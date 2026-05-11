Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Mỹ nhân khoe vòng 1 gợi cảm, chụp ảnh cùng Yamal gây sốt ở siêu kinh điển

Sự kiện: Barcelona Lamine Yamal Barca - Real: Hận thù trăm năm

Ca sỹ Olivia Rodrigo đã gây nhiều sự chú ý trong trận El Clasico và cô có dịp được chụp ảnh với Lamine Yamal.

  

Trong ngày Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 để đăng quang La Liga 2025/26, trận đấu còn có một gương mặt gây nhiều chú ý trên khán đài. Nữ ca sỹ Olivia Rodrigo là gương mặt đại diện cho chương trình hợp tác quảng bá giữa CLB Barca với Spotify, và cô đã có mặt trên khán đài Nou Camp theo dõi trận đấu.

Năm nay 23 tuổi, Rodrigo đã từng đóng phim từ khi còn bé và xuất hiện trong các phim truyền hình Disney. Cô bước sang lĩnh vực âm nhạc vào năm 2021 và đã trở thành nghệ sỹ thu âm đầu tiên trong lịch sử có 3 đĩa đơn chính của 3 album đầu tay đều ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Cô đã đoạt 3 giải Grammy và được bầu chọn là Nhân vật giải trí của năm 1 lần bởi tạp chí Time.

Nữ danh ca nhạc Pop gốc Philippines này tỏ ra rất hào hứng khi được gặp Lamine Yamal, một trong những cầu thủ ưa thích của cô. Rodrigo và Yamal đã chụp ảnh với nhau dưới sân trước trận, Yamal đang bị chấn thương không thể thi đấu nhưng vẫn có mặt để cổ vũ và sau đó ăn mừng cùng các đồng đội.

Olivia Rodrigo từ năm 2023 đã hẹn hò với nam diễn viên người Anh Louis Partridge, tuy nhiên hồi cuối năm ngoái đã có tin họ chia tay. 

11/05/2026 11:51 AM (GMT+7)
