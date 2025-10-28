FIFA công bố giải mới FIFA ASEAN Cup: Đông Nam Á sắp có “World Cup thu nhỏ”?

🔥 Quan hệ đối tác “tỷ đô” mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá Đông Nam Á

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kéo dài 5 năm, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

ASEAN và FIFA ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thỏa thuận này đánh dấu giai đoạn hợp tác thứ hai giữa hai tổ chức FIFA và ASEAN, sau bản MoU (Biên bản ghi nhớ hợp tác) đầu tiên ký từ năm 2019 từng mang đến các dự án như “Bóng đá học đường”, chiến dịch sức khỏe cộng đồng và đào tạo huấn luyện viên.

Chủ tịch FIFA phát biểu đầy kỳ vọng: “Chúng ta sẽ cùng nhau mang bóng đá đến gần hơn với hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên Đông Nam Á. FIFA ASEAN Cup sẽ là cầu nối đoàn kết khu vực và tạo ra những ngôi sao mới của châu Á”.

🏆 FIFA ASEAN Cup sẽ diễn ra thế nào? Có thể thay thế AFF Cup?

Theo tiết lộ ban đầu, FIFA ASEAN Cup sẽ quy tụ toàn bộ các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á, với thể thức tương tự FIFA Arab Cup từng tổ chức thành công năm 2021 tại Qatar. Hiện FIFA chưa công bố lịch chính thức, song nhiều khả năng giải đấu sẽ diễn ra định kỳ 2 hoặc 4 năm/lần, tùy thuộc vào lịch thi đấu quốc tế.

Một số kịch bản được giới chuyên môn dự đoán: Giải có 11 đội tuyển quốc gia trong khu vực ASEAN, chia bảng đá vòng tròn rồi loại trực tiếp. Có thể mời thêm đội khách châu Á (như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Qatar) để tăng chất lượng. Nếu trùng thời điểm với AFF Cup, giải đấu mới này có thể trở thành phiên bản nâng cấp hoặc thậm chí thay thế AFF Cup trong tương lai.

Theo phân tích của giới chuyên môn, động thái của FIFA không chỉ mang tính thể thao mà còn là chiến lược mở rộng thị trường bóng đá toàn cầu. Đông Nam Á, với hơn 650 triệu dân, là khu vực có tiềm năng thương mại cực lớn nhưng chưa được khai thác đúng mức.

FIFA kỳ vọng thông qua giải đấu này sẽ: Chuẩn hóa quản lý, tài chính và cơ sở hạ tầng bóng đá khu vực; Nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và bóng đá học đường; Thúc đẩy tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng ASEAN.

Các nước Đông Nam Á sắp có một giải đấu đẳng cấp được FIFA tổ chức.

💪 Cơ hội lớn cho cầu thủ Đông Nam Á “ra biển lớn”

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup được xem là “bệ phóng” cho cầu thủ trẻ khu vực, giúp họ có thêm cơ hội thi đấu quốc tế, cọ xát với những nền bóng đá mạnh hơn. Các đội tuyển quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia cũng sẽ có thêm dịp thử nghiệm chiến thuật, xây dựng lực lượng, và nâng tầm trình độ qua giải đấu được FIFA bảo trợ.

Nếu được tổ chức đều đặn, FIFA ASEAN Cup hoàn toàn có thể trở thành giải đấu cho các tài năng Đông Nam Á, thu hút sự chú ý của các CLB hàng đầu của châu Á hay vươn đến châu Âu. Dù mang nhiều kỳ vọng, giải đấu mới vẫn đối mặt hàng loạt thách thức thực tế như lịch thi đấu của các đội tuyển và CLB khu vực vốn đã kín, dễ dẫn đến quá tải; Cơ sở hạ tầng ở nhiều nước chưa đạt chuẩn FIFA, cần đầu tư mạnh; Sự chồng chéo với AFF Cup hoặc SEA Games có thể gây rối lịch trình.

Khoảng cách trình độ giữa nhóm đầu và nhóm cuối khu vực vẫn lớn, đe dọa tính hấp dẫn nếu chỉ vài đội mạnh liên tục vô địch.

🔮 “World Cup thu nhỏ” của ASEAN – kỳ vọng không chỉ là lời hứa

Với sự đứng ra tổ chức của FIFA, FIFA ASEAN Cup không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là biểu tượng hợp tác văn hóa – xã hội của khu vực. Tuy nhiên, để thành công và duy trì lâu dài, các bên liên quan như FIFA, AFC hay AFF cần sớm thống nhất về thể thức, tiêu chuẩn và lịch thi đấu hợp lý, tránh “sớm nở chóng tàn” như nhiều giải khu vực trước đây.

Nếu được tổ chức bài bản, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành “World Cup thu nhỏ của Đông Nam Á”, nơi người hâm mộ được chứng kiến những trận cầu rực lửa và bóng đá khu vực thực sự vươn tầm châu lục.