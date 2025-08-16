Liverpool bùng nổ trận ra quân: Tân binh Ekitike tự hào, người hùng Chiesa tri ân Jota

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Liverpool bùng nổ trận ra quân: Tân binh Ekitike tự hào, người hùng Chiesa tri ân Jota

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Arne Slot Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Đây là màn so tài thực sự hấp dẫn, đúng với đẳng cấp của giải Ngoại hạng Anh.

   

⚽ Tân binh Ekitike tự hào về bàn thắng

Tiền đạo Hugo Ekitike tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu chính thức thứ hai cùng đội bóng mới. Trận này, ngôi sao người Pháp ghi bàn mở tỷ số ở phút 37 sau một pha solo ngoạn mục. Và ở đầu hiệp 2, vẫn là Ekitike kiến tạo cho Gakpo lập công.

Tân binh Ekitike tỏa sáng ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26

Tân binh Ekitike tỏa sáng ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Ekitike chia sẻ về màn trình diễn của cá nhân: “Đó là một màn trình diễn tốt, dù tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng nhất tối nay là chiến thắng và tinh thần mà toàn đội đã thể hiện.

Liverpool muốn thắng để dành tặng những người đã tới sân và cho Diogo Jota, nên tôi rất hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng tôi sẽ giúp đội hết khả năng. Tôi tin mình có thể làm được nhiều hơn nữa và sẽ ngày càng đóng góp lớn hơn cho CLB này.

Khi còn nhỏ, có hai cầu thủ đã truyền cảm hứng cho tôi – tất nhiên tôi không thể chơi giống họ… đó là Neymar và Karim Benzema. Tôi đặc biệt yêu mến Benzema vì cách anh ấy chơi bóng, và anh chính là hình mẫu của tôi trong sự nghiệp".

🎯 Tiền đạo Chiesa tưởng nhớ Diogo Jota

Bàn thắng phút 89 của Federico Chiesa tỏa sáng với bàn thắng quan trọng phút 89, giúp Liverpool vượt lên. Và ở phút 90+4, Salah ấn định chiến thắng 4-2 cho Liverpool. Bản thân Chiesa cũng có những chia sẻ đáng chú ý sau trận đấu.

Ngôi sao người Italia cho hay: “Bàn thắng đó là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi, nhưng suy nghĩ của tôi hướng về Diogo Jota. Đây là ngày của anh ấy.

Cảm giác mà người hâm mộ trao cho tôi, hát vang tên anh ấy suốt trận, thật sự rất xúc động. Sau bàn thắng, tôi chỉ nghĩ đến gia đình anh ấy, đến Andre… Diogo đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng hôm nay anh ấy giúp đội bóng theo một cách khác".

Chiesa trở thành người hùng của Liverpool ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2024/25

Chiesa trở thành người hùng của Liverpool ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2024/25

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Video bóng đá Liverpool - Bournemouth: Đại tiệc 6 bàn, người hùng ghế dự bị (Khai mạc Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Liverpool - Bournemouth: Đại tiệc 6 bàn, người hùng ghế dự bị (Khai mạc Ngoại hạng Anh)

Liverpool bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Đây là màn so tài thực sự hấp dẫn, đúng với đẳng cấp của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 04:33 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN