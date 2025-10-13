Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Malaysia tính "trảm" HLV trưởng vì cả gan chỉ trích bê bối nhập tịch chui 7 cầu thủ

Asian Cup 2027 Malaysia - Việt Nam: Định đoạt ngôi đầu ở Bukit Jalil
HLV Peter Cklamovski của ĐTQG Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau khi công khai chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến án phạt từ FIFA.

⚽ Malaysia thắng đậm Lào nhưng dư âm đầy sóng gió

Ngày 9/10 vừa qua, Malaysia giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Lào. Kết quả này giúp “Harimau Malaya” vững vàng ở ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận.

HLV Peter Cklamovski công khai chỉ trích LĐBĐ Malaysia

HLV Peter Cklamovski công khai chỉ trích LĐBĐ Malaysia

Tuy nhiên, thay vì tận hưởng niềm vui chiến thắng, HLV người Úc Peter Cklamovski (46 tuổi) lại gây tranh cãi khi công khai đổ lỗi cho FAM về án phạt của FIFA liên quan tới vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

“Tất cả rắc rối liên quan đến cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt đều là lỗi của FAM. Dù là do nộp sai giấy tờ hay lỗi nào khác, trách nhiệm đều thuộc về FAM", HLV Peter Cklamovski thẳng thắn chia sẻ trước truyền thông.

🔥 Làn sóng chỉ trích bùng nổ trong nội bộ bóng đá Malaysia

Phát biểu này ngay lập tức gây chấn động dư luận, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ Malaysia. Nhiều ý kiến cho rằng Cklamovski đã vượt quá giới hạn khi công khai phê phán tổ chức chủ quản.

Chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli lên tiếng: “Là một HLV chuyên nghiệp, ông ấy nên tập trung vào công việc của mình, thay vì chỉ trích FAM trước công chúng. Nếu Peter Cklamovski có điều gì muốn nói về FAM, tốt hơn hết là nên giữ trong lòng”.

7 cầu thủ Malaysia bị tố "nhập tịch chui"

7 cầu thủ Malaysia bị tố "nhập tịch chui"

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chiến lược gia người Úc phát ngôn gây tranh cãi. Trước đó, ông từng ám chỉ có “người muốn phá hoại đội tuyển Malaysia”.

📜 Nguy cơ bị kỷ luật và mất việc đang treo lơ lửng

Theo tờ New Straits Times, FAM đang xem xét xử lý kỷ luật đối với Cklamovski vì “phát ngôn làm tổn hại hình ảnh tổ chức”. Tờ báo này đặt câu hỏi: “Liệu FAM có trừng phạt Peter Cklamovski vì những lời chỉ trích của ông?”.

Báo dẫn nguồn từ nội bộ FAM cho biết: “Bất kỳ HLV, cầu thủ hay quan chức nào có phát ngôn bôi nhọ danh tiếng FAM đều có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ công tác". Những bình luận công khai trong họp báo chính thức được xem là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý thích đáng.

💣 FAM bị FIFA phạt nặng vì gian lận hồ sơ nhập tịch

Trước đó, ngày 6/10, FIFA đã ra án phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sau khi phát hiện hồ sơ giả mạo.

Theo đó, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng Việt Nam), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia bóng đá trong 12 tháng. Không chấp nhận phán quyết này, FAM tuyên bố sẽ kháng án.

Malaysia (áo vàng) đang vướng vào bê bối lớn

Malaysia (áo vàng) đang vướng vào bê bối lớn

⚠️ Từ chiến thắng sân cỏ đến cơn bão hậu trường

Tưởng chừng Malaysia sẽ tận hưởng niềm vui sau ba trận toàn thắng, thì giờ đây, nội bộ đội tuyển lại dậy sóng vì những lời nói của chính HLV trưởng.

Nếu FAM quyết định mạnh tay, Peter Cklamovski có thể phải chia tay ghế nóng, để lại một khoảng trống lớn trong hành trình của “Harimau Malaya” hướng tới Asian Cup 2027.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

13/10/2025 11:50 AM (GMT+7)
