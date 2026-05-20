Kịch bản không tưởng: Liverpool & Bournemouth phải đá play-off tranh vé Cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Kịch bản không tưởng: Liverpool & Bournemouth phải đá play-off tranh vé Cúp C1

Sự kiện: Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth Liverpool

Suất cuối cùng dự Champions League ở Ngoại hạng Anh có thể phải phân định bằng trận play-off. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhưng với chỉ 1 vòng đấu còn lại, khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

   

Kịch bản top 5 Ngoại hạng Anh phân định bằng trận play-off

Bournemouth cầm hòa Man City 1-1 vào rạng sáng 20/5, qua đó giúp Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004. Trong lúc những người gắn bó với Arsenal mở hội ăn mừng, còn CĐV Man City tiếc nuối vì vừa mất chức vô địch vừa có nguy cơ chia tay Pep Guardiola, kết quả trên sân Vitality nhanh chóng kéo theo một hệ quả lớn khác.

Liverpool và&nbsp;Bournemouth đang cạnh tranh suất&nbsp;cuối cùng dự Champions League

Liverpool và Bournemouth đang cạnh tranh suất cuối cùng dự Champions League

Điểm số giành được giúp Bournemouth chỉ còn kém Liverpool 3 điểm trong cuộc đua giành vị trí thứ năm, suất cuối cùng dự Champions League mùa tới. Để vượt lên, Bournemouth cần đánh bại Nottingham Forest tại City Ground ở vòng hạ màn vào ngày 24/5, đồng thời chờ Liverpool thất bại trên sân nhà trước Brentford.

Đây không phải kịch bản quá xa vời nếu nhìn vào phong độ hiện tại của các đội. Liverpool chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất, trong khi Bournemouth thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận vừa qua. Đoàn quân của Andoni Iraola thậm chí chỉ đánh rơi chiến thắng trước Man City vì bàn gỡ ở phút 90+5 của Erling Haaland.

Thứ hạng Đội Trận Hiệu số Điểm
5 Liverpool 37 +10 59
6 Bournemouth 37 +4 56

Cục diện đua top 5 Ngoại hạng Anh trước vòng 38

Dù vậy, Liverpool vẫn nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +4 của Bournemouth). Ngoài ra, “Lữ đoàn đỏ” cũng ghi nhiều hơn đối thủ 5 bàn, đồng nghĩa họ gần như đang nắm quyền tự quyết. Nói cách khác, kể cả Bournemouth thắng 4-0 còn Liverpool thua 0-2, đoàn quân của Arne Slot vẫn giữ được vị trí thứ năm.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Michael Reid của Opta, nếu Bournemouth thắng 5-0 và Liverpool thua 0-1, hai đội sẽ bằng nhau hoàn toàn về điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn ghi được.

Khi đó, sẽ xét thành tích đối đầu trực tiếp để phân định thứ hạng. Nhưng ở tiêu chí này, hai đội cũng ngang nhau vì mỗi bên đều thắng 1 trận sân nhà. Tiếp đến tiêu chí cuối cùng là số bàn thắng trên sân khách trong các cuộc đối đầu, và đáng kinh ngạc là vẫn bất phân thắng bại: Liverpool thắng 4-2 trên sân nhà ở vòng khai màn, còn Bournemouth thắng 3-2 khi tiếp đón đội bóng vùng Merseyside ở lượt về.

Điều đó đồng nghĩa một trận play-off giữa 2 đội tranh vé dự Champions League, điều gần như chưa từng được nghĩ tới, vẫn là khả năng có thật trước vòng đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh. Cần lưu ý rằng Bournemouth từng thắng Nottingham Forest đúng tỷ số 5-0 ở mùa trước, chính là cách biệt họ cần lặp lại để biến kịch bản này thành hiện thực.

Liverpool vẫn có khả năng sa thải Arne Slot

Dù đây là kịch bản khó xảy ra, việc nó được bàn tới đã cho thấy Liverpool gây thất vọng lớn ra sao ở mùa giải này. “Lữ đoàn đỏ” mới thắng 17 trong 37 trận tại Ngoại hạng Anh, để thua tới 12 trận, đồng thời dừng bước ở tứ kết cả hai giải cúp quốc nội lẫn Champions League.

Bất chấp thành tích đó, nhiều nguồn tin vẫn khẳng định tập đoàn chủ quản FSG của Liverpool chưa tính đến việc thay thế Slot. Điều này thể hiện qua việc họ để huyền thoại Xabi Alonso chuyển sang Chelsea. Tuy nhiên, thất bại 2-4 trước Aston Villa cùng những chỉ trích khá rõ ràng mà Mohamed Salah nhắm đến Slot trên mạng xã hội đã làm dấy lên tin đồn Liverpool có thể thay “tướng” vào mùa hè, với 4 ứng viên được cho là đang nằm trong danh sách cân nhắc.

Nếu Bournemouth tạo nên cú sốc và vượt mặt Liverpool để chiếm vị trí thứ năm, áp lực dành cho Slot chắc chắn sẽ càng lớn hơn.

Video bóng đá Bournemouth - Man City: Siêu phẩm mở màn, thoát hiểm phút cuối (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Bournemouth - Man City: Siêu phẩm mở màn, thoát hiểm phút cuối (Ngoại hạng Anh)

Hai đội đều chơi với hết khả năng để cố gắng đạt được những mục tiêu đề ra trước trận đấu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN