Domino chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Liverpool được mở đường đón Isak nhờ Brentford

✍️Brentford mở đường cho Wissa sang Newcastle

Theo tờ Daily Mail (Anh), Brentford đã đạt thỏa thuận nguyên tắc với Bournemouth về thương vụ trị giá 42 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Dango Ouattara. Ngôi sao đa năng người Burkina Faso sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay hôm nay (15/8) trước khi chính thức gia nhập “Bầy ong”. Bournemouth buộc phải chấp nhận để anh ra đi, với mức phí gồm 37 triệu bảng trả trước và 5 triệu bảng phụ phí.

Ouattara sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Brentford trong hôm nay (15/8)

Sự xuất hiện của Ouattara nhiều khả năng sẽ mở đường cho Yoane Wissa rời Brentford, khi Newcastle đang muốn chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi. Wissa đã vắng mặt phần lớn giai đoạn tiền mùa giải của Brentford sau khi rời trại tập huấn ở Bồ Đào Nha hôm 21/7. Tuyển thủ CH Congo mới trở lại tập luyện tuần trước sau buổi làm việc với HLV Keith Andrews.

Theo Sky Sports (Anh), người đại diện của Wissa đã có mặt tại Anh và nhận được cam kết rằng Brentford sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Newcastle nếu chiêu mộ thành công một chân sút mới, dù Ouattara thực tế được xem là phương án thay thế Bryan Mbeumo nhiều hơn là Wissa.

Newcastle dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán để chốt thương vụ Wissa

Hiện đôi bên vẫn chưa thống nhất mức phí chuyển nhượng. Brentford được cho là muốn thu về khoảng 40 triệu bảng nếu bán Wissa. Tiền đạo này chỉ còn 1 năm hợp đồng, nhưng Brentford có quyền gia hạn thêm 1 năm, kéo dài tới 2027. Mùa trước, Wissa ghi 19 bàn và có 5 kiến tạo cho “Bầy ong” ở Ngoại hạng Anh.

Nếu Newcastle hoàn tất chữ ký của Wissa như kế hoạch đã theo đuổi suốt nhiều tuần, thương vụ này có thể mở đường cho tiền đạo Alexander Isak ra đi và gia nhập Liverpool.

🔥Vụ Isak sang Liverpool có diễn biến mới

HLV Eddie Howe của Newcastle ám chỉ rằng Alexander Isak sẽ không có tên trong danh sách đến Villa Park trong trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải mới gặp Aston Villa, giữa lúc tiền đạo người Thụy Điển đang được Liverpool theo sát.

Isak quyết tâm gia nhập Liverpool

Phát biểu trước báo giới hôm nay (15/8), chiến lược gia người Anh nói: “Không có gì thay đổi. Toàn bộ sự tập trung của tôi là cho trận gặp Aston Villa. Tình hình của Isak đã rõ ràng từ lâu và vẫn sẽ như vậy. Tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy, điều mà mọi HLV đều cần với các cầu thủ. Tôi luôn muốn làm việc sát sao để giúp họ tiến bộ, và Isak cũng hiểu được giá trị của điều đó. Cậu ấy thông minh và biết rằng thành công không thể có nếu thiếu đồng đội và người hâm mộ”.

Theo BBC Sport, Isak vẫn giữ “tham vọng rõ ràng” là gia nhập nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Trước đó, Newcastle đã từ chối mức giá 110 triệu bảng mà Liverpool đưa ra hôm 1/8, khiến “Lữ đoàn đỏ” tuyên bố sẵn sàng rút lui khỏi thương vụ tốn nhiều giấy mực này.