10 sao trắng tay ở giải thế giới, cú sảy chân xấu hổ của bóng bàn Trung Quốc

Trắng tay ở Doha: Cú sốc hiếm thấy của cường quốc số một bóng bàn

Giải WTT Champions Doha 2026 khép lại (từ 7-11/1) với kịch bản chưa từng thấy trong nhiều năm, bóng bàn Trung Quốc cử tới 10 tay vợt nhưng không giành nổi một danh hiệu nào.

Chen Xingtong (áo đỏ) á quân đơn nữ, là VĐV có thành tích tốt nhất của Trung Quốc tại WTT Champions Doha

Thành tích tốt nhất chỉ là ngôi á quân đơn nữ của Chen Xingtong sau thất bại trước Zhu Yuling (Ma Cao, Trung Quốc), còn ở nội dung đơn nam, Trung Quốc thậm chí không có đại diện trong trận chung kết khi Lin Yun Ju (Đài Loan, Trung Quốc) đăng quang trước Jang Woo Jin (Hàn Quốc).

Trong bối cảnh Trung Quốc đã quen thống trị tuyệt đối ở Olympic, giải thế giới và hệ thống WTT suốt nhiều thập kỷ, việc 10 sao trắng tay tại một giải lớn ngay đầu mùa khiến dư luận không khỏi coi đây là một "cú sảy chân xấu hổ".

Không phải khủng hoảng, mà là lựa chọn chiến lược?

Tuy nhiên, đằng sau kết quả gây sốc ấy là những toan tính dài hơi. Trung Quốc không mang tới Doha đội hình mạnh nhất, khi các trụ cột như Sun Yingsha hay Wang Chuqin đều vắng mặt ở nội dung đơn. Việc “giữ quân” ở giai đoạn đầu mùa phản ánh chiến lược phân bổ thể lực cho lịch thi đấu WTT dày đặc, thay vì dốc toàn bộ sức lực cho một giải mở màn.

Ngay sau Doha, Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc cũng công bố bộ máy huấn luyện cho chu kỳ Olympic Los Angeles 2028 với Qin Zhijian làm HLV trưởng, Xiao Zhan phó HLV trưởng, còn Vương Hạo và Mã Lâm tiếp tục dẫn dắt đội nam và nữ. Điều đó cho thấy niềm tin của Liên đoàn vẫn đặt vào cấu trúc hiện tại, bất chấp cú trượt tại Qatar.

Khoảng cách thu hẹp và lời cảnh báo cho “đế chế đỏ”

Ngay cả với đội hình bị xem là “tuyến hai”, các tay vợt Trung Quốc vẫn tiến sâu, như Chen Xingtong vào chung kết hay Lin Shidong lọt tới bán kết. Nhưng Doha cũng phơi bày thực tế, bóng bàn thế giới đang ngày càng khó lường, khi các đối thủ quốc tế đã tiệm cận Trung Quốc về kỹ thuật, chiến thuật lẫn bản lĩnh.

Với một nền bóng bàn mà sự vượt trội từng được xem là điều hiển nhiên, kết quả tại Doha không đơn thuần là một giải đấu thất bại, mà là lời nhắc nhở sâu sắc. Khoảng cách đang thu hẹp, và nếu không tiếp tục tiến hóa, những “cú sảy chân xấu hổ” hoàn toàn có thể lặp lại trong tương lai.