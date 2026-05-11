Mỹ nhân khoe vòng 1 gợi cảm, chụp ảnh cùng Yamal gây sốt ở siêu kinh điển

Trong ngày Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 để đăng quang La Liga 2025/26, trận đấu còn có một gương mặt gây nhiều chú ý trên khán đài. Nữ ca sỹ Olivia Rodrigo là gương mặt đại diện cho chương trình hợp tác quảng bá giữa CLB Barca với Spotify, và cô đã có mặt trên khán đài Nou Camp theo dõi trận đấu.

Olivia Rodrigo và Lamine Yamal chụp ảnh trước trận El Clasico

Năm nay 23 tuổi, Rodrigo đã từng đóng phim từ khi còn bé và xuất hiện trong các phim truyền hình Disney. Cô bước sang lĩnh vực âm nhạc vào năm 2021 và đã trở thành nghệ sỹ thu âm đầu tiên trong lịch sử có 3 đĩa đơn chính của 3 album đầu tay đều ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Cô đã đoạt 3 giải Grammy và được bầu chọn là Nhân vật giải trí của năm 1 lần bởi tạp chí Time.

Nữ danh ca nhạc Pop gốc Philippines này tỏ ra rất hào hứng khi được gặp Lamine Yamal, một trong những cầu thủ ưa thích của cô. Rodrigo và Yamal đã chụp ảnh với nhau dưới sân trước trận, Yamal đang bị chấn thương không thể thi đấu nhưng vẫn có mặt để cổ vũ và sau đó ăn mừng cùng các đồng đội.

Olivia Rodrigo từ năm 2023 đã hẹn hò với nam diễn viên người Anh Louis Partridge, tuy nhiên hồi cuối năm ngoái đã có tin họ chia tay.