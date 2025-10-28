VFF yêu cầu AFF & Thái Lan làm rõ vụ nhầm quốc kỳ Việt Nam tại giải Đông Nam Á

🎥 Sự cố ngay tại phần bốc thăm chia bảng

Một sự cố hy hữu nhưng nghiêm trọng vừa xảy ra tại lễ bốc thăm chia bảng giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, tổ chức chiều 28/10 tại Bangkok (Thái Lan). Cụ thể, khi đến lượt đội tuyển U19 futsal Việt Nam được bốc thăm, lá thăm được vị khách mời bốc lên lại hiển thị quốc kỳ Trung Quốc thay vì quốc kỳ Việt Nam.

Sự cố hy hữu ở lễ bốc thăm chia bảng giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Theo ghi nhận, sự việc diễn ra trong phần bốc thăm chính thức, khi ban tổ chức công bố lá thăm mang tên đội tuyển Việt Nam. Lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 được phát trực tiếp trên kênh Futsal Thailand (có khoảng 145 nghìn người theo dõi), dưới sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Nhiều giờ sau lễ bốc thăm, luồng phát sóng trực tiếp lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 vẫn hiển thị ở chế độ công khai, khiến đông đảo người hâm mộ từ Việt Nam không khỏi phẫn nộ. Phải đến đầu giờ tối 28/10, video lễ bốc thăm mới được Futsal Thái Lan ẩn đi.

Được biết, ngay sau khi nhận tin về sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã soạn gấp công văn gửi đến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đơn vị chủ trì tổ chức lễ bốc thăm để làm rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời yêu cầu lời giải thích chính thức. Ngoài ra, VFF cũng làm việc trực tiếp với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về sự việc hy hữu này.

“VFF đã gửi văn bản chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng như LĐBĐ Thái Lan phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28/10 tại Nonthaburi, Thái Lan.

Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã bị hiển thị thay vì quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. Trong văn bản gửi AFF, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chắt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới. VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất”, thông báo của VFF ghi rõ.

Hiện tại, phía FAT vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc. Dư luận khu vực đang chờ đợi động thái tiếp theo từ ban tổ chức cũng như AFF để xử lý thỏa đáng, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu.

Theo thông tin mới nhất, Madam Pang, chủ tịch FAT đã liên hệ trực tiếp với chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi về sự cố nghiêm trọng này. Lãnh đạo AFF cũng đã gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, phía VFF vẫn đang chờ các động thái công khai tiếp theo từ AFF lẫn FAT.

📅 Kết quả bốc thăm chia bảng Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025

Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 dự kiến diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) từ ngày 23 đến 29/12/2025, do FAT phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Đây là giải đấu được tổ chức song song cùng Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025, nhằm phát triển hệ thống đào tạo trẻ của futsal khu vực.

Theo kết quả công bố, giải có 7 đội tham dự, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tìm ra 4 đội vào bán kết. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam và Brunei, trong khi bảng B có các đội tuyển Indonesia, Malaysia, Campuchia và Myanmar.