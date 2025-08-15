Trực tiếp bóng đá Liverpool - Bournemouth: Khó cản "The Kop" (Khai mạc Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 16/8 | Anfield Liverpool 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Bournemouth Bournemouth Điểm Alisson Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Mac Allister Szoboszlai Salah Wirtz Gakpo Ekitike Điểm Petrovic Araujo Senesi Hill Truffert Adams Scott Semenyo Tavernier Ouattara Evanilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike Petrovic, Araujo, Senesi, Hill, Truffert, Adams, Scott, Semenyo, Tavernier, Ouattara, Evanilson

💪Bournemouth khó ngăn cản Liverpool

Hàng loạt tân binh được Liverpool chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 như Wirtz, Frimpong, Ekitike hay Kerkez dự kiến sẽ thi đấu ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ được kỳ vọng sẽ giúp "The Kop" giành chiến thắng đậm.

Đẳng cấp của Liverpool vượt trội so với Bournemouth là điều không có gì phải bàn cãi. Như trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, chiến thắng đều thuộc về "The Kop". Chưa kể đoàn quân HLV Slot còn có lợi thế được chơi trên sân nhà Anfield nên họ không hề ngại bất cứ đối thủ nào.