Dự đoán tỷ số vòng 1 Ngoại hạng Anh: "Nhà vua" Liverpool khai màn, MU đại chiến Arsenal

🏆 "Nhà vua" Liverpool bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu

Vào lúc 2h ngày 16/8 (giờ Hà Nội), Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ chính thức bắt đầu bằng trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth trên sân Anfield. Đoàn quân dưới quyền HLV Arne Slot bước vào mùa giải mới với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League, sau khi chi hơn 250 triệu bảng để đưa về Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike.

Liverpool bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh

Trong trận tranh Community Shield vừa qua, Frimpong và Ekitike đều lập công, nhưng Crystal Palace đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu. “The Kop” sẽ muốn nhanh chóng gạt bỏ thất vọng tại Wembley để hướng tới màn ra quân suôn sẻ ở Premier League. Thống kê 9 chiến thắng trong 12 trận mở màn mùa giải gần nhất cho thấy họ có đủ cơ sở để làm được điều đó.

Ngoại hạng Anh mùa này đã đón nhiều cầu thủ tấn công danh tiếng. Nhưng Vua phá lưới mùa trước Mohamed Salah tiếp tục là cái tên được chú ý nhất, khi không cầu thủ nào ghi nhiều bàn (9 bàn) hay đóng góp bàn thắng (14 lần cả ghi bàn lẫn kiến tạo) hơn anh ở vòng mở màn Premier League.

Với bối cảnh hiện tại, không ngạc nhiên khi siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán Liverpool đại thắng 3-1 trận mở màn.

⚽ Tâm điểm đại chiến ở Old Trafford

Mùa giải 2024/25 là thảm họa thực sự với MU khi họ kết thúc ở vị trí thứ 15 – thành tích thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League, đồng thời để thua ở chung kết UEFA Europa League. HLV Ruben Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo, thể hiện qua việc CLB chi gần 200 triệu bảng để tái thiết hàng công với sự xuất hiện của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko trong mùa hè.

Trận đấu giữa MU và Arsenal hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Một khởi đầu tốt sẽ đóng vai trò sống còn cho tương lai của Amorim, đặc biệt khi theo Opta, không đội nào có lịch thi đấu 5 vòng mở màn khó hơn MU. Arsenal được đánh giá là đối thủ khó nhất trong chuỗi trận đó, khi “Pháo thủ” khao khát chấm dứt 20 năm chờ đợi danh hiệu Premier League sau 3 mùa liên tiếp cán đích ở vị trí á quân.

Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính khiến Arsenal hụt hơi nằm ở việc thiếu một trung phong đích thực, nhưng sự góp mặt của Viktor Gyokeres có thể sẽ thay đổi tất cả. Mùa trước, MU và Arsenal bất phân thắng bại sau 3 lần gặp nhau (MU thắng 1, hòa 1, thua 1). Trận hòa diễn ra tại Old Trafford, nơi “Quỷ đỏ” chỉ thua 2/18 lần tiếp đón Arsenal ở Premier League gần nhất (thắng 10, hòa 6).

Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, trận đại chiến vòng mở màn ở Old Trafford giữa MU và Arsenal (diễn ra lúc 22h30 ngày 17/8) sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

🚨 Mùa giải tham vọng của Man City - Chelsea

Cựu vương Man City sẽ bắt đầu hành trình tìm lại danh hiệu Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách đến sân của Wolves, diễn ra lúc 23h30 ngày 16/8.

Haaland tiếp tục là nhân tố chủ lực trên hàng công Man City

Manchester City đã chi 36 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri từ Wolves, trong nỗ lực giành lại ngôi vương Premier League sau một mùa giải thất bại toàn diện hiếm hoi (cán đích ở vị trí thứ 3 và thua Crystal Palace trong trận chung kết FA Cup).

Thành tích sân khách của Man City mùa trước chỉ ở mức 8 chiến thắng (hòa 5, thua 6), nhưng đáng chú ý là 7 trong số đó đến từ các đối thủ nửa dưới bảng xếp hạng. Điều này giúp thầy trò Pep Guardiola tự tin đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân lần này. Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, "Man xanh" sẽ ra về với chiến thắng 2-0 khó nhọc.

Nhà vô địch thế giới cấp CLB Chelsea bắt đầu mùa giải mới bằng trận derby London với Crystal Palace trên sân Stamford Bridge, diễn ra lúc 20h ngày 17/8. Trận mở màn mùa giải mới mang đến cho Chelsea những hy vọng và khát khao chinh phục danh hiệu Premier League đầu tiên kể từ mùa 2016/17.

Tuy vậy, vẫn còn nỗi lo về quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Enzo Maresca sau một mùa hè kín lịch thi đấu, khi họ vừa đăng quang FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ. Giải đấu này khiến mùa giải 2024/25 của Chelsea khép lại đúng lúc các đội khác mới bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải mới. Với việc phải chinh chiến trên bốn đấu trường sau khi cán đích ở vị trí thứ 4 và vô địch UEFA Conference League mùa trước, thầy trò Enzo Maresca hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Ngược lại, Crystal Palace lại bước vào mùa giải với sự tự tin cao hơn hẳn so với năm ngoái. Ở Wembley mới đây, thầy trò Oliver Glasner đã xuất sắc quật ngã Liverpool trong trận tranh Siêu cúp Anh. Do vậy, có cơ sở nhất định để siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán trận đấu giữa Chelsea và Crystal Palace sẽ kết thúc với tỷ số 1-1.