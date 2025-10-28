Tỷ phú Thái Lan Madam Pang chính thức xin lỗi VFF vì sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam

📩 Thư xin lỗi được gửi ngay trong tối 28/10

Chỉ ít giờ sau khi xảy ra sự cố hiển thị nhầm quốc kỳ Trung Quốc thay vì Việt Nam tại lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Madam Pang gửi thư xin lỗi VFF về sự cố trong lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

“Thay mặt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28 tháng 10 năm 2025”, thư gửi VFF của Madam Pang viết

Madam Pang cho biết bà rất buồn và lấy làm tiếc về sự việc, nhấn mạnh rằng: “Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra”.

⚙️ FAT lập tức khắc phục, cam kết không tái diễn

Cũng trong thư gửi đến VFF, tỷ phú - nữ Chủ tịch của FAT cho biết Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lập tức tiến hành các biện pháp rà soát và siết chặt quy trình tổ chức, nhằm đảm bảo những sai sót tương tự sẽ không bao giờ tái diễn trong tương lai.

Madam Pang nhận trách nhiệm về sơ xuất đã xảy ra trong lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tất cả các bên liên quan vì sự việc này”, bà Nualphan Lamsam bày tỏ trong thư gửi VFF.

Người phụ nữ quyền lực nhất của bóng đá Thái Lan hy vọng sớm có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian sớm nhất, đồng thời nhấn mạnh tình cảm và sự tôn trọng mà FAT luôn dành cho bóng đá Việt Nam.

“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của ngài chủ tịch, đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đăng cai tổ chức”, Madam Pang cho hay.

⚠️ Sự cố nhạy cảm, phản ứng nhanh từ hai Liên đoàn

Trước đó, trong lễ bốc thăm chia bảng Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 chiều 28/10, khi đến lượt đội tuyển U19 futsal Việt Nam, lá thăm được khách mời bốc lên lại hiện thị quốc kỳ Trung Quốc, thay vì quốc kỳ Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn chính thức tới FAT, đề nghị làm rõ nguyên nhân và có phản hồi bằng văn bản. Hành động nhanh chóng và lời xin lỗi kịp thời từ phía FAT được xem là bước đi tích cực, thể hiện thiện chí và tinh thần tôn trọng giữa hai Liên đoàn.

Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra tại Nonthaburi (Thái Lan) từ ngày 23 đến 29/12/2025, quy tụ 7 đội bóng mạnh khu vực. Đội tuyển U19 futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Brunei. Trong khi bảng B có các đội Indonesia, Malaysia và Campuchia và Myanmar.