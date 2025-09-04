Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Liverpool chuyển nhượng kỷ lục, chi hơn 400 triệu bảng vẫn không sợ bị trừ điểm

Vì sao Liverpool có thể tiêu hơn 400 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 mà không sợ bị trừ điểm theo luật tài chính?

   

Liverpool đã chi tới 446 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, đánh dấu đây là kỳ chuyển nhượng đắt đỏ nhất trong lịch sử không chỉ của CLB này mà còn của bất kỳ đội bóng nào tại Premier League.

Số tiền này đã vượt qua kỷ lục trước đó là 434,5 triệu bảng mà Chelsea đã chi vào mùa hè 2023. Đáng chú ý, trong khi Chelsea thực hiện những bản hợp đồng lớn nhằm cải tổ đội hình sau thời kỳ Abramovich, Liverpool lại đầu tư mạnh mẽ trong bối cảnh họ đang là nhà đương kim vô địch nước Anh.

Alexander Isak gia nhập đưa tổng chi của Liverpool hè 2025 vượt mức 400 triệu bảng

Alexander Isak gia nhập đưa tổng chi của Liverpool hè 2025 vượt mức 400 triệu bảng

Làm thế nào mà Liverpool có thể tiêu tiền nhiều đến vậy, và vì sao họ không lo lắng về các điều luật tài chính của bóng đá Anh?

Cần kiệm đã lâu, nay mới bung lụa

Điều quan trọng đầu tiên cần nhắc đến, đó là Liverpool có doanh thu rất lớn sau những thành công đã giành được. Họ đã thu về 614 triệu bảng trong năm tài chính 2024/25, bỏ xa 320 triệu bảng của Newcastle - một đội đã về đích trong nhóm dự Champions League.

Liverpool đang có hợp đồng tài trợ 60 triệu bảng/năm với Adidas và nguồn thu mới tăng lên từ mỗi trận đấu sân nhà sau khi mở rộng sân Anfield. Chưa kể tiền thưởng từ thi đấu thể thức mới tại Champions League cũng là một nguồn thu kếch xù.

Liverpool đăng quang Premier League và thu về 175 triệu bảng tiền thưởng

Liverpool đăng quang Premier League và thu về 175 triệu bảng tiền thưởng

Nhưng ngay cả sau một mùa hè rầm rộ tuyển quân, Liverpool vẫn khá dè dặt trong tiêu tiền khi nhìn vào hoạt động của gần một thập kỷ qua. Tính từ mùa 2016/17 đến nay, họ vẫn chỉ là đội tiêu tiền nhiều thứ 4 của Premier League với số tiền 1,4 tỷ bảng, xếp sau Chelsea (2,5 tỷ bảng), MU và Man City (cùng 1,7 tỷ).

Khi tính số tiền các CLB thu về từ việc bán cầu thủ, Liverpool thực tế có chi tiêu ròng chỉ cao thứ 7 Premier League ở mức -523,2 triệu bảng, do họ đã bán cầu thủ với số tiền vào khoảng 836 triệu bảng. Có 6 CLB khác có chi tiêu ròng lớn hơn Liverpool, bao gồm 3 CLB vừa đề cập, Arsenal, Tottenham và cả West Ham.

Do đó, có thể hiểu đơn giản rằng Liverpool đã cần kiệm đủ lâu để tới lúc cần thiết là bỏ tiền mạnh tay. Không những bán cầu thủ được, họ còn có doanh thu cao dẫn tới dự trữ tiền mặt lớn.

Không sợ bị trừ điểm

Kết thúc vào ngày 31/5, năm tài chính 2024/25 của Liverpool bao gồm chỉ 12,5 triệu bảng bỏ ra cho mua cầu thủ (cho Federico Chiesa) trong khi bán được tới 50 triệu bảng. Ngoài ra Liverpool thu về hơn 700 triệu bảng doanh thu sau mùa giải vô địch Premier League lẫn vào vòng 1/8 Cúp C1.

Chi tiêu chuyển nhượng của Liverpool 3 mùa giải trước
Mùa giải Tiền mua cầu thủ (triệu bảng) Tiền bán cầu thủ (triệu bảng) Chi tiêu ròng (triệu bảng)
2022/23 136,5 80,5 -56
2023/24 165,4 112,4 -53
2024/25 12,5 50 +37,5

Luật tài chính bóng đá Anh cho phép các CLB thua lỗ tổng cộng 105 triệu bảng đổ lại trong vòng 3 năm. Liverpool với doanh thu kỷ lục của mùa giải qua có thể chi hơn 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng, và con số đó còn chưa tính số tiền Liverpool thu về từ bán cầu thủ.

Con số Liverpool bỏ ra hè này là 446,5 triệu bảng trong khi bán cầu thủ thu về cho CLB 218,4 triệu bảng, tức chi tiêu ròng đạt -228,1 triệu bảng. Do đó Liverpool vẫn đang chi tiền trong tầm mức được luật cho phép, do đó họ chưa phải lo khả năng bị trừ điểm.

Liverpool có Isak như "hổ mọc thêm cánh", Slot biến hóa chiến thuật khôn lường
Liverpool có Isak như "hổ mọc thêm cánh", Slot biến hóa chiến thuật khôn lường

Hàng công Liverpool sẽ càng khiến Ngoại hạng Anh thêm phần lo sợ khi họ đã sở hữu trong đội hình Alexander Isak, tiền đạo đắt giá nhất kỳ chuyển...

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 08:52 AM (GMT+7)
