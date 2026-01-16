Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Dự đoán tỉ số U23 Việt Nam - U23 UAE: Phá dớp đối đầu, mơ viết tiếp kỳ tích (U23 châu Á)

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

(22h30 ngày 16/1, tứ kết U23 châu Á) U23 Việt Nam bước vào tứ kết U23 châu Á 2026 với hành trang là thành tích toàn thắng vòng bảng chưa từng có trong lịch sử. Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là U23 UAE, đối thủ kỵ giơ mà bóng đá trẻ Việt Nam chưa từng thắng, thử thách cho giấc mơ viết tiếp kỳ tích.

⚽ Lịch sử đã lập, nhưng chưa phải điểm dừng

Lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng vòng bảng U23 châu Á, U23 Việt Nam không muốn dừng lại ở hai chữ “tự hào”. Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là U23 UAE, đối thủ kỵ giơ, giàu thể lực và bản lĩnh trận mạc, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tấm vé về nước sau cuộc so tài trên sân vận động Prince Abdullah Al Faisal.

U23 Việt Nam mơ viết tiếp kỳ tích ở giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam mơ viết tiếp kỳ tích ở giải U23 châu Á 2026.

Ba chiến thắng liên tiếp trước U23 Kyrgyzstan, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia giúp U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng A. Đó là một cột mốc chưa từng có của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik sớm dập tắt mọi sự tự mãn của các học trò. Ngay sau trận thắng U23 Saudi Arabia, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “U23 Việt Nam đã có kết quả tốt tại vòng bảng và chúng ta không được chỉ dừng lại ở đây.

Các cầu thủ cần phấn đấu hơn nữa để đạt những kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Tôi nghĩ nếu toàn đội cố gắng chuẩn bị, đồng lòng và đoàn kết, U23 Việt Nam có thể giành chiến thắng ở tứ kết, thậm chí là bán kết”. Thông điệp ấy cho thấy tham vọng của ban huấn luyện không chỉ là vào tứ kết cho đủ chỉ tiêu, mà là tiến sâu bằng thực lực.

🧱 U23 UAE: Thể hình, sức mạnh và “cái dớp” khó chịu

So với đối thủ, U23 UAE bước vào tứ kết với hành trình kém ấn tượng hơn: 1 thắng, 1 hòa, 1 thua, đứng nhì bảng B. Dẫu vậy, đội bóng trẻ Tây Á vẫn được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, thể hình vượt trội và khả năng tranh chấp mạnh mẽ.

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu đang đứng hoàn toàn về phía U23 UAE. Trong 7 lần chạm trán các đội trẻ Việt Nam kể từ năm 2014, UAE chưa từng thua, giành tới 5 chiến thắng. Lần gần nhất năm 2023, U23 Việt Nam từng nhận thất bại nặng nề 0-4. Chính những con số này khiến U23 UAE tự tin, dù U23 Việt Nam là đội đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng vòng bảng.

U23 UAE là thử thách lớn với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

U23 UAE là thử thách lớn với U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

Không phải ngẫu nhiên HLV Kim Sang Sik dành thời gian theo dõi kỹ các trận đấu bảng B, nhất là trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria. Đối đầu UAE, U23 Việt Nam khó có thể chơi đôi công, mà cần một thế trận chặt chẽ, kỷ luật, hạn chế tối đa không gian sau lưng hàng thủ.

Ở chiều ngược lại, HLV Marcelo Broli của U23 UAE cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: “U23 Việt Nam là tập thể đồng đều, tổ chức đội hình tốt, di chuyển thông minh và chuyển trạng thái nhanh. Họ khiến đối thủ gặp khó ở các pha đột phá trung lộ”. Đây là lời cảnh báo cho thấy U23 UAE sẽ không chủ quan khi đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam, bất chấp ưu thế lịch sử.

🚑 Lực lượng U23 Việt Nam: Nỗi lo thẻ phạt và quá tải

Ngoài các phương án chiến thuật “biết mình, biết ta”, HLV Kim Sang Sik còn phải giải quyết bài toán nhân sự. Sau vòng bảng, 7 cầu thủ U23 Việt Nam đã dính thẻ vàng sau các trận đấu vòng bảng gồm Thái Sơn, Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc.

Nếu nhận thêm thẻ ở tứ kết, họ sẽ vắng mặt ở bán kết trong trường hợp U23 Việt Nam giành vé đi tiếp. Thêm nữa, sau 3 trận phải bung sức tối đa ở vòng bảng, một số cầu thủ trụ cột bắt đầu có dấu hiệu quá tải và đau nhẹ. Đình Bắc và Văn Thuận hiện đang chạy đua với thời gian để kịp đạt thể trạng tốt nhất trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, Thanh Nhàn đã hoàn toàn bình phục, thi đấu những phút cuối trận gặp U23 Saudi Arabia và cho thấy cảm giác bóng tốt. Thanh Nhàn hoàn toàn có thể sắm vai người đóng thế, nếu các chân sút như Đình Bắc hay Văn Thuận chưa thể ra sân ngay từ đầu. 

Vào đến tứ kết, mọi đối thủ đều như nhau. Với một tập thể đã chứng minh bản lĩnh ở vòng bảng, U23 Việt Nam hiểu rằng chỉ cần giữ được sự tập trung, kỷ luật và niềm tin, cánh cửa bán kết không phải là điều quá xa vời. Và như chính HLV Kim Sang Sik khẳng định, thầy trò ông không chỉ mơ tứ kết, mà là một hành trình dài hơn tại U23 châu Á 2026.

Trước thềm U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chưa từng thắng 3 trận liên tiếp ở vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik đã làm được. Bóng đá Việt Nam chưa từng đánh bại Saudi Arabia, và một lần nữa, tập thể này lại xóa bỏ cái dớp ấy. Chưa dừng lại, U23 Việt Nam còn lần đầu tiên đứng đầu bảng tại một VCK U23 châu Á. Vì thế, người hâm mộ có quyền hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phá dớp chưa từng thắng U23 UAE trong quá khứ.

🔮 Dự đoán U23 Việt Nam 1-0 U23 UAE

📋 Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Thanh Nhàn, Lê Phát, Phi Hoàng.

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali.

15/01/2026 23:05 PM (GMT+7)
