ quota “cây nhà lá vườn”, khiến việc lựa chọn đội hình trở thành bài toán khó.