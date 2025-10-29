Madam Pang cử lãnh đạo bóng đá Thái Lan tức tốc sang Việt Nam xin lỗi vụ nhầm quốc kỳ

📄 FAT ra thông cáo chính thức, nhận hoàn toàn trách nhiệm

Sau sự cố hiển thị quốc kỳ Trung Quốc thay vì Việt Nam tại lễ bốc thăm giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức trong đêm 28/10, đồng thời cử lãnh đạo cấp cao sang Việt Nam để trực tiếp xin lỗi.

Madam Pang và FAT nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam.

Theo thông cáo đăng tải trên fanpage chính thức của FAT, ông Adisak Benjasiriwan – Phó Chủ tịch FAT phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và người dân Việt Nam sau sự cố nghiêm trọng tại lễ bốc thăm diễn ra cùng ngày (28/10).

“Chúng tôi ghi nhận và tôn trọng tất cả các liên đoàn thành viên, cũng như tầm quan trọng của quốc kỳ mỗi quốc gia như biểu tượng của bản sắc dân tộc. FAT xin bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về sai sót này”, thông cáo của FAT viết.

FAT cho biết ngay sau sự việc, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã thành lập ủy ban điều tra độc lập để xác minh nguyên nhân và xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan. Kết quả ban đầu xác định lỗi xuất phát từ phía ban tổ chức sự kiện, chứ không đến từ bất kỳ yếu tố cố ý nào.

✈️ Cử Phó Chủ tịch sang Việt Nam để trực tiếp xin lỗi

Thông cáo của FAT cũng xác nhận, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư xin lỗi chính thức đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trong tối ngày 28/10. Đáng chú ý, bà Madam Pang đã chỉ đạo ông Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao FAT lập tức sang Việt Nam vào ngày 29/10, để trực tiếp gặp và gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch cùng Ban lãnh đạo VFF. Đi cùng với Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan còn có Trưởng phòng quan hệ quốc tế của FAT và 2 thư ký thân cận của Madam Pang.

“Chúng tôi chân thành hy vọng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi của FAT, bởi đây là lỗi vô ý, hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng”, FAT viết trong thông cáo. Dự kiến, khoảng 14h chiều 29/10, lãnh đạo FAT sẽ có mặt ở trụ sở VFF để xin lỗi về sự cố hy hữu trên.

Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan của FAT trực tiếp sang Việt Nam ngày 29/10 để xin lỗi VFF.

⚙️ FAT cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc

FAT khẳng định đây là bài học lớn trong công tác tổ chức, đồng thời sẽ siết chặt toàn bộ quy trình kỹ thuật và giám sát hình ảnh tại các sự kiện bóng đá quốc tế trong tương lai. “Sự cố này là lời nhắc nhở để chúng tôi thận trọng hơn, duy trì các tiêu chuẩn cao nhất mà AFF kỳ vọng ở FAT với tư cách là đơn vị đăng cai”, thông cáo từ FAT nhấn mạnh.

Việc FAT nhanh chóng ra thông cáo, nhận trách nhiệm và cử lãnh đạo sang Việt Nam trực tiếp xin lỗi được xem là hành động thể hiện thiện chí, chuyên nghiệp và sự tôn trọng đối với VFF cũng như người hâm mộ Việt Nam.

Sự cố nhầm quốc kỳ tuy đáng tiếc nhưng với cách xử lý quyết liệt và khẩn trương từ phía Thái Lan, giới chuyên môn đánh giá đây là cách hành xử có văn hóa và đúng mực, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới hình ảnh của giải đấu cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nền bóng đá.