Kết quả bóng đá Liverpool - Bournemouth: Đại tiệc 6 bàn, người hùng ghế dự bị (Khai mạc Ngoại hạng Anh)

Liverpool tung ra đội hình tối ưu cho trận đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2025/26. Trên hàng công, bộ tứ Salah - Wirtz - Gakpo - Ekitike đá chính cùng nhau. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi phần lớn thời gian trong hiệp đầu tiên, đội chủ nhà hoàn toàn chiếm thế chủ động trong suốt hiệp đầu tiên.

Trận đấu giữa Liverpool (áo đỏ) và Bournemouth diễn ra hấp dẫn

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 37. Sau pha bứt tốc tuyệt vời và xử lý bóng cực kỳ mượt mà, tiền đạo Hugo Ekitike dứt điểm lạnh lùng trong pha đối mặt với thủ môn Petrovic. Nhờ vậy, Liverpool có bàn mở tỷ số.

Có lợi thế dẫn bàn đến hết hiệp 1, Liverpool vững tin bước vào nửa sau trận đấu. Phút 49, Cody Gakpo gia tăng cách biệt cho "Lữ đòa đỏ". Nhưng với việc không duy trì được lối chơi tấn công triệt để, Liverpool đã mở ra cơ hội cho Bournemouth tấn công.

Vào các phút 64 và 76, một mình Semenyo ghi 2 bàn thắng cực kỳ ấn tượng cho Bournemouth. Trong đó, bàn thứ hai thực sự ngoạn mục với pha dốc bóng phần sân nhà rồi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Alisson.

Trong gian khó, Liverpool lại có người hùng từ băng ghế dự bị. Phút 89, Federico Chiesa có mặt đúng lúc đúng chỗ, tung ra cú dứt điểm cận thành chính xác. Và ở phút 90+4, Salah ấn định chiến thắng đậm đà cho "Lữ đoàn đỏ".

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 4-2 Bournemouth (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Ekitike 37', Gakpo 49' (Ekitike), Chiesa 88', Salah 90+4' (Endo)

Bournemouth: Semenyo 64' (Brooks) - 76' (Traore)

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Bournemouth: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Semenyo, Tavernier, Brooks, Evanilson

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Liverpool Bournemouth Sút khung thành 19 (10) 10 (3) Thời gian kiểm soát bóng 61% 39% Phạm lỗi 7 10 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 6 7 Cứu thua 1 6

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)