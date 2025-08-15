Trực tiếp bóng đá Liverpool - Bournemouth: Khó cản "The Kop" (Khai mạc Ngoại hạng Anh)
(2h, 16/8, vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26) Liverpool được giới chuyên môn đánh giá khả năng cao sẽ giành chiến thắng đậm ở trận đấu tới.
Premier League | 2h, 16/8 | Anfield
Điểm
Alisson
Frimpong
Konate
Van Dijk
Kerkez
Mac Allister
Szoboszlai
Salah
Wirtz
Gakpo
Ekitike
Điểm
Petrovic
Araujo
Senesi
Hill
Truffert
Adams
Scott
Semenyo
Tavernier
Ouattara
Evanilson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
💪Bournemouth khó ngăn cản Liverpool
Hàng loạt tân binh được Liverpool chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 như Wirtz, Frimpong, Ekitike hay Kerkez dự kiến sẽ thi đấu ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26. Họ được kỳ vọng sẽ giúp "The Kop" giành chiến thắng đậm.
Đẳng cấp của Liverpool vượt trội so với Bournemouth là điều không có gì phải bàn cãi. Như trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, chiến thắng đều thuộc về "The Kop". Chưa kể đoàn quân HLV Slot còn có lợi thế được chơi trên sân nhà Anfield nên họ không hề ngại bất cứ đối thủ nào.
Liverpool có lí do để vui mừng dù thất bại ở trận tranh Siêu cúp Anh. Mặt khác, hàng công vẫn mang đến nỗi lo cho HLV Arne Slot.
