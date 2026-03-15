Khán giả Việt Nam tiếp tục được xem World Cup miễn phí?

Nhiều khả năng khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được theo dõi miễn phí World Cup 2026

Theo thông tin mới nhất, Đài Truyền hình Việt Nam có thể sẽ công bố bản quyền phát sóng World Cup 2026 vào tuần tới. Giá trị thương vụ không được công bố chính thức, tuy nhiên nhiều nguồn tin cho biết con số chắc chắn không dưới 10 triệu USD. Trước đó, bản quyền truyền hình World Cup 2026 tại Việt Nam được chào bán với mức gần 15 triệu USD (khoảng 400 tỷ đồng), chưa bao gồm thuế và các chi phí kỹ thuật phát sinh.

Trong 40 năm qua, khán giả Việt Nam liên tục được theo dõi miễn phí World Cup trên sóng truyền hình quốc gia và tất cả đang cùng chờ đợi điều tương tự ở kỳ World Cup 2026. Hồi đầu tháng 3, FIFA đã công bố hàng loạt thỏa thuận bán bản quyền truyền thông tại châu Á cho FIFA World Cup 2026, giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận, do Mỹ, Mexico, Canada đồng đăng cai từ 11-6 đến 19-7-2026.

Các hợp đồng đáng chú ý đã được ký tại Nhật Bản (Dentsu), Hồng Kông (PCCW), Indonesia (TVRI), Singapore (Mediacorp) và Philippines (Aleph Group). Trước đó, FIFA cũng đạt thỏa thuận tại Campuchia, Đài Loan và Ma Cao (Trung Quốc), Mông Cổ và Hàn Quốc. Ngoài ra, các đối tác tại Maldives, Timor Leste và Nepal cũng đã ký kết. Riêng tại Việt Nam, FIFA khi đó cho biết các cuộc đàm phán độc quyền vẫn đang được tiến hành.