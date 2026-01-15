Văn Khang quyết cắt mạch thua tứ kết châu Á: "Lần này U23 Việt Nam phải khác!"

⚽ Khuất Văn Khang: “Vào tứ kết rồi, mục tiêu phải đi xa hơn”

Ba lần dự vòng chung kết U23 châu Á, ba lần góp mặt ở tứ kết, nhưng với Khuất Văn Khang và các đồng đội, U23 Việt Nam không muốn kịch bản quen thuộc lặp lại. Trước cuộc thư hùng với U23 UAE, đội trưởng U23 Việt Nam khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cả về chuyên môn lẫn tinh thần để hướng đến cột mốc mới.

Văn Khang cùng HLV Kim Sang Sik dự họp báo chiều ngày 15/1.

Mở đầu buổi họp báo, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu quyết tâm của U23 Việt Nam ở trận tứ kết U23 châu Á 2026: “Đây là lần thứ ba tôi được tham dự VCK U23 châu Á và cũng là lần thứ ba cùng toàn đội vào đến tứ kết. Trận đấu ngày mai, tôi và toàn đội phải cố gắng hướng đến mục tiêu đi sâu hơn”.

Tiền vệ sinh năm 2003 nhấn mạnh, việc liên tiếp vượt qua vòng bảng cho thấy sự trưởng thành của lứa cầu thủ hiện tại, nhưng tứ kết mới là thời điểm bản lĩnh được kiểm chứng. “Chúng tôi hiểu rằng vào đến đây thì không thể hài lòng. Mỗi trận đấu đều là thử thách lớn và U23 Việt Nam cần thể hiện được khát khao tiến xa hơn”, Văn Khang nói.

🧠 Họp chiến thuật, “mổ băng” đối thủ từng chi tiết

Theo Khuất Văn Khang, ngay sau khi khép lại vòng bảng, U23 Việt Nam đã nhanh chóng bước vào guồng chuẩn bị cho trận đấu loại trực tiếp. “Cả đội đã họp chiến thuật, cùng nhau xem video về U23 UAE để phân tích đối thủ. Ban huấn luyện chỉ ra rất rõ điểm mạnh, điểm cần đề phòng của họ để chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Đội trưởng U23 Việt Nam cho biết các cầu thủ luôn nhắc nhở nhau phải giữ sự tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra: “Chúng tôi bảo ban nhau thi đấu đúng chiến thuật, không được chủ quan. Mục tiêu chung của toàn đội là chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước”.

Khuất Văn Khang có lần thứ ba cùng U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á.

📊 “U23 UAE rất mạnh, kỹ thuật cá nhân tốt”

Đánh giá về đối thủ, Khuất Văn Khang thừa nhận U23 UAE là một trong những đội bóng có chất lượng chuyên môn cao tại giải. “U23 UAE là đội rất mạnh, các cầu thủ của họ có kỹ thuật cá nhân tốt. Chúng tôi đã xem kỹ các trận đấu của họ để phân tích, chuẩn bị chiến thuật cũng như tâm lý cho trận đấu ngày mai”, thủ quân U23 Việt Nam chia sẻ.

Theo tiền vệ của CLB Thể Công Viettel, mọi sự chuẩn bị chỉ mang tính tham khảo, còn kết quả cuối cùng phải được quyết định trên sân: “Màn trình diễn của cả đội trong 90 phút mới là câu trả lời rõ ràng nhất”.

⚠️ Bài học từ những lần dừng bước ở tứ kết

Một trong những điểm được đội trưởng U23 Việt Nam nhắc lại là những thất bại đáng tiếc trong các lần góp mặt ở tứ kết trước đây: “Ở hai trận tứ kết gần nhất, U23 Việt Nam đều thi đấu tốt nhưng lại thua vì mất tập trung ở những tình huống không đáng có”.

Từ thực tế ấy, Khuất Văn Khang khẳng định toàn đội đã rút ra bài học lớn về bản lĩnh và sự tập trung. “Bản thân tôi và toàn đội đã rút kinh nghiệm rất nhiều. Trận đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa những sai lầm không đáng có. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam rất quyết tâm”, Khuất Văn Khang nhấn mạnh.

Đội trưởng U23 UAE trả lời báo chí.

⚽ Đội trưởng U23 UAE: “Đấu loại trực tiếp là câu chuyện khác”

Ở phía đối diện, đội trưởng Ali Al Memari của U23 UAE cũng đưa ra tuyên bố đanh thép trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam: “Chúng tôi không quan tâm đến kết quả vòng bảng của U23 Việt Nam, bởi các trận đấu loại trực tiếp rất khác so với vòng bảng”.

Theo Ali Al Memari, điều quan trọng nhất với U23 UAE lúc này là tuân thủ chiến thuật và thi đấu với tinh thần cao nhất. “Toàn đội cần tập trung tuyệt đối vào chỉ dẫn của huấn luyện viên và nỗ lực hết mình để giành vé vào bán kết”, đội trưởng U23 UAE nói thêm.