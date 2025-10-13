Bị phản ứng mạnh, HLV đội tuyển Malaysia xin lỗi

Ông thầy người Úc đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định không hề có ý xúc phạm Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), nhưng sự việc vẫn tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi trong giới truyền thông cũng như cộng đồng người hâm mộ nước này.

Trước thềm trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với đội khách Lào trên sân Bukit Jalil ngày 14-10, HLV Peter Cklamovski đã phải đối diện với câu hỏi dồn dập của phóng viên về lệnh trừng phạt mà FIFA đưa ra. Theo đó, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu trong vòng 12 tháng do nghi ngờ liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Đây được xem là một cú sốc lớn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chuẩn bị của họ. Trong bối cảnh đó, một phát biểu tưởng như vô thưởng vô phạt của HLV Cklamovski lại khiến tình hình thêm căng thẳng.

Sau chiến thắng Lào 3-0 trận lượt đi, ông được hỏi về vụ việc và đã đáp rằng: “Mọi sự hỗn loạn đang diễn ra với FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì xảy ra ở đó, đều là việc của FAM”. Câu nói ngắn gọn của Cklamovski lại bị diễn giải theo hướng tiêu cực. Nhiều người cho rằng HLV Cklamovski đang đổ lỗi cho FAM, trong khi liên đoàn này cũng đang phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ truyền thông quốc tế. Các bài đăng trên mạng xã hội thậm chí còn chỉ trích ông là “thiếu tôn trọng” tổ chức chủ quản và các chuyên gia bóng đá đòi sa thải ông.

HLV Cklamovski từng kết luận scandal nhập tịch cầu thủ lên đội tuyển Malaysia vừa bị FIFA trừng phạt do lỗi của FAM. Ảnh: CCT.

Trước phản ứng dữ dội đó, HLV Cklamovski buộc phải lên tiếng làm rõ. Ông khẳng định rằng lời nói của mình bị hiểu sai và nhấn mạnh: “Nếu ai cảm thấy tôi không tôn trọng FAM, tôi xin lỗi. Đó hoàn toàn không phải là ý định của tôi”.

Ông thầy người Úc giải thích rằng ông chỉ lặp lại thông tin mà FAM đã công bố trước đó, rằng vụ việc của các cầu thủ nhập tịch xuất phát từ lỗi hành chính trong quá trình đăng ký, chứ không nhằm chỉ trích ai. Ông Cklamovski cũng nhấn mạnh rằng bản thân luôn giữ thái độ tôn trọng tuyệt đối với FAM, bởi họ là những người đã tin tưởng và tạo điều kiện để ông làm việc.

Ở tuổi 46, Peter Cklamovski không xa lạ gì với áp lực. Từng là trợ lý của HLV Ange Postecoglou lừng danh, ông được FAM bổ nhiệm với kỳ vọng mang đến làn gió mới cho đội tuyển Malaysia. Trong 10 tháng cầm quân, ông đã giúp Malaysia cải thiện lối chơi, đề cao tính kỷ luật và khả năng pressing. Dù vậy, những rắc rối liên quan đến FIFA khiến kế hoạch của ông bị gián đoạn. HLV này cho biết ông đang cố gắng giữ tinh thần đội tuyển ổn định, không để những “tiếng ồn” bên ngoài ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ.

Ông thầy người Úc giữ vững sự lạc quan trước cuộc đón tiếp tuyển Lào. Ảnh: CCT.

“Chúng tôi không tập trung vào bất kỳ điều gì ngoài bóng đá”, HLV Cklamovski nói. “Trong trại huấn luyện, các cầu thủ chỉ nghĩ đến việc rèn luyện và thi đấu. Tôi thấy rõ khát vọng trong ánh mắt và trái tim của họ. Chúng tôi đang xây dựng một điều gì đó đặc biệt, một đội tuyển Malaysia kỷ luật, gắn kết và kiên cường”.

Một điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của ông là lời tri ân dành cho Tunku Ismail Sultan Ibrahim – Nhiếp chính vương Johor, người đứng sau nhiều cải cách của bóng đá Malaysia trong thập kỷ qua. “Nếu Tunku Ismail không còn ở đây, bóng đá Malaysia đã sụp đổ từ lâu”, ông nói dõng dạc, “Hãy nhìn vào cơ sở vật chất, sự chuyên nghiệp, niềm tin mà ông ấy đã mang lại. Nếu không có tầm nhìn của ông ấy, Malaysia sẽ không thể phát triển đến ngày hôm nay”.

Câu nói này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, nhận được sự đồng tình lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Rõ ràng, Cklamovski đang cố gắng thể hiện sự trung thành và lòng biết ơn đối với những người đang nỗ lực giữ cho bóng đá Malaysia đứng vững giữa khủng hoảng.

Trận lượt đi trên sân khách, đội tuyển Malaysia đã thắng chủ nhà Lào 3-0 mà không có 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi làm giả giấy tờ. Ảnh: CCT.

Cũng trong buổi họp báo, đội trưởng Faisal Halim khẳng định tinh thần toàn đội vẫn ổn định. “Là cầu thủ, chúng tôi phải tập trung làm nhiệm vụ trên sân. Những gì xảy ra bên ngoài không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chiến đấu và mang chiến thắng về cho đất nước”, anh nói.

Trong khi đó, bên phía đối thủ Lào, HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok Jun tỏ ra thận trọng khi được hỏi về vụ cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia: “Tôi không ghét hệ thống đó, và tôi cũng không ủng hộ nó tuyệt đối. Ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, chúng tôi không dùng nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng với các đội Đông Nam Á, đó là một cách để nâng tầm bóng đá. Nó luôn có mặt tốt và mặt xấu, và chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của họ”.

Holgado và một số đồng đội bị phạt không thể góp mặt trên đội tuyển Malaysia tiếp tục đá vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Giữa tâm điểm của tranh cãi, HLV Cklamovski vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông khẳng định rằng mục tiêu của mình là giúp đội tuyển Malaysia phát triển, bất chấp những rắc rối tạm thời: “Tôi không ở đây vì bản thân, tôi ở đây vì đất nước này. Nếu có người không thích tôi, cũng không sao cả. Tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc, tiếp tục giúp các cầu thủ tiến bộ”.

Với sự chân thành, HLV Cklamovski phần nào xoa dịu dư luận đang dậy sóng. Ông hiểu rõ rằng ở Malaysia, bóng đá còn là niềm tự hào dân tộc. Và trong thời điểm nhạy cảm này, giữ cho ngọn lửa niềm tin ấy không tắt mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của một người dẫn dắt đội tuyển quốc gia.