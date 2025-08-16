Liverpool bùng nổ trận ra quân: Tân binh Ekitike tự hào, người hùng Chiesa tri ân Jota

⚽ Tân binh Ekitike tự hào về bàn thắng

Tiền đạo Hugo Ekitike tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu chính thức thứ hai cùng đội bóng mới. Trận này, ngôi sao người Pháp ghi bàn mở tỷ số ở phút 37 sau một pha solo ngoạn mục. Và ở đầu hiệp 2, vẫn là Ekitike kiến tạo cho Gakpo lập công.

Tân binh Ekitike tỏa sáng ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Ekitike chia sẻ về màn trình diễn của cá nhân: “Đó là một màn trình diễn tốt, dù tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng nhất tối nay là chiến thắng và tinh thần mà toàn đội đã thể hiện.

Liverpool muốn thắng để dành tặng những người đã tới sân và cho Diogo Jota, nên tôi rất hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng tôi sẽ giúp đội hết khả năng. Tôi tin mình có thể làm được nhiều hơn nữa và sẽ ngày càng đóng góp lớn hơn cho CLB này.

Khi còn nhỏ, có hai cầu thủ đã truyền cảm hứng cho tôi – tất nhiên tôi không thể chơi giống họ… đó là Neymar và Karim Benzema. Tôi đặc biệt yêu mến Benzema vì cách anh ấy chơi bóng, và anh chính là hình mẫu của tôi trong sự nghiệp".

🎯 Tiền đạo Chiesa tưởng nhớ Diogo Jota

Bàn thắng phút 89 của Federico Chiesa tỏa sáng với bàn thắng quan trọng phút 89, giúp Liverpool vượt lên. Và ở phút 90+4, Salah ấn định chiến thắng 4-2 cho Liverpool. Bản thân Chiesa cũng có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Ngôi sao người Italia cho hay: “Bàn thắng đó là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi, nhưng suy nghĩ của tôi hướng về Diogo Jota. Đây là ngày của anh ấy.

Cảm giác mà người hâm mộ trao cho tôi, hát vang tên anh ấy suốt trận, thật sự rất xúc động. Sau bàn thắng, tôi chỉ nghĩ đến gia đình anh ấy, đến Andre… Diogo đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng hôm nay anh ấy giúp đội bóng theo một cách khác".

Chiesa trở thành người hùng của Liverpool ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2024/25