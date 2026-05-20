Kịch bản không tưởng: Liverpool & Bournemouth phải đá play-off tranh vé Cúp C1

Kịch bản top 5 Ngoại hạng Anh phân định bằng trận play-off

Bournemouth cầm hòa Man City 1-1 vào rạng sáng 20/5, qua đó giúp Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004. Trong lúc những người gắn bó với Arsenal mở hội ăn mừng, còn CĐV Man City tiếc nuối vì vừa mất chức vô địch vừa có nguy cơ chia tay Pep Guardiola, kết quả trên sân Vitality nhanh chóng kéo theo một hệ quả lớn khác.

Liverpool và Bournemouth đang cạnh tranh suất cuối cùng dự Champions League

Điểm số giành được giúp Bournemouth chỉ còn kém Liverpool 3 điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ năm, suất cuối cùng dự Champions League mùa tới. Để vượt lên, Bournemouth cần đánh bại Nottingham Forest tại City Ground ở vòng hạ màn vào ngày 24/5, đồng thời chờ Liverpool thất bại trên sân nhà trước Brentford.

Đây không phải kịch bản quá xa vời nếu nhìn vào phong độ hiện tại của các đội. Liverpool chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất, trong khi Bournemouth thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận vừa qua. Đoàn quân của Andoni Iraola thậm chí chỉ đánh rơi chiến thắng trước Man City vì bàn gỡ ở phút 90+5 của Erling Haaland.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 5 Liverpool 37 +10 59 6 Bournemouth 37 +4 56

Cục diện đua top 5 Ngoại hạng Anh trước vòng 38

Dù vậy, Liverpool vẫn nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +4 của Bournemouth). Ngoài ra, “Lữ đoàn đỏ” cũng ghi nhiều hơn đối thủ 5 bàn, đồng nghĩa họ gần như đang nắm quyền tự quyết. Nói cách khác, kể cả Bournemouth thắng 4-0 còn Liverpool thua 0-2, đoàn quân của Arne Slot vẫn giữ được vị trí thứ năm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Michael Reid của Opta, nếu Bournemouth thắng 5-0 và Liverpool thua 0-1, hai đội sẽ bằng nhau hoàn toàn về điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn ghi được.

Khi đó, sẽ xét thành tích đối đầu trực tiếp để phân định thứ hạng. Nhưng ở tiêu chí này, hai đội cũng ngang nhau vì mỗi bên đều thắng 1 trận sân nhà. Tiếp đến tiêu chí cuối cùng là số bàn thắng trên sân khách trong các cuộc đối đầu, và đáng kinh ngạc là vẫn bất phân thắng bại: Liverpool thắng 4-2 trên sân nhà ở vòng khai màn, còn Bournemouth thắng 3-2 khi tiếp đón đội bóng vùng Merseyside ở lượt về.

Điều đó đồng nghĩa một trận play-off giữa 2 đội tranh vé dự Champions League, điều gần như chưa từng được nghĩ tới, vẫn là khả năng có thật trước vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh. Cần lưu ý rằng Bournemouth từng thắng Nottingham Forest đúng tỷ số 5-0 ở mùa trước, chính là cách biệt họ cần lặp lại để biến kịch bản này thành hiện thực.

Liverpool vẫn có khả năng sa thải Arne Slot

Dù đây là kịch bản khó xảy ra, việc nó được bàn tới đã cho thấy Liverpool gây thất vọng lớn ra sao ở mùa giải này. “Lữ đoàn đỏ” mới thắng 17 trong 37 trận tại Ngoại hạng Anh, để thua tới 12 trận, đồng thời dừng bước ở tứ kết cả hai giải cúp quốc nội lẫn Champions League.

Bất chấp thành tích đó, nhiều nguồn tin vẫn khẳng định tập đoàn chủ quản FSG của Liverpool chưa tính đến việc thay thế Slot. Điều này thể hiện qua việc họ để huyền thoại Xabi Alonso chuyển sang Chelsea. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Aston Villa cùng những chỉ trích khá rõ ràng mà Mohamed Salah nhắm đến Slot trên mạng xã hội đã làm dấy lên tin đồn Liverpool có thể thay “tướng” vào mùa hè, với 4 ứng viên được cho là đang nằm trong danh sách cân nhắc.

Nếu Bournemouth tạo nên cú sốc và vượt mặt Liverpool để chiếm vị trí thứ năm, áp lực dành cho Slot chắc chắn sẽ càng lớn hơn.