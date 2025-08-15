Domino chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Liverpool được mở đường đón Isak nhờ Brentford

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel 15/08/25 - Trực tiếp
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
0
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
1
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Domino chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Liverpool được mở đường đón Isak nhờ Brentford

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Newcastle United Premier League 2025-26
Liverpool vừa nhận được tin vui liên quan tới thương vụ chiêu mộ tiền đạo Alexander Isak của Newcastle.

   

✍️Brentford mở đường cho Wissa sang Newcastle

Theo tờ Daily Mail (Anh), Brentford đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Bournemouth về thương vụ trị giá 42 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Dango Ouattara. Ngôi sao đa năng người Burkina Faso sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay hôm nay (15/8) trước khi chính thức gia nhập “Bầy ong”. Bournemouth buộc phải chấp nhận để anh ra đi, với mức phí gồm 37 triệu bảng trả trước và 5 triệu bảng phụ phí.

Ouattara sẽ&nbsp;tiến hành kiểm tra y tế tại Brentford trong hôm nay (15/8)

Ouattara sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Brentford trong hôm nay (15/8)

Sự xuất hiện của Ouattara nhiều khả năng sẽ mở đường cho Yoane Wissa rời Brentford, khi Newcastle đang muốn chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi. Wissa đã vắng mặt phần lớn giai đoạn tiền mùa giải của Brentford sau khi rời trại tập huấn ở Bồ Đào Nha hôm 21/7. Tuyển thủ CH Congo mới trở lại tập luyện tuần trước sau buổi làm việc với HLV Keith Andrews.

Theo Sky Sports (Anh), người đại diện của Wissa đã có mặt tại Anh và nhận được cam kết rằng Brentford sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Newcastle nếu chiêu mộ thành công một chân sút mới, dù Ouattara thực tế được xem là phương án thay thế Bryan Mbeumo nhiều hơn là Wissa.

Newcastle dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán để chốt thương vụ Wissa

Newcastle dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán để chốt thương vụ Wissa

Hiện đôi bên vẫn chưa thống nhất mức phí chuyển nhượng. Brentford được cho là muốn thu về khoảng 40 triệu bảng nếu bán Wissa. Tiền đạo này chỉ còn 1 năm hợp đồng, nhưng Brentford có quyền gia hạn thêm 1 năm, kéo dài tới 2027. Mùa trước, Wissa ghi 19 bàn và có 5 kiến tạo cho “Bầy ong” ở Ngoại hạng Anh.

Nếu Newcastle hoàn tất chữ ký của Wissa như kế hoạch đã theo đuổi suốt nhiều tuần, thương vụ này có thể mở đường cho tiền đạo Alexander Isak ra đi và gia nhập Liverpool.

🔥Vụ Isak sang Liverpool có diễn biến mới

HLV Eddie Howe của Newcastle ám chỉ rằng Alexander Isak sẽ không có tên trong danh sách đến Villa Park trong trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới gặp Aston Villa, giữa lúc tiền đạo người Thụy Điển đang được Liverpool theo sát.

Isak quyết tâm&nbsp;gia nhập Liverpool

Isak quyết tâm gia nhập Liverpool

Phát biểu trước báo giới hôm nay (15/8), chiến lược gia người Anh nói: “Không có gì thay đổi. Toàn bộ sự tập trung của tôi là cho trận gặp Aston Villa. Tình hình của Isak đã rõ ràng từ lâu và vẫn sẽ như vậy. Tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy, điều mà mọi HLV đều cần với các cầu thủ. Tôi luôn muốn làm việc sát sao để giúp họ tiến bộ, và Isak cũng hiểu được giá trị của điều đó. Cậu ấy thông minh và biết rằng thành công không thể có nếu thiếu đồng đội và người hâm mộ”.

Theo BBC Sport, Isak vẫn giữ “tham vọng rõ ràng” là gia nhập nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Trước đó, Newcastle đã từ chối mức giá 110 triệu bảng mà Liverpool đưa ra hôm 1/8, khiến “Lữ đoàn đỏ” tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi thương vụ tốn nhiều giấy mực này.

Newcastle trừng phạt Isak

(PLO)- Newcastle trừng phạt Isak khi vụ chuyển nhượng bom tấn của Liverpool trở nên tồi tệ.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 18:01 PM (GMT+7)
